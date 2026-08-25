Платим, но не пользуемся: какие модные и дорогие автоопции оказываются бесполезны

Каждый пятый водитель в Британии не использует платные опции в своем авто

Многие автолюбители платят за современные опции, но так и не включают их ни разу. Исследование показало: часть водителей даже не знает, как работают ассистенты, а некоторые считают их излишними. Почему это важно сейчас - разбираемся, какие функции реально востребованы и что теряют владельцы.

Для российских автомобилистов эта новость может стать поводом задуматься: за что мы действительно платим при покупке нового автомобиля и насколько рационально используем вложенные средства. В условиях, когда стоимость машин и комплектаций продолжает расти, вопрос эффективности использования опций становится особенно актуальным.

По информации «Российской Газеты», британская исследовательская компания Censuswide провела опрос среди владельцев современных автомобилей. Результаты оказались неожиданными: значительная часть водителей либо сознательно игнорирует, либо вовсе не знает, как пользоваться электронными помощниками. Более четверти опрошенных признались, что никогда не включали адаптивный круиз-контроль, а свыше 20% не используют системы автоматического экстренного торможения. Еще почти 18% водителей не прибегают к функции удержания в полосе, объясняя это излишним вмешательством электроники в процесс управления и даже опасениями, что такие технологии могут навредить.

Интересно, что не менее трети владельцев автомобилей с проекционными дисплеями ни разу не активировали эту функцию, а 7% респондентов затруднились даже объяснить, как ее включить. Возможность смены режимов движения также не пользуется популярностью: только 27% водителей регулярно используют этот функционал. При этом самой востребованной опцией остается Bluetooth - от 49,7% до 68,8% участников исследования в зависимости от возраста признались, что используют его постоянно. В тройке лидеров также оказались камера заднего вида и навигационная система.

Такая ситуация может указывать на то, что производители автомобилей зачастую ориентируются на тренды и маркетинговые стратегии, а не на реальные потребности покупателей. Многие опции становятся стандартом в комплектациях, но их практическая ценность для конечного пользователя остается под вопросом. Как отмечают эксперты, подобная тенденция наблюдается не только в Великобритании, но и на других рынках, включая Россию. В условиях, когда автомобили становятся все более технологичными, важно не только предлагать новые функции, но и обучать владельцев их использовать.

Похожая проблема с неиспользуемыми возможностями и недооценкой технических решений встречается и в других сферах. Например, как показал недавний анализ, попытки экономить на топливе с помощью популярных советов могут привести к дорогостоящему ремонту - подробнее об этом можно узнать в материале о рисках экономии на топливе и последствиях для двигателя.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: современные автомобили оснащаются десятками электронных ассистентов, но далеко не все из них реально повышают безопасность или комфорт. По данным отраслевых исследований, лишь 2-3 функции из всего набора используются регулярно большинством водителей. Это создает впечатление, что часть расходов на комплектацию - деньги на ветер. Для российских покупателей, которые все чаще выбирают автомобили по принципу «цена-качество», подобные данные могут стать аргументом в пользу более осознанного выбора опций при покупке новой машины.