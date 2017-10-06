Каждый проданный электрокар 500e стоит Fiat 20 000 долларов
Хэтчбек Fiat 500e появился на рынке в 2012 году. Он получил электродвигатель на 111 «лошадей» и комплект литий-ионных аккумуляторов емкостью 24 кВ/ч. Мощности батарей хватает на преодоление 160 км без подзарядки. Для американских покупателей «зеленый» хэтч стоит не менее 32,9 тыс. долларов. В то время как бензиновая модификация предложена за 15 тыс. долларов.
Руководитель концерна отметил, что всем производителям традиционных автомобилей следует искать «правильные решения». чтобы выдержать конкуренцию с компанией Tesla. По мнению Маркионне, глава американской марки Илон Маск «летит со скоростью ракеты».
Также глава FCA опроверг информацию о переходе концерна в состав корпорации Hyundai. Автопроизводители планируют реализовать несколько общих проектов, чтобы оптимизировать расходы на создание новых моделей.
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