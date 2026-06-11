Новый Zeekr 9X - и сразу в сервис: как в России сломали уже 300 внедорожников

11 июня 2026, 15:06
Каждый пятый Zeekr 9X в России оказался с трещинами в заднем редукторе
Каждый пятый Zeekr 9X в России оказался с трещинами в заднем редукторе
Владельцы Zeekr 9X в России столкнулись с массовыми поломками заднего редуктора: около 20% машин уже ждут ремонта. Цены на детали и работы неприятно удивляют, а отсутствие гарантии только усугубляет ситуацию. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.
Российские автолюбители, выбравшие Zeekr 9X, неожиданно оказались в центре масштабной технической проблемы. Около 20% этих кроссоверов, ввезенных в страну, столкнулись с серьезными дефектами заднего редуктора. Для рынка, где спрос на новые автомобили стабильно высок, подобная статистика выглядит тревожно: сотни машин простаивают на сервисах, а владельцы вынуждены искать дорогостоящие решения.
Как сообщает «Российская Газета», массовое появление трещин и поломок редукторов у Zeekr 9X привело к заметному снижению интереса к этим моделям. Причина - не только в самой поломке, но и в том, что большинство автомобилей завезены по «серым» схемам, без официальной гарантии. Это означает, что все расходы на ремонт ложатся на плечи владельцев. Новый редуктор может обойтись до 750 тысяч рублей, а восстановление старого - примерно в 250 тысяч. Для многих это становится неприятным сюрпризом, особенно если автомобиль еще совсем свежий.
По данным сервисных центров, сейчас на ремонте находится около 300 Zeekr 9X, что составляет пятую часть от общего числа ввезенных машин. Владельцы отмечают, что первые признаки проблемы - это появление лужи масла или трансмиссионной жидкости под автомобилем. Причем такие случаи фиксируются даже при небольшом пробеге. Специалисты объясняют: конструкция редуктора оказалась недостаточно прочной, а выбранный сплав - слишком хрупким. При резком разгоне нагрузка на корпус возрастает, и тонкие участки начинают трескаться. Иногда к этому добавляется и недостаток трансмиссионной жидкости, что ускоряет износ и приводит к поломке.
Эксперты считают, что массовый характер проблемы связан с просчетами на этапе проектирования. Ошибка в расчетах нагрузки и неудачный выбор материалов привели к тому, что редуктор не выдерживает реальных условий эксплуатации. В результате владельцы вынуждены выбирать между дорогим ремонтом и полной заменой агрегата. Как отмечают специалисты, восстановление старого редуктора обходится дешевле, но не всегда гарантирует долгий срок службы.
Ситуация с Zeekr 9X напоминает о других трудностях, с которыми сталкиваются владельцы китайских автомобилей в России. Например, недавно обсуждалась тема отказов дилеров в гарантийном ремонте, что также вызывает недовольство среди покупателей - подробнее об этом можно узнать в материале о причинах отказов в гарантийном обслуживании китайских авто. В обоих случаях на первый план выходит вопрос надежности и поддержки со стороны производителей и дилеров.
Для справки: Zeekr 9X - один из популярных кроссоверов, активно завозимых в Россию с 2025 года. Всего на российском рынке оказалось около двух тысяч таких машин. Проблемы с редуктором могут повлиять не только на стоимость владения, но и на дальнейшее отношение к марке в целом. Важно учитывать, что при покупке автомобиля по параллельному импорту риски ложатся на самого владельца, а стоимость ремонта может оказаться неожиданно высокой. Эта история подчеркивает, насколько важно внимательно подходить к выбору автомобиля и учитывать не только цену, но и возможные расходы на обслуживание.
Похожие материалы Зикр
-
10.06.2026, 09:16
Цены на Zeekr 9X в России резко снизились: что изменилось на рынке
В России дилеры и частные продавцы неожиданно снизили стоимость премиального Zeekr 9X. Эксперты отмечают: выгода при покупке достигает миллионов рублей. Почему это происходит именно сейчас, какие факторы влияют на цену и что важно знать покупателям - объясняем подробно. Не прошли стороной и технические нюансы, которые часто игнорируют.Читать далее
-
07.05.2026, 20:01
Рейтинг китайских кроссоверов с лучшей акустикой: неожиданные лидеры и новые тренды
AutoLab провел масштабное исследование акустики в больших китайских кроссоверах, выявив неожиданных лидеров среди трехрядных SUV. В рейтинг попали модели с аудиосистемами от Huawei, Harman/Kardon и Naim. Некоторые из них уже скоро появятся в России, что может изменить представление о качестве звука в авто.Читать далее
-
06.05.2026, 06:55
Свежие премьеры: возвращение Freelander, дебют Tenet T4L и новые электрокары
Последняя неделя апреля отметилась сразу несколькими важными автомобильными премьерами для российского и мирового рынков. В центре внимания - возвращение Freelander, расширение линейки Tenet, а также новые электромобили и рестайлинги от ведущих брендов. Эти события могут изменить расстановку сил на рынке и задать новые тренды в сегменте кроссоверов и электрокаров.Читать далее
-
05.05.2026, 20:40
Zeekr 9X: новый уровень мощности и технологий в премиальных кроссоверах
Zeekr 9X меняет представления о люксовых кроссоверах: уникальная гибридная архитектура, мгновенная тяга и цифровое управление делают его одним из самых технологичных автомобилей на рынке. Почему именно сейчас этот китайский флагман вызывает интерес у экспертов и конкурентов - в нашем обзоре.Читать далее
-
04.05.2026, 16:38
Топ-10 китайских кроссоверов с лучшей акустикой: какие модели удивили экспертов
Эксперты AutoLab оценили качество звука в крупных китайских кроссоверах и выявили неожиданных лидеров. Одна из моделей уже готовится к выходу на российский рынок. Какие системы признали лучшими, что удивило специалистов и почему это важно для покупателей - рассказываем, что стоит знать прямо сейчас.Читать далее
-
13.03.2026, 17:18
В Москве продажи новых авто выросли на 6,5%: таксопарки обновили парк
В начале 2026 года в Москве неожиданно выросли продажи новых легковых автомобилей, несмотря на общее падение рынка по стране. Эксперты объясняют: причина - массовое обновление автопарков таксопарками перед изменениями в законе. Какие модели оказались в топе и почему премиум-сегмент вырос в 2,5 раза - разбираемся, что это значит для водителей и рынка.Читать далее
-
14.02.2026, 04:37
Какие автомобили выгоднее всего привозить в Россию в 2026 году: новые тренды и цены
В 2026 году параллельный импорт автомобилей остается актуальным для россиян. Китайские и европейские бренды предлагают интересные решения, а новые правила утильсбора и скидки меняют расстановку сил на рынке. Эксперты выделяют ключевые направления и модели.Читать далее
-
06.02.2026, 15:58
Сервисная кампания Zeekr 9X: массовая замена редукторов обходит Россию
Вышло исследование: массовый отзыв Zeekr 9X по всему миру не затронет Россию. Владельцам придется решать проблему с треснувшими редукторами самостоятельно. Что грозит и сколько стоит ремонт - разбираемся подробно.Читать далее
-
05.02.2026, 14:33
Zeekr 9X: дилеры раскрыли, почему массовые поломки заднего редуктора продолжаются
Массовые поломки заднего мотор-редуктора Zeekr 9X продолжают беспокоить владельцев. Официального решения нет, дилеры советуют ждать новую ревизию деталей. Что происходит на рынке и какие риски - в материале.Читать далее
-
03.02.2026, 16:34
Массовые поломки Zeekr 9X в России: владельцы сталкиваются с дефектом редуктора
В России владельцы Zeekr 9X неожиданно столкнулись с массовыми отказами заднего мотор-редуктора. Эксперты объяснили, что стало причиной, и как теперь решают проблему. Что грозит тем, кто уже купил эти автомобили - подробности в материале.Читать далее
Похожие материалы Зикр
-
10.06.2026, 09:16
Цены на Zeekr 9X в России резко снизились: что изменилось на рынке
В России дилеры и частные продавцы неожиданно снизили стоимость премиального Zeekr 9X. Эксперты отмечают: выгода при покупке достигает миллионов рублей. Почему это происходит именно сейчас, какие факторы влияют на цену и что важно знать покупателям - объясняем подробно. Не прошли стороной и технические нюансы, которые часто игнорируют.Читать далее
-
07.05.2026, 20:01
Рейтинг китайских кроссоверов с лучшей акустикой: неожиданные лидеры и новые тренды
AutoLab провел масштабное исследование акустики в больших китайских кроссоверах, выявив неожиданных лидеров среди трехрядных SUV. В рейтинг попали модели с аудиосистемами от Huawei, Harman/Kardon и Naim. Некоторые из них уже скоро появятся в России, что может изменить представление о качестве звука в авто.Читать далее
-
06.05.2026, 06:55
Свежие премьеры: возвращение Freelander, дебют Tenet T4L и новые электрокары
Последняя неделя апреля отметилась сразу несколькими важными автомобильными премьерами для российского и мирового рынков. В центре внимания - возвращение Freelander, расширение линейки Tenet, а также новые электромобили и рестайлинги от ведущих брендов. Эти события могут изменить расстановку сил на рынке и задать новые тренды в сегменте кроссоверов и электрокаров.Читать далее
-
05.05.2026, 20:40
Zeekr 9X: новый уровень мощности и технологий в премиальных кроссоверах
Zeekr 9X меняет представления о люксовых кроссоверах: уникальная гибридная архитектура, мгновенная тяга и цифровое управление делают его одним из самых технологичных автомобилей на рынке. Почему именно сейчас этот китайский флагман вызывает интерес у экспертов и конкурентов - в нашем обзоре.Читать далее
-
04.05.2026, 16:38
Топ-10 китайских кроссоверов с лучшей акустикой: какие модели удивили экспертов
Эксперты AutoLab оценили качество звука в крупных китайских кроссоверах и выявили неожиданных лидеров. Одна из моделей уже готовится к выходу на российский рынок. Какие системы признали лучшими, что удивило специалистов и почему это важно для покупателей - рассказываем, что стоит знать прямо сейчас.Читать далее
-
13.03.2026, 17:18
В Москве продажи новых авто выросли на 6,5%: таксопарки обновили парк
В начале 2026 года в Москве неожиданно выросли продажи новых легковых автомобилей, несмотря на общее падение рынка по стране. Эксперты объясняют: причина - массовое обновление автопарков таксопарками перед изменениями в законе. Какие модели оказались в топе и почему премиум-сегмент вырос в 2,5 раза - разбираемся, что это значит для водителей и рынка.Читать далее
-
14.02.2026, 04:37
Какие автомобили выгоднее всего привозить в Россию в 2026 году: новые тренды и цены
В 2026 году параллельный импорт автомобилей остается актуальным для россиян. Китайские и европейские бренды предлагают интересные решения, а новые правила утильсбора и скидки меняют расстановку сил на рынке. Эксперты выделяют ключевые направления и модели.Читать далее
-
06.02.2026, 15:58
Сервисная кампания Zeekr 9X: массовая замена редукторов обходит Россию
Вышло исследование: массовый отзыв Zeekr 9X по всему миру не затронет Россию. Владельцам придется решать проблему с треснувшими редукторами самостоятельно. Что грозит и сколько стоит ремонт - разбираемся подробно.Читать далее
-
05.02.2026, 14:33
Zeekr 9X: дилеры раскрыли, почему массовые поломки заднего редуктора продолжаются
Массовые поломки заднего мотор-редуктора Zeekr 9X продолжают беспокоить владельцев. Официального решения нет, дилеры советуют ждать новую ревизию деталей. Что происходит на рынке и какие риски - в материале.Читать далее
-
03.02.2026, 16:34
Массовые поломки Zeekr 9X в России: владельцы сталкиваются с дефектом редуктора
В России владельцы Zeekr 9X неожиданно столкнулись с массовыми отказами заднего мотор-редуктора. Эксперты объяснили, что стало причиной, и как теперь решают проблему. Что грозит тем, кто уже купил эти автомобили - подробности в материале.Читать далее