Почему электронные накладные буксуют даже при доступности системы 99,5%

12 ноября 2026, 23:46
С 1 марта 2027 года за это начнут жестко наказывать: какие скрытые сбои мешают перевозчикам перейти на цифру?
С 1 марта 2027 года за это начнут жестко наказывать: какие скрытые сбои мешают перевозчикам перейти на цифру?
За два месяца обязательного электронного документооборота в ГИС ЭПД оформили более 82 млн документов. Примерно каждый пятый не получил завершающую подпись грузополучателя. Участники рынка называют проблемы, которые не решить одной настройкой программ.
На круглом столе в Совете Федерации 11 ноября Минтранс представил первые итоги обязательного цифрового документооборота в перевозках. С 1 сентября 2026 года электронный формат действует в грузовых автомобильных перевозках через ГИС ЭПД. За первые два месяца к системе подключились более 709 тыс. компаний из 83 регионов. Заместитель министра транспорта Борис Ташимов оценил доступность системы в 99,5%.
За сентябрь и октябрь в системе оформили более 82 млн электронных перевозочных документов, около 43 млн из них пришлось на октябрь. Средний ежедневный объем обработки превышал 1,7 млн документов, а в отдельные пиковые дни достигал 2 млн. По данным Минтранса, примерно 20% документов не получили подпись грузополучателя. Подобные данные приводит igrader.
Высокая доступность сервиса не означает, что участники цепочки уже перестроили работу. Компаниям приходится пересматривать договорные условия, порядок приемки грузов и взаиморасчеты между отправителями, перевозчиками и получателями. Дополнительные организационные и технологические издержки связаны и с распределением ответственности за то, что получатель не подписал документ.
Среди затруднений участники обсуждения назвали технические сбои и межоператорский роуминг: контрагенты используют разные информационные системы и операторов ЭДО. Отдельно говорили о необходимости согласовать действия участников перевозки. Обсуждали и нормативные вопросы: исправление адресов в накладных, изменение или аннулирование документов и контроль работы операторов.
Проблема не сводится к программному обеспечению. Чтобы завершить электронный документ, получатель должен подписать его после приемки груза. Участникам перевозки приходится согласовывать этот этап с внутренними регламентами складов и условиями договоров. Представители Минтранса и участники круглого стола отмечали, что около пятой части документов остается без завершающей подписи грузополучателя. Из-за этого перевозка не закрывается на последнем этапе оформления.
По информации Минтранса, часть компаний откладывает переход, пользуясь периодом до полноценного применения административной ответственности. Ее применение запланировано на 1 марта 2027 года. До этой даты некоторые компании продолжают использовать бумажные документы или не завершают электронную цепочку подписью получателя.
Участники рынка предложили устранить нормативные пробелы. В частности, определить порядок исправления реквизитов, изменения и аннулирования электронных документов, а также ответственность сторон за неподписание. Минтранс и профильные организации должны подготовить план решения проблем. Повторное обсуждение вопроса намечено на декабрь 2026 года.
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