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Автор: Дарья Климова

11 июня 2026, 15:06

Каждый пятый Zeekr 9X в России оказался с трещинами в заднем редукторе

Каждый пятый Zeekr 9X в России оказался с трещинами в заднем редукторе

Новый Zeekr 9X - и сразу в сервис: как в России сломали уже 300 внедорожников

Каждый пятый Zeekr 9X в России оказался с трещинами в заднем редукторе

Владельцы Zeekr 9X в России столкнулись с массовыми поломками заднего редуктора: около 20% машин уже ждут ремонта. Цены на детали и работы неприятно удивляют, а отсутствие гарантии только усугубляет ситуацию. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Владельцы Zeekr 9X в России столкнулись с массовыми поломками заднего редуктора: около 20% машин уже ждут ремонта. Цены на детали и работы неприятно удивляют, а отсутствие гарантии только усугубляет ситуацию. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Российские автолюбители, выбравшие Zeekr 9X, неожиданно оказались в центре масштабной технической проблемы. Около 20% этих кроссоверов, ввезенных в страну, столкнулись с серьезными дефектами заднего редуктора. Для рынка, где спрос на новые автомобили стабильно высок, подобная статистика выглядит тревожно: сотни машин простаивают на сервисах, а владельцы вынуждены искать дорогостоящие решения.

Как сообщает «Российская Газета», массовое появление трещин и поломок редукторов у Zeekr 9X привело к заметному снижению интереса к этим моделям. Причина - не только в самой поломке, но и в том, что большинство автомобилей завезены по «серым» схемам, без официальной гарантии. Это означает, что все расходы на ремонт ложатся на плечи владельцев. Новый редуктор может обойтись до 750 тысяч рублей, а восстановление старого - примерно в 250 тысяч. Для многих это становится неприятным сюрпризом, особенно если автомобиль еще совсем свежий.

По данным сервисных центров, сейчас на ремонте находится около 300 Zeekr 9X, что составляет пятую часть от общего числа ввезенных машин. Владельцы отмечают, что первые признаки проблемы - это появление лужи масла или трансмиссионной жидкости под автомобилем. Причем такие случаи фиксируются даже при небольшом пробеге. Специалисты объясняют: конструкция редуктора оказалась недостаточно прочной, а выбранный сплав - слишком хрупким. При резком разгоне нагрузка на корпус возрастает, и тонкие участки начинают трескаться. Иногда к этому добавляется и недостаток трансмиссионной жидкости, что ускоряет износ и приводит к поломке.

Эксперты считают, что массовый характер проблемы связан с просчетами на этапе проектирования. Ошибка в расчетах нагрузки и неудачный выбор материалов привели к тому, что редуктор не выдерживает реальных условий эксплуатации. В результате владельцы вынуждены выбирать между дорогим ремонтом и полной заменой агрегата. Как отмечают специалисты, восстановление старого редуктора обходится дешевле, но не всегда гарантирует долгий срок службы.

Ситуация с Zeekr 9X напоминает о других трудностях, с которыми сталкиваются владельцы китайских автомобилей в России. Например, недавно обсуждалась тема отказов дилеров в гарантийном ремонте, что также вызывает недовольство среди покупателей - подробнее об этом можно узнать в материале о причинах отказов в гарантийном обслуживании китайских авто. В обоих случаях на первый план выходит вопрос надежности и поддержки со стороны производителей и дилеров.

Для справки: Zeekr 9X - один из популярных кроссоверов, активно завозимых в Россию с 2025 года. Всего на российском рынке оказалось около двух тысяч таких машин. Проблемы с редуктором могут повлиять не только на стоимость владения, но и на дальнейшее отношение к марке в целом. Важно учитывать, что при покупке автомобиля по параллельному импорту риски ложатся на самого владельца, а стоимость ремонта может оказаться неожиданно высокой. Эта история подчеркивает, насколько важно внимательно подходить к выбору автомобиля и учитывать не только цену, но и возможные расходы на обслуживание.

Упомянутые модели: Zeekr 9X
Упомянутые марки: Zeekr
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