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13 декабря 2019, 12:29

Каждый второй новый автомобиль в России продается с электронным ПТС

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Большинство крупных автопроизводителей перешли в России на выдачу электронных паспортов транспортных средств. На сегодняшний день уже оформлено более 200 000 ЭПТС.
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Электронные ПТС постепенно становятся привычным делом. Сейчас в России уже каждый второй новый автомобиль продается с электронным документом. По данным АО «Электронный паспорт», к 18 ноября было оформлено 100 тысяч электронных паспортов, а спустя всего 25 дней эта цифра увеличилась до 200 тысяч.

Обычно между моментом, когда автомобиль сходит с конвейера, и моментом, когда первый владелец ставит его на учет в ГИБДД, проходит полтора – два месяца. Поэтому пока только каждое десятое регистрационное действие в ГИБДД проводится на основании ЭПТС, но при продаже в автосалоне доля таких машин достигает уже 50%.

При регистрации сотрудники ГИБДД получают сведения из ЭПТС в автоматическом режиме, предъявлять распечатанную выписку из него, выданную в автосалоне, необязательно. В дальнейшем, при внесении в электронный паспорт сведений о собственнике ТС, выписка из ЭПТС автоматически направляется на адрес электронной почты собственника, указанный им при покупке машины.

Представители АО «Электронный паспорт» в очередной раз напоминают, что выданные ранее бумажные ПТС продолжат действовать и далее без ограничения срока. Менять их на электронные не надо. Основное преимущество оформления автомобиля с ЭПТС - существенное упрощение процесса. Пакет бумажных документов и их ксерокопий сокращается. Кроме того, данные об автомобиле поступают из единой базы, их не надо вносить вручную. Это исключает вероятность технической ошибки и помогает экономить время.
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Каждый второй новый автомобиль в России продается с электронным ПТС
{{material_128198}}Электронные ПТС постепенно становятся привычным делом. Сейчас в России уже каждый второй новый автомобиль продается с электронным документом. По данным АО «Электронный паспорт», к 18 ноября было оформлено 100 тысяч электронных паспортов, а спустя всего 25 дней эта цифра увеличилась до 200 тысяч.Обычно между моментом, когда автомобиль сходит с конвейера, и моментом, когда первый владелец ставит его на учет в ГИБДД, проходит полтора – два месяца. Поэтому пока только каждое десятое регистрационное действие в ГИБДД проводится на основании ЭПТС, но при продаже в автосалоне доля таких машин достигает уже 50%.При регистрации сотрудники ГИБДД получают сведения из ЭПТС в автоматическом режиме, предъявлять распечатанную выписку из него, выданную в автосалоне, необязательно. В дальнейшем, при внесении в электронный паспорт сведений о собственнике ТС, выписка из ЭПТС автоматически направляется на адрес электронной почты собственника, указанный им при покупке машины.Представители АО «Электронный паспорт» в очередной раз напоминают, что выданные ранее бумажные ПТС продолжат действовать и далее без ограничения срока. Менять их на электронные не надо. Основное преимущество оформления автомобиля с ЭПТС - существенное упрощение процесса. Пакет бумажных документов и их ксерокопий сокращается. Кроме того, данные об автомобиле поступают из единой базы, их не надо вносить вручную. Это исключает вероятность технической ошибки и помогает экономить время.
2019-12-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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