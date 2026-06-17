40 регионов под прицелом: как Россия будет бороться с самой опасной зоной на дорогах, где гибнут люди

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

17 июня 2026, 08:36

Каждая третья авария с пострадавшими в России происходит на перекрестках

Каждая третья авария с пострадавшими в России происходит на перекрестках

40 регионов под прицелом: как Россия будет бороться с самой опасной зоной на дорогах, где гибнут люди

Каждая третья авария с пострадавшими в России происходит на перекрестках

В России стартовала масштабная программа по безопасности на дорогах: теперь особое внимание уделяют перекресткам, где чаще всего происходят аварии с пострадавшими. Эксперты объяснили, почему именно эти участки считаются самыми опасными, и какие меры помогут снизить число ДТП. Мало кто знает, что новые подходы затронут не только автомобилистов.

В России стартовала масштабная программа по безопасности на дорогах: теперь особое внимание уделяют перекресткам, где чаще всего происходят аварии с пострадавшими. Эксперты объяснили, почему именно эти участки считаются самыми опасными, и какие меры помогут снизить число ДТП. Мало кто знает, что новые подходы затронут не только автомобилистов.

В России стартовала новая социальная программа, которая может изменить привычный порядок на дорогах для миллионов водителей и пешеходов. По данным Госавтоинспекции, более трети всех аварий с пострадавшими происходят именно на перекрестках. Это не просто статистика - за этими цифрами стоят реальные жизни и судьбы людей, оказавшихся в опасной ситуации из-за неочевидных ошибок или незнания правил.

Как сообщает «Российская Газета», на церемонии запуска программы «Продвижение безопасности» заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин подчеркнул: главная проблема перекрестков - пересечение потоков на одном уровне. Здесь сталкиваются интересы сразу нескольких категорий участников движения: автомобилистов, велосипедистов, пользователей электросамокатов и пешеходов. Каждый из них движется по своему маршруту, но часто эти траектории пересекаются в самых неожиданных местах.

По словам Понарьина, большинство происшествий на перекрестках связано с тем, что многие участники движения просто не знают или игнорируют правила. Водители, недавно сдавшие экзамены, еще помнят требования, но остальные - особенно пешеходы и владельцы средств индивидуальной мобильности - часто действуют по привычке. Например, пешеходы переходят дорогу в неположенном месте, а водители электросамокатов и велосипедов нередко полностью игнорируют ПДД.

В рамках новой кампании в 40 регионах страны начнутся обучающие мероприятия для всех категорий участников движения. Как отмечает эксперт Вадим Мельников, особое внимание уделят детям и молодым мамам - им расскажут, как правильно вести себя на перекрестках, чтобы не попасть в опасную ситуацию. Кроме того, планируется улучшить разметку и работу светофоров, чтобы маршруты пешеходов, автомобилистов и пользователей СИМ не пересекались без необходимости.

Организация движения на перекрестках - это не только вопрос разметки или установки новых знаков. Важно, чтобы каждый участник понимал свою зону ответственности. Для этого в рамках программы будут использоваться современные методы обучения, в том числе интерактивные занятия и наглядные примеры. Такой подход уже показал свою эффективность в других странах, где аналогичные меры позволили снизить число аварий на сложных участках дорог.

Интересно, что тема безопасности на дорогах становится все более актуальной не только для водителей, но и для тех, кто использует новые виды транспорта. Например, в материале о современных технологиях в автосервисе подробно разбирается, как инновации помогают предотвращать ошибки и повышать уровень безопасности - подробнее об этом можно узнать в разборе новых трендов диагностики и ремонта.

По имеющимся данным, в России ежегодно фиксируется более 100 тысяч ДТП на перекрестках, и почти половина из них связана с нарушением правил проезда или перехода. Важно отметить, что новые меры направлены не на ужесточение контроля, а на повышение осведомленности и культуры поведения на дорогах. Если программа «Продвижение безопасности» покажет свою эффективность, можно ожидать снижения числа аварий и травм, а также появления новых стандартов организации движения на самых сложных участках российских дорог.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Audi A6 Allroad нового поколения: гибрид, ChatGPT и умная пневмоподвеска
Пятиместный TENET T8: старт производства новой версии в Калуге
Флагманский кроссовер Lynk & Co 900 выходит в Россию под новым брендом Nordcross
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Курск Махачкала Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться