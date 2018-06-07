7 июня 2018, 15:15
Каждый пятый владелец внедорожника подумывает о переходе на газ
Цены на топливо растут с каждым днем. По данным социологических опросов, владельцы мощных прожорливых внедорожников все чаще задумываются о переходе с бензина или дизеля на газ.
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Основные преимущества перехода на газ: увеличение ресурса двигателя, бóльшая экологичность и безопасность, повышение мощности двигателя при меньшем расходе топлива. Но самое главное - цена газомоторного топлива в 2,2 раза ниже цены бензина или дизеля. Поэтому переоборудование автомобиля, хотя и стоит от 35 000 до 50 000 рублей, но окупается через 1,5 – 2 года. Особенно это актуально для автомобилей с двигателями большого объема, расходующими не менее 13 литров на 100 км пути.
Разговаривая с автовладельцами, специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» выяснили три основных стереотипа, которые удерживают их от перехода на «голубое топливо». Более половины опрошенных жаловались на отсутствие развитой инфраструктуры для заправки и ремонта автомобиля на газомоторном топливе. Такая проблема реально существует, но в этом году в России обещают построить и реконструировать 76 газовых АЗС, преимущественно в Санкт–Петербурге, Астраханской, Ростовской и Челябинской областях, Москве и Ставропольском крае. К концу 2018 года их число должно увеличиться до 430 станций.
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С 2012 по 2017 год объем потребления природного газа в качестве моторного топлива в России увеличился на 69%, при этом число газозаправочных станций выросло на 87%, а количество автомобилей, перешедших на газ, – на 61%. Цифры говорят сами за себя: с каждым годом все больше российских автомобилистов предпочитает использовать газомоторное топливо
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Евгений Гришкевич, директор департамента по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр»
Еще 28% процентов автовладельцев заявили, что двигатель, работающий на газомоторном топливе, быстрее изнашивается, поскольку октановое число газа выше, чем у бензина – 110 против 92 – 98. Однако при правильно настройке мотора и системы подачи топлива данный фактор не влияет на силовую установку автомобиля.
Каждый шестой респондент высказал опасения, что при ДТП или неправильной эксплуатации велик риск утечки газа, взрыва или пожара. Но современное газобаллонное оборудование имеет специальные датчики утечки, а газовые емкости размещаются в багажнике автомобиля, что многократно снижает риск взрыва при ДТП.
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22 проданных автомобиля за год - это сильно! Не понимает душа русская корейских дизайнерских изысков, особенно за такие деньги. За полтора миллиона в России можно купить вполне приличный кроссовер, и места больше, и проходимость выше, и человеком себя ощущаешь.
Странный автомобиль во всех смыслах. Непонятно даже к какому классу его отнести можно. Молодежный недоспорткар какой-то. Для гоночного слабоват, даже с 280 лошадьми под капотом, для обычной жизни слишком оригинален и непрактичен. Наверное, только американцы и смогут найти ему применение.
Про рабочее место - хорошо) В это авто можно и письменный стол при желании запихнуть, и даже вполне приличных размеров "обезъянник" организовать) Потолок низковат, а по всем остальным параметрам очень подходит. Повезло шведским полицейским, это не наши козлики.
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