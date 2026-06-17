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Автор: Дарья Климова

17 июня 2026, 18:43

Каждая третья авария в России происходит на перекрестках: стартовала новая программа

Каждая третья авария в России происходит на перекрестках: стартовала новая программа

Конкурс с призами и поддержка блогеров: как подростков научат безопасно переходить дорогу - новая кампания стартует по всей России

Каждая третья авария в России происходит на перекрестках: стартовала новая программа

Более 30% ДТП с пострадавшими в России фиксируются именно на перекрестках, и эта проблема не теряет актуальности. Новая федеральная программа «Продвижение безопасности» обещает изменить ситуацию: теперь особое внимание уделят обучению не только водителей, но и пешеходов, а также пользователей электросамокатов и велосипедов.

Более 30% ДТП с пострадавшими в России фиксируются именно на перекрестках, и эта проблема не теряет актуальности. Новая федеральная программа «Продвижение безопасности» обещает изменить ситуацию: теперь особое внимание уделят обучению не только водителей, но и пешеходов, а также пользователей электросамокатов и велосипедов.

В России перекрестки остаются самой опасной точкой на дорогах: именно здесь происходит более трети всех аварий с пострадавшими. Для автомобилистов это не просто статистика - речь идет о реальных рисках, с которыми сталкивается каждый, кто ежедневно пересекает городские улицы. Как сообщает «Российская Газета», новая социальная программа «Продвижение безопасности» нацелена на то, чтобы снизить число ДТП на перекрестках и повысить уровень знаний всех участников движения.

По словам заместителя начальника Госавтоинспекции МВД России Олега Понарьина, главная причина аварий - недостаточное знание Правил дорожного движения среди пешеходов, велосипедистов и пользователей электросамокатов. Водители, только что сдавшие экзамены, еще помнят теорию, а вот остальные участники часто действуют по наитию. Особенно это касается тех, кто не обязан сдавать экзамены в ГИБДД: пешеходов и владельцев средств индивидуальной мобильности. В результате на перекрестках возникает хаос, где каждый движется по своему маршруту, не задумываясь о правилах и безопасности.

В рамках программы «Продвижение безопасности» в 40 регионах страны стартует масштабное обучение. Особое внимание уделят детям и молодым мамам - им расскажут, как правильно вести себя на перекрестках, чтобы избежать опасных ситуаций. Эксперты подчеркивают: грамотная организация движения, четкая разметка и работающие светофоры - лишь часть решения. Ключевым становится разделение потоков: у пешеходов, велосипедистов, автомобилистов и пользователей электросамокатов должны быть свои безопасные маршруты. Однако внедрение таких изменений требует пересмотра бюджетов и инфраструктуры, что, по мнению специалистов, в перспективе позволит сократить расходы на ликвидацию последствий ДТП.

С июля по ноябрь 2026 года кампания охватит регионы с наибольшим числом аварий на перекрестках. Мероприятия пройдут во всех федеральных округах: от Калининграда до Биробиджана, включая Казань, Екатеринбург, Кабардино-Балкарию и Адыгею. В каждом регионе запланированы пресс-конференции, фестивали и массовые акции, а тема безопасности на перекрестках появится даже в детских садах и автошколах. Для подростков с 14 до 18 лет организуют всероссийский конкурс видеороликов о безопасном поведении на дороге, где победителей ждут современные смартфоны, а поддерживать участников будут популярные блогеры.

По данным МВД, за первые пять месяцев 2026 года на перекрестках России зарегистрировано 12 708 ДТП - это на 8,6% меньше, чем годом ранее. Погибли 623 человека, а ранения получили более 16 тысяч. На регулируемых перекрестках аварий стало меньше на 8,1%, а число погибших снизилось на четверть. Однако основная часть происшествий по-прежнему приходится на нерегулируемые пересечения - здесь фиксируется более 60% всех ДТП на перекрестках. Это указывает на необходимость не только технических, но и образовательных мер.

Интересно, что проблема недостаточного знания правил касается не только России. В других странах также ищут способы повысить безопасность на дорогах, внедряя новые технологии и обучающие программы. Например, современные сервисы диагностики авто по звуку и вибрации, о которых недавно рассказывали в материале о внедрении ИИ в автосервисах, показывают, что инновации могут менять подход к безопасности. Однако без базовых знаний ПДД даже самые современные решения не спасут от ошибок на дороге.

В итоге запуск программы «Продвижение безопасности» - это не просто очередная кампания, а попытка изменить культуру поведения на перекрестках. Если удастся донести до всех участников движения важность соблюдения правил, число аварий может заметно снизиться. Для автомобилистов это шанс не только обезопасить себя, но и повлиять на общую ситуацию на дорогах страны.

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