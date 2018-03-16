16 марта 2018, 03:38

Каждому беспилотнику – свой идентификационный номер. Как у автомобиля

Компания Ford создала исследовательскую группу, в обязанности которой входят вопросы совместного использования автомобилей и беспилотных летательных аппаратов на благо клиентов.
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Каждому беспилотнику – свой идентификационный номер. Как у автомобиля Ford

Эксперты подсчитали, что через 2 года на руках только американцев будет около 4,3 млн  небольших беспилотников. А количество т.н. коммерческих дронов утроится (до 7 млн ед.). Что парадоксально, огромное количество вопросов, связанных с технологией БПЛА, на сегодняшний день еще мало изучено. Одним из главных тормозов повсеместного и эффективного использования дронов, как ни странно, является отсутствие свода правил, определяющих их поведение и взаимодействие в воздушном пространстве.

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Инженеры Ford в этой связи могут положительно повлиять на ситуацию. Компания является единственным автопроизводителем в составе Комитета по нормотворчеству в сфере авиации Федерального агентства гражданской авиации США (FAA), где ее опыт в сфере наземного транспорта помогает в разработке общих принципов организации нового вида транспорта.

Сотрудники новой команды уже предложили ввести идентификацию БПЛА посредством светового кода – этакого аналога автомобильного номера. По мнению авторов идеи, он позволит издалека опознавать дрон и быстро находить его владельца.

Говорится об использовании 10-значного кода, который FAA предоставляет владельцам дронов при регистрации. Код должен быть нанесен на корпус беспилотника. А чтобы рассмотреть его во время полета аппарата, можно было бы использовать полетные огни, которыми уже стандартно оснащают некоторые модели БПЛА, чтобы сделать их заметными в сумерках или ночью.

«Фордовская» технология предусматривает использование полетных огней для передачи кода дрона в двоичной системе. Частота мигания огней может быть унифицирована - это обеспечит универсальность идентификации.

Расшифровать световые сигналы можно посредством камеры и программного обеспечения. Подойдет даже обычный смартфон, и тогда любой наблюдатель будет способен  идентифицировать дрон и, по необходимости, передать его номер полиции. Технология идентификации по световому сигналу уже протестирована: приложение для смартфона точно распознало регистрационный номер дрона, находящегося на расстоянии 25 метров от наблюдателя.

Добавим, что «фордовские» инженеры попутно создали модульную платформу для разработки дронов. Она представляет собой набор базовых компонентов беспилотника с настраиваемыми параметрами. Это позволит сотрудникам компании быстро тестировать сценарии совместного использования автомобилей и беспилотников. Достаточно будет наделить необходимым функционалом базовую платформу.

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Каждому беспилотнику – свой идентификационный номер. Как у автомобиля
Эксперты подсчитали, что через 2 года на руках только американцев будет около 4,3 млн  небольших беспилотников. А количество т.н. коммерческих дронов утроится (до 7 млн ед.). Что парадоксально, огромное количество вопросов, связанных с технологией БПЛА, на сегодняшний день еще мало изучено. Одним из главных тормозов повсеместного и эффективного использования дронов, как ни странно, является отсутствие свода правил, определяющих их поведение и взаимодействие в воздушном пространстве. {{material_122671}} Инженеры Ford в этой связи могут положительно повлиять на ситуацию. Компания является единственным автопроизводителем в составе Комитета по нормотворчеству в сфере авиации Федерального агентства гражданской авиации США (FAA), где ее опыт в сфере наземного транспорта помогает в разработке общих принципов организации нового вида транспорта.Сотрудники новой команды уже предложили ввести идентификацию БПЛА посредством светового кода – этакого аналога автомобильного номера. По мнению авторов идеи, он позволит издалека опознавать дрон и быстро находить его владельца.Говорится об использовании 10-значного кода, который FAA предоставляет владельцам дронов при регистрации. Код должен быть нанесен на корпус беспилотника. А чтобы рассмотреть его во время полета аппарата, можно было бы использовать полетные огни, которыми уже стандартно оснащают некоторые модели БПЛА, чтобы сделать их заметными в сумерках или ночью. «Фордовская» технология предусматривает использование полетных огней для передачи кода дрона в двоичной системе. Частота мигания огней может быть унифицирована - это обеспечит универсальность идентификации.Расшифровать световые сигналы можно посредством камеры и программного обеспечения. Подойдет даже обычный смартфон, и тогда любой наблюдатель будет способен  идентифицировать дрон и, по необходимости, передать его номер полиции. Технология идентификации по световому сигналу уже протестирована: приложение для смартфона точно распознало регистрационный номер дрона, находящегося на расстоянии 25 метров от наблюдателя.Добавим, что «фордовские» инженеры попутно создали модульную платформу для разработки дронов. Она представляет собой набор базовых компонентов беспилотника с настраиваемыми параметрами. Это позволит сотрудникам компании быстро тестировать сценарии совместного использования автомобилей и беспилотников. Достаточно будет наделить необходимым функционалом базовую платформу.
2018-03-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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