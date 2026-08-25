Платим, но не пользуемся: какие модные и дорогие автоопции оказываются бесполезны

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

25 августа 2026, 08:51

Каждый пятый водитель в Британии не использует платные опции в своем авто

Каждый пятый водитель в Британии не использует платные опции в своем авто

Платим, но не пользуемся: какие модные и дорогие автоопции оказываются бесполезны
Многие автолюбители платят за современные опции, но так и не включают их ни разу. Исследование показало: часть водителей даже не знает, как работают ассистенты, а некоторые считают их излишними. Почему это важно сейчас - разбираемся, какие функции реально востребованы и что теряют владельцы.

Автор: Дарья Климова

25 августа 2026, 08:51

Каждый пятый водитель в Британии не использует платные опции в своем авто

Платим, но не пользуемся: какие модные и дорогие автоопции оказываются бесполезны

Каждый пятый водитель в Британии не использует платные опции в своем авто фото: 110km.ru
Многие автолюбители платят за современные опции, но так и не включают их ни разу. Исследование показало: часть водителей даже не знает, как работают ассистенты, а некоторые считают их излишними. Почему это важно сейчас - разбираемся, какие функции реально востребованы и что теряют владельцы.

Каждый пятый водитель в Британии не использует платные опции в своем авто

Многие автолюбители платят за современные опции, но так и не включают их ни разу. Исследование показало: часть водителей даже не знает, как работают ассистенты, а некоторые считают их излишними. Почему это важно сейчас - разбираемся, какие функции реально востребованы и что теряют владельцы.

Для российских автомобилистов эта новость может стать поводом задуматься: за что мы действительно платим при покупке нового автомобиля и насколько рационально используем вложенные средства. В условиях, когда стоимость машин и комплектаций продолжает расти, вопрос эффективности использования опций становится особенно актуальным.

По информации «Российской Газеты», британская исследовательская компания Censuswide провела опрос среди владельцев современных автомобилей. Результаты оказались неожиданными: значительная часть водителей либо сознательно игнорирует, либо вовсе не знает, как пользоваться электронными помощниками. Более четверти опрошенных признались, что никогда не включали адаптивный круиз-контроль, а свыше 20% не используют системы автоматического экстренного торможения. Еще почти 18% водителей не прибегают к функции удержания в полосе, объясняя это излишним вмешательством электроники в процесс управления и даже опасениями, что такие технологии могут навредить.

Интересно, что не менее трети владельцев автомобилей с проекционными дисплеями ни разу не активировали эту функцию, а 7% респондентов затруднились даже объяснить, как ее включить. Возможность смены режимов движения также не пользуется популярностью: только 27% водителей регулярно используют этот функционал. При этом самой востребованной опцией остается Bluetooth - от 49,7% до 68,8% участников исследования в зависимости от возраста признались, что используют его постоянно. В тройке лидеров также оказались камера заднего вида и навигационная система.

Такая ситуация может указывать на то, что производители автомобилей зачастую ориентируются на тренды и маркетинговые стратегии, а не на реальные потребности покупателей. Многие опции становятся стандартом в комплектациях, но их практическая ценность для конечного пользователя остается под вопросом. Как отмечают эксперты, подобная тенденция наблюдается не только в Великобритании, но и на других рынках, включая Россию. В условиях, когда автомобили становятся все более технологичными, важно не только предлагать новые функции, но и обучать владельцев их использовать.

Похожая проблема с неиспользуемыми возможностями и недооценкой технических решений встречается и в других сферах. Например, как показал недавний анализ, попытки экономить на топливе с помощью популярных советов могут привести к дорогостоящему ремонту - подробнее об этом можно узнать в материале о рисках экономии на топливе и последствиях для двигателя.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: современные автомобили оснащаются десятками электронных ассистентов, но далеко не все из них реально повышают безопасность или комфорт. По данным отраслевых исследований, лишь 2-3 функции из всего набора используются регулярно большинством водителей. Это создает впечатление, что часть расходов на комплектацию - деньги на ветер. Для российских покупателей, которые все чаще выбирают автомобили по принципу «цена-качество», подобные данные могут стать аргументом в пользу более осознанного выбора опций при покупке новой машины.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Европа, Автомобильная аналитика
Добавить в избранное на сайте


Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Брянск Калининград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
О проекте Реклама Карта портала FAQ по сайту
Владивосток Брянск Калининград Москва Санкт-Петербург
Число просмотров и посетителей за 24 часа
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться