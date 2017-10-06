6 октября 2017, 14:05

Каждый проданный электрокар 500e стоит Fiat 20 000 долларов

Концерн Fiat Chrysler Automobiles терпит значительные убытки при разработке и выпуске электрокаров. Но при этом компания не намерена прекращать производство «зеленых» автомобилей.
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FIAT 500
Выпускается с 2007 г.
Новый от 731 000 до 1 015 000 Р
Отзывов: 4
Об этом сообщил иностранным СМИ Серджио Маркионне, руководитель группы FCA. По его словам, каждый проданный электрокар Fiat 500e приносит компании убытки в размере 20 000 долларов. Но несмотря на весомые финансовые потери, марка не намерена отказываться от выпуска автомобилей с электрическими силовыми установками.

Хэтчбек Fiat 500e появился на рынке в 2012 году. Он получил электродвигатель на 111 «лошадей» и комплект литий-ионных аккумуляторов емкостью 24 кВ/ч. Мощности батарей хватает на преодоление 160 км без подзарядки. Для американских покупателей «зеленый» хэтч стоит не менее 32,9 тыс. долларов. В то время как бензиновая модификация предложена за 15 тыс. долларов.

Руководитель концерна отметил, что всем производителям традиционных автомобилей следует искать «правильные решения». чтобы выдержать конкуренцию с компанией Tesla. По мнению Маркионне, глава американской марки Илон Маск «летит со скоростью ракеты».

Также глава FCA опроверг информацию о переходе концерна в состав корпорации Hyundai. Автопроизводители планируют реализовать несколько общих проектов, чтобы оптимизировать расходы на создание новых моделей.

Дизайн и тюнинг Фиат 500

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Отзывы по теме
Fiat 500: повторяя пройденное…
Это классный пепелац, Стиль выдержан как нельзя лучше, чем у того-же МИНИ или ЖУКА, единственно жаль, что двигатель находится спереди, но это, думаю, мои придирки.ПЕПЕЛАЦ офигенный
Андрей
Лучшие машины 2007 по мнению 110km.ru
Вот мы и получили Лучший по нашему мнению представительский автомобиль года 2007. И мы не ошиблись в своем выборе! Вчера я в этом убедился! Называется "шоб я так жил"! ) ) )
Кирилл Шинкаренко
Fiat 500 стал автомобилем года в Европе
Итальянские ФИАТы последние пару лет шагают семимильными шагами. Вот взялись так взялись...
Андрей Добрый
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Каждый проданный электрокар 500e стоит Fiat 20 000 долларов
{{model_1777}}Об этом сообщил иностранным СМИ Серджио Маркионне, руководитель группы FCA. По его словам, каждый проданный электрокар Fiat 500e приносит компании убытки в размере 20 000 долларов. Но несмотря на весомые финансовые потери, марка не намерена отказываться от выпуска автомобилей с электрическими силовыми установками.Хэтчбек Fiat 500e появился на рынке в 2012 году. Он получил электродвигатель на 111 «лошадей» и комплект литий-ионных аккумуляторов емкостью 24 кВ/ч. Мощности батарей хватает на преодоление 160 км без подзарядки. Для американских покупателей «зеленый» хэтч стоит не менее 32,9 тыс. долларов. В то время как бензиновая модификация предложена за 15 тыс. долларов.Руководитель концерна отметил, что всем производителям традиционных автомобилей следует искать «правильные решения». чтобы выдержать конкуренцию с компанией Tesla. По мнению Маркионне, глава американской марки Илон Маск «летит со скоростью ракеты».Также глава FCA опроверг информацию о переходе концерна в состав корпорации Hyundai. Автопроизводители планируют реализовать несколько общих проектов, чтобы оптимизировать расходы на создание новых моделей.
2017-10-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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