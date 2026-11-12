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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

12 ноября 2026, 23:46

С 1 марта 2027 года за это начнут жестко наказывать: какие скрытые сбои мешают перевозчикам перейти на цифру?

С 1 марта 2027 года за это начнут жестко наказывать: какие скрытые сбои мешают перевозчикам перейти на цифру?

Почему электронные накладные буксуют даже при доступности системы 99,5%

С 1 марта 2027 года за это начнут жестко наказывать: какие скрытые сбои мешают перевозчикам перейти на цифру?

За два месяца обязательного электронного документооборота в ГИС ЭПД оформили более 82 млн документов. Примерно каждый пятый не получил завершающую подпись грузополучателя. Участники рынка называют проблемы, которые не решить одной настройкой программ.

За два месяца обязательного электронного документооборота в ГИС ЭПД оформили более 82 млн документов. Примерно каждый пятый не получил завершающую подпись грузополучателя. Участники рынка называют проблемы, которые не решить одной настройкой программ.

На круглом столе в Совете Федерации 11 ноября Минтранс представил первые итоги обязательного цифрового документооборота в перевозках. С 1 сентября 2026 года электронный формат действует в грузовых автомобильных перевозках через ГИС ЭПД. За первые два месяца к системе подключились более 709 тыс. компаний из 83 регионов. Заместитель министра транспорта Борис Ташимов оценил доступность системы в 99,5%.

За сентябрь и октябрь в системе оформили более 82 млн электронных перевозочных документов, около 43 млн из них пришлось на октябрь. Средний ежедневный объем обработки превышал 1,7 млн документов, а в отдельные пиковые дни достигал 2 млн. По данным Минтранса, примерно 20% документов не получили подпись грузополучателя. Подобные данные приводит igrader.

Высокая доступность сервиса не означает, что участники цепочки уже перестроили работу. Компаниям приходится пересматривать договорные условия, порядок приемки грузов и взаиморасчеты между отправителями, перевозчиками и получателями. Дополнительные организационные и технологические издержки связаны и с распределением ответственности за то, что получатель не подписал документ.

Среди затруднений участники обсуждения назвали технические сбои и межоператорский роуминг: контрагенты используют разные информационные системы и операторов ЭДО. Отдельно говорили о необходимости согласовать действия участников перевозки. Обсуждали и нормативные вопросы: исправление адресов в накладных, изменение или аннулирование документов и контроль работы операторов.

Проблема не сводится к программному обеспечению. Чтобы завершить электронный документ, получатель должен подписать его после приемки груза. Участникам перевозки приходится согласовывать этот этап с внутренними регламентами складов и условиями договоров. Представители Минтранса и участники круглого стола отмечали, что около пятой части документов остается без завершающей подписи грузополучателя. Из-за этого перевозка не закрывается на последнем этапе оформления.

По информации Минтранса, часть компаний откладывает переход, пользуясь периодом до полноценного применения административной ответственности. Ее применение запланировано на 1 марта 2027 года. До этой даты некоторые компании продолжают использовать бумажные документы или не завершают электронную цепочку подписью получателя.

Участники рынка предложили устранить нормативные пробелы. В частности, определить порядок исправления реквизитов, изменения и аннулирования электронных документов, а также ответственность сторон за неподписание. Минтранс и профильные организации должны подготовить план решения проблем. Повторное обсуждение вопроса намечено на декабрь 2026 года.

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