Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

28 июля 2026, 08:12

Каждый Aurus проходит недельные испытания перед выдачей клиенту

Каждый Aurus проходит недельные испытания перед выдачей клиенту

Неделю на проверку: раскрываем секретные этапы проверки автомобилей Aurus

Каждый Aurus проходит недельные испытания перед выдачей клиенту

Передача нового автомобиля Aurus клиенту невозможна без полного цикла испытаний, который длится неделю. Мало кто знает, что в этот период машины проходят не только стандартные проверки, но и уникальные тесты на герметичность и работу трансмиссии. Какие этапы включены в процедуру, что это значит для будущих владельцев и почему такие меры стали особенно актуальны сейчас - объяснил специалист компании. Подробности - в материале.

Передача нового автомобиля Aurus клиенту невозможна без полного цикла испытаний, который длится неделю. Мало кто знает, что в этот период машины проходят не только стандартные проверки, но и уникальные тесты на герметичность и работу трансмиссии. Какие этапы включены в процедуру, что это значит для будущих владельцев и почему такие меры стали особенно актуальны сейчас - объяснил специалист компании. Подробности - в материале.

Для российских автолюбителей, выбирающих премиальные автомобили, вопрос надежности и качества становится все более актуальным. Именно поэтому компания Aurus внедрила обязательный недельный цикл испытаний для каждой машины перед передачей владельцу. Такой подход не только повышает доверие к бренду, но и позволяет выявить малейшие недочеты еще до того, как автомобиль покинет завод.

Как сообщает Autonews, программа проверки включает в себя множество этапов, часть которых проводится на специализированном оборудовании. Один из ключевых моментов - испытания на роликовом стенде, где автомобиль разгоняют до 150 км/ч. Это необходимо для точной настройки коробки передач и контроля корректности всех переключений. По словам коммерческого директора компании Артема Юсупова, подобная процедура позволяет убедиться, что трансмиссия работает без сбоев даже на высоких скоростях.

Не менее важным этапом стала проверка герметичности кузова - так называемый Air Flow Test. В салон автомобиля подается определенный объем воздуха, после чего специалисты фиксируют, сколько его выходит наружу. Такой способ позволяет выявить даже минимальные утечки, оценить качество уплотнителей и исключить появление посторонних шумов в будущем. Для премиального сегмента, где тишина и комфорт в салоне имеют решающее значение, этот тест становится критически важным.

Интересно, что подобные комплексные проверки становятся трендом не только среди российских производителей. Например, в сегменте люксовых внедорожников также наблюдается ужесточение стандартов контроля качества - как это отмечают эксперты в материале о новых требованиях к Mercedes-Maybach GLS (подробнее о нюансах ожидания и ценообразования).

По словам представителей Aurus, такие меры позволяют не только повысить уровень доверия к марке, но и минимизировать риски возникновения гарантийных случаев. Кроме того, компания активно рассматривает рынки Персидского залива как приоритетные для экспорта, что требует соответствия самым строгим международным стандартам. Важно отметить, что подобные тесты часто игнорируются менее крупными производителями, однако для премиального сегмента они становятся обязательными. В результате, покупатели получают не просто статусный автомобиль, а продукт, прошедший многоуровневую проверку на надежность и комфорт.

Для справки: Aurus - российский бренд, специализирующийся на производстве автомобилей представительского класса. В последние годы компания активно расширяет линейку моделей и усиливает контроль качества на всех этапах производства. Введение недельного цикла испытаний может указывать на стремление соответствовать мировым стандартам и повысить конкурентоспособность на внешних рынках. Судя по имеющимся данным, такой подход уже приносит свои плоды: уровень рекламаций среди новых владельцев остается минимальным, а интерес к марке продолжает расти.

Упомянутые марки: Aurus
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