40 регионов под прицелом: как Россия будет бороться с самой опасной зоной на дорогах, где гибнут люди

17 июня 2026, 08:36
Каждая третья авария с пострадавшими в России происходит на перекрестках
Каждая третья авария с пострадавшими в России происходит на перекрестках
В России стартовала масштабная программа по безопасности на дорогах: теперь особое внимание уделяют перекресткам, где чаще всего происходят аварии с пострадавшими. Эксперты объяснили, почему именно эти участки считаются самыми опасными, и какие меры помогут снизить число ДТП. Мало кто знает, что новые подходы затронут не только автомобилистов.
В России стартовала новая социальная программа, которая может изменить привычный порядок на дорогах для миллионов водителей и пешеходов. По данным Госавтоинспекции, более трети всех аварий с пострадавшими происходят именно на перекрестках. Это не просто статистика - за этими цифрами стоят реальные жизни и судьбы людей, оказавшихся в опасной ситуации из-за неочевидных ошибок или незнания правил.
Как сообщает «Российская Газета», на церемонии запуска программы «Продвижение безопасности» заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин подчеркнул: главная проблема перекрестков - пересечение потоков на одном уровне. Здесь сталкиваются интересы сразу нескольких категорий участников движения: автомобилистов, велосипедистов, пользователей электросамокатов и пешеходов. Каждый из них движется по своему маршруту, но часто эти траектории пересекаются в самых неожиданных местах.
По словам Понарьина, большинство происшествий на перекрестках связано с тем, что многие участники движения просто не знают или игнорируют правила. Водители, недавно сдавшие экзамены, еще помнят требования, но остальные - особенно пешеходы и владельцы средств индивидуальной мобильности - часто действуют по привычке. Например, пешеходы переходят дорогу в неположенном месте, а водители электросамокатов и велосипедов нередко полностью игнорируют ПДД.
В рамках новой кампании в 40 регионах страны начнутся обучающие мероприятия для всех категорий участников движения. Как отмечает эксперт Вадим Мельников, особое внимание уделят детям и молодым мамам - им расскажут, как правильно вести себя на перекрестках, чтобы не попасть в опасную ситуацию. Кроме того, планируется улучшить разметку и работу светофоров, чтобы маршруты пешеходов, автомобилистов и пользователей СИМ не пересекались без необходимости.
Организация движения на перекрестках - это не только вопрос разметки или установки новых знаков. Важно, чтобы каждый участник понимал свою зону ответственности. Для этого в рамках программы будут использоваться современные методы обучения, в том числе интерактивные занятия и наглядные примеры. Такой подход уже показал свою эффективность в других странах, где аналогичные меры позволили снизить число аварий на сложных участках дорог.
Интересно, что тема безопасности на дорогах становится все более актуальной не только для водителей, но и для тех, кто использует новые виды транспорта. Например, в материале о современных технологиях в автосервисе подробно разбирается, как инновации помогают предотвращать ошибки и повышать уровень безопасности - подробнее об этом можно узнать в разборе новых трендов диагностики и ремонта.
По имеющимся данным, в России ежегодно фиксируется более 100 тысяч ДТП на перекрестках, и почти половина из них связана с нарушением правил проезда или перехода. Важно отметить, что новые меры направлены не на ужесточение контроля, а на повышение осведомленности и культуры поведения на дорогах. Если программа «Продвижение безопасности» покажет свою эффективность, можно ожидать снижения числа аварий и травм, а также появления новых стандартов организации движения на самых сложных участках российских дорог.
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