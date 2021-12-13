Каждый пятый россиянин мечтает о доме на колесах
Фото: fueltank.cc
Эксперты также выяснили, что обычно в путешествие на машине россияне отправляются не в одиночку, а с семьей или друзьями. Чаще всего о желании путешествовать в доме на колесах говорили жители Дальневосточного, Северо-Кавказского или Северо-Западного федеральных округов. Как правило, это мужчины среднего возраста, от 25 до 44 лет, с доходом выше среднего.
Путешествие в домах на колесах очень популярны в Европе и США. У нас до сих пор это направление туризма было не слишком развито, в том числе и из-за нормальной инфраструктуры – оборудованных кемпингов, где можно было бы остановиться переночевать, подзарядить аккумуляторы и пополнить запасы воды.
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