7 июня 2018, 15:15

Каждый пятый владелец внедорожника подумывает о переходе на газ

Цены на топливо растут с каждым днем. По данным социологических опросов, владельцы мощных прожорливых внедорожников все чаще задумываются о переходе с бензина или дизеля на газ.
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Каждый пятый владелец внедорожника подумывает о переходе на газ
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Эксперты ГК «АвтоСпецЦентр» опросили 200 владельцев внедорожников с объемом двигателя от 3 литров и расходом бензина более 13 литров на 100 километров. Всем им задавали один тот же вопрос: «Готовы ли вы в случае дальнейшего роста цен на бензин перейти на альтернативное топливо – газ?». Выяснилось, что 22% автовладельцев всерьез рассматривают возможность установить в автомобиле газомоторное оборудование. А 5 процентов опрошенных планируют сделать это уже к осени. Весной прошлого года цифры были вдвое ниже – 13% и 2%, соответственно.

Основные преимущества перехода на газ: увеличение ресурса двигателя, бóльшая экологичность и безопасность, повышение мощности двигателя при меньшем расходе топлива. Но самое главное - цена газомоторного топлива в 2,2 раза ниже цены бензина или дизеля. Поэтому переоборудование автомобиля, хотя и стоит от 35 000 до 50 000 рублей, но окупается через 1,5 – 2 года. Особенно это актуально для автомобилей с двигателями большого объема, расходующими не менее 13 литров на 100 км пути.

Разговаривая с автовладельцами, специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» выяснили три основных стереотипа, которые удерживают их от перехода на «голубое топливо». Более половины опрошенных жаловались на отсутствие развитой инфраструктуры для заправки и ремонта автомобиля на газомоторном топливе. Такая проблема реально существует, но в этом году в России обещают построить и реконструировать 76 газовых АЗС, преимущественно в Санкт–Петербурге, Астраханской, Ростовской и Челябинской областях, Москве и Ставропольском крае. К концу 2018 года их число должно увеличиться до 430 станций.
 
Евгений Гришкевич, директор департамента по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» « С 2012 по 2017 год объем потребления природного газа в качестве моторного топлива в России увеличился на 69%, при этом число газозаправочных станций выросло на 87%, а количество автомобилей, перешедших на газ, – на 61%. Цифры говорят сами за себя: с каждым годом все больше российских автомобилистов предпочитает использовать газомоторное топливо »
Евгений Гришкевич, директор департамента по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр»
 

Еще 28% процентов автовладельцев заявили, что двигатель, работающий на газомоторном топливе, быстрее изнашивается, поскольку октановое число газа выше, чем у бензина – 110 против 92 – 98. Однако при правильно настройке мотора и системы подачи топлива данный фактор не влияет на силовую установку автомобиля.

Каждый шестой респондент высказал опасения, что при ДТП или неправильной эксплуатации велик риск утечки газа, взрыва или пожара. Но современное газобаллонное оборудование имеет специальные датчики утечки, а газовые емкости размещаются в багажнике автомобиля, что многократно снижает риск взрыва при ДТП.

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Каждый пятый владелец внедорожника подумывает о переходе на газ
{{material_123119}}Эксперты ГК «АвтоСпецЦентр» опросили 200 владельцев внедорожников с объемом двигателя от 3 литров и расходом бензина более 13 литров на 100 километров. Всем им задавали один тот же вопрос: «Готовы ли вы в случае дальнейшего роста цен на бензин перейти на альтернативное топливо – газ?». Выяснилось, что 22% автовладельцев всерьез рассматривают возможность установить в автомобиле газомоторное оборудование. А 5 процентов опрошенных планируют сделать это уже к осени. Весной прошлого года цифры были вдвое ниже – 13% и 2%, соответственно.Основные преимущества перехода на газ: увеличение ресурса двигателя, бóльшая экологичность и безопасность, повышение мощности двигателя при меньшем расходе топлива. Но самое главное - цена газомоторного топлива в 2,2 раза ниже цены бензина или дизеля. Поэтому переоборудование автомобиля, хотя и стоит от 35 000 до 50 000 рублей, но окупается через 1,5 – 2 года. Особенно это актуально для автомобилей с двигателями большого объема, расходующими не менее 13 литров на 100 км пути.Разговаривая с автовладельцами, специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» выяснили три основных стереотипа, которые удерживают их от перехода на «голубое топливо». Более половины опрошенных жаловались на отсутствие развитой инфраструктуры для заправки и ремонта автомобиля на газомоторном топливе. Такая проблема реально существует, но в этом году в России обещают построить и реконструировать 76 газовых АЗС, преимущественно в Санкт–Петербурге, Астраханской, Ростовской и Челябинской областях, Москве и Ставропольском крае. К концу 2018 года их число должно увеличиться до 430 станций. {{person_104_С 2012 по 2017 год объем потребления природного газа в качестве моторного топлива в России увеличился на 69%, при этом число газозаправочных станций выросло на 87%, а количество автомобилей, перешедших на газ, – на 61%. Цифры говорят сами за себя: с каждым годом все больше российских автомобилистов предпочитает использовать газомоторное топливо}} Еще 28% процентов автовладельцев заявили, что двигатель, работающий на газомоторном топливе, быстрее изнашивается, поскольку октановое число газа выше, чем у бензина – 110 против 92 – 98. Однако при правильно настройке мотора и системы подачи топлива данный фактор не влияет на силовую установку автомобиля.Каждый шестой респондент высказал опасения, что при ДТП или неправильной эксплуатации велик риск утечки газа, взрыва или пожара. Но современное газобаллонное оборудование имеет специальные датчики утечки, а газовые емкости размещаются в багажнике автомобиля, что многократно снижает риск взрыва при ДТП.
2018-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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