Каждый второй проданный в 2023 году новый автомобиль будет «Ладой»

Ранее мы писали Глава АвтоВАЗа рассказал о планах на 2023 год Президент АвтоВАЗа Максим Соколов принял участие в форуме-выставке «Российский промышленник» и рассказал об ... Читать далее

В 2022 году в России рассчитывают продать около 700 тысяч новых автомобилей. Резкий обвал середины года скомпенсировали активные продажи первых месяцев. В следующем году ситуация стабилизируется. По прогнозу Максима Соколова и аналитиков АвтоВАЗа, объем российского авторынка в 2023 году составит 800 тысяч проданных новых легковых автомобилей. Российский автогигант планирует выпустить не менее 400 тысяч машин и занять 50-процентную долю рынка.

Одновременно АвтоВАЗ ищет новые рынки сбыта, пишет РИА Новости. Наибольший интерес для компании представляют сейчас страны Африки. В 2023 году АвтоВАЗ планирует отправить на экспорт порядка 20 тысяч автомобилей Lada. В 2021-м было экспортировано 35,8 тысячи машин. Основными партнерами стали Казахстан, Белоруссия и Азербайджан.

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