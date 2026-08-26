От Lada к Haval и обратно: как меняются предпочтения владельцев при выборе следующей машины

Каждый третий владелец Lada выбирает марку из-за баланса цены и качества

Треть владельцев Lada называют свои автомобили оптимальным компромиссом между ценой и качеством, а почти половина возвращается к этой марке снова. Какие факторы влияют на выбор россиян, что меняется на рынке и почему сейчас это особенно актуально - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что предпочтения покупателей Lada формируют новые тренды среди автолюбителей.

Для российских автомобилистов вопрос выбора машины давно перестал быть только делом вкуса - сегодня это еще и прагматичный расчет. Свежие данные опроса экспертов «Автостат» среди владельцев Lada показывают: 31% респондентов считают свои автомобили удачным компромиссом между стоимостью и качеством. Это не просто цифра - она отражает сдвиг в восприятии отечественных марок на фоне изменений рынка и роста цен.

Среди ключевых причин, по которым россияне выбирают Lada, на первом месте оказалась доступная цена и невысокие расходы на обслуживание - этот фактор оказался решающим для 29,1% опрошенных. Еще 18,2% отметили простоту поиска запчастей, а 17,4% ценят в этих машинах незамысловатую конструкцию, которая облегчает самостоятельный ремонт. Просторный салон и универсальность модели оказались важны для 8,9% владельцев, а оптимальное соотношение цены и качества - для 8,1%.

Интересно, что почти половина нынешних владельцев Lada (45,9%) уже имели автомобили этой марки ранее и остались довольны своим выбором. Среди других популярных брендов, на которые обращают внимание владельцы Lada, встречаются Chevrolet (5,3%), Renault (5%), Kia (4,6%) и Volkswagen (3,6%). Однако, когда речь заходит о покупке следующей машины, 40,4% потенциальных покупателей снова выбирают Lada, а на втором месте по популярности - Haval (15,4%). За ними следуют Kia (7,7%), Geely (5,7%) и Hyundai (5,1%).

Среди нынешних владельцев Lada ситуация немного меняется: при планировании следующей покупки 19,8% рассматривают Haval, а Lada остается на втором месте с 18,8%. В пятерку лидеров также входят Belgee (12,3%), Geely (11,9%) и Toyota (11,9%). Такой расклад говорит о том, что лояльность к отечественной марке сохраняется, но интерес к китайским и корейским брендам растет, что подтверждает и динамика продаж на рынке.

Стоит отметить, что выбор в пользу Lada часто обусловлен не только экономическими причинами, но и привычкой, а также опытом эксплуатации. Простота конструкции и доступность обслуживания позволяют владельцам экономить на ремонте и не зависеть от дефицита запчастей. Это особенно актуально в условиях, когда многие западные бренды ушли с российского рынка, а стоимость обслуживания иномарок заметно выросла. Как отмечают эксперты, подобная тенденция может указывать на формирование нового потребительского поведения, где на первый план выходит практичность и расчет.

В контексте этих изменений важно учитывать, что российский рынок автомобилей продолжает меняться. Например, недавно стало известно, что владельцы китайских машин в Петербурге все чаще пересаживаются на новые Lada, что подтверждает гибкость спроса и адаптацию покупателей к новым условиям. Кроме того, по данным аналитиков, возвращение отечественных брендов и появление новых моделей способствуют росту интереса к российским маркам.

Для справки: Lada Granta, Vesta и Iskra - самые популярные модели среди участников опроса. Их выбирают за простоту, надежность и возможность недорого обслуживать автомобиль. Важно понимать, что подобные исследования отражают не только текущие предпочтения, но и формируют тренды на ближайшие годы. Если исходить из представленной информации, можно предположить, что спрос на доступные и ремонтопригодные автомобили в России будет только расти, а отечественные марки сохранят свои позиции даже при усилении конкуренции со стороны китайских производителей.