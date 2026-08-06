«Кеджаши»: мотоцикл, у которого переднее колесо поворачивается отдельно от рамы

6 августа 2026, 18:02
Kejashi меняет правила: новая система рулевого управления для мотоциклов
Kejashi меняет правила: новая система рулевого управления для мотоциклов
В Южной Австралии представили инновационную систему Kejashi, позволяющую переднему колесу мотоцикла двигаться отдельно от рамы. Это решение может стать ключевым для повышения устойчивости и безопасности на поворотах, что особенно актуально на фоне поиска новых технологий для мотоциклистов.
В мире мотоциклов давно не хватает свежих идей, способных реально обеспечить безопасность и управляемость. Система Kejashi, разработанная в Южной Австралии, как раз из таких. Она позволяет переднему колесу мотоцикла двигаться независимо от рамы, что сразу выделяет ее на фоне классических конструкций.
Главная форма Кеджаши - возможность переднего колеса отклоняться отдельно от основной рамы. Это не просто техническая новинка, а попытка решить давнюю проблему: на поворотах мотоциклы часто теряют устойчивость из-за необходимости сильного поворота и ограниченного сцепления с дорожным сцеплением. Благодаря новому механизму, масса байка и райдера размещается внутри дуги, что уменьшает угол наклона и позволяет подвеске работать эффективнее. В результате мотоцикл становится более вертикальным, а значит, увеличивается контакт шин с асфальтом и снижается риск срыва.
Еще один важный элемент – активное антикрыло, синхронизированное с рулевым управлением. При каждом повороте оно меняет положение, сохраняя прижимную силу независимо от направления движения.
Традиционные мотоциклы всегда сталкивались с компромиссами между управляемостью и безопасностью. Две шины, отсутствие развитой динамики, необходимость наклоняться в поворотах - все это создает риски, особенно на плохом покрытии или при резких маневрах. Кеджаши предлагает альтернативу: независимое управление колесами открывает новые возможности для настройки подвески и аэродинамики, а также может снизить аварийность на дорогах.
Производители мотоциклов в последние годы активно ищут нестандартные решения для повышения устойчивости. Например, Yamaha Motor недавно получила престижную награду за соответствие инновационному балансу. А среди экспертов все чаще обсуждается, как новые технологии могут изменить привычные подходы к проектированию байков.
Подобная разработка может быть особенно актуальной для российских мотоциклистов, столкнувшихся со сложными дорожными условиями и частыми перепадами качества покрытий. Тема поиска новых решений для транспорта становится все более актуальной - например, в материале о ключевых параметрах электровелосипедов для курьеров .
Кеджаши - не просто эксперимент, а реальное изменение подхода к управлению мотоциклом. Если технология получит поддержку производителя, она сможет задать новый вектор развития всей отрасли.
Похожие материалы
-
07.08.2026, 12:02
Почему зеркала на крыле могут вернуться в современные автомобили
Мало кто задумывается, что привычные боковые зеркала не всегда были на дверях: раньше их устанавливали прямо на крылья. Сейчас этот подход исчез, но эксперты уверены - тренд может вернуться. Почему производители снова обращают внимание на старые решения, и что это значит для водителей, объясняем подробно.Читать далее
-
07.08.2026, 11:54
Ural Neo 500: новый мотоцикл с китайским мотором и ценой ниже Gear Up
Ирбитский завод выпустил Ural Neo 500 - первый «Урал» с рядным двигателем, разработанным в Китае. Модель дешевле флагмана Gear Up, но дороже китайских аналогов. Это попытка спасти легенду на фоне санкций и потери рынков.Читать далее
-
07.08.2026, 11:05
Benelli Si 750: редкий итальянский мотоцикл с шестью цилиндрами в истории СССР
Benelli Si 750 - уникальный мотоцикл с шестицилиндровым мотором, который в СССР был доступен лишь единицам. Его появление на улицах вызывало настоящий ажиотаж и стало символом эпохи, когда техника была предметом зависти и восхищения.Читать далее
-
07.08.2026, 09:48
Электромотоцикл EL MOTO RR 2026: 3 кВт, 135 км/ч и не нужны права категории А
EL MOTO RR 2026 выделяется среди электромотоциклов сочетанием мощности, спортивного дизайна и возможностью эксплуатации без прав категории А. Это решение может изменить подход к выбору транспорта в городских условиях уже в ближайшие годы.Читать далее
-
07.08.2026, 09:02
Morbidelli C252V: новый круизер 250 см³ с ременным приводом и премиальными деталями
Morbidelli C252V - свежий взгляд на класс круизеров: сочетание дизайна, современных технологий и премиальных материалов в доступном сегменте. В условиях ограниченного выбора на рынке модель может стать реальной альтернативой привычным фаворитам.Читать далее
-
07.08.2026, 08:42
Городской электромотоцикл JUMP: 90 кг веса, 90 км/ч и стальной каркас
JUMP - это городской электромотоцикл с индустриальным дизайном, легкой рамой и мощным электродвигателем. Модель сочетает маневренность, динамику и современные технологии, что делает ее актуальной для российских дорог.Читать далее
-
07.08.2026, 08:20
РЖД показали новый плацкарт: больше мест, индивидуальные розетки и шире полки
РЖД представили макет плацкартного вагона нового поколения с увеличенным пространством, современными решениями для хранения и индивидуальным комфортом. Это может изменить подход к массовым железнодорожным перевозкам в России уже в ближайшие годы.Читать далее
-
07.08.2026, 07:59
KAWASAKI Ninja 300 ABS: условия покупки, технические параметры и нюансы доставки
KAWASAKI Ninja 300 ABS - японский спортбайк, который выделяется сочетанием легкости, надежности и доступности. В 2026 году модель остается актуальной для городских дорог и трасс, а условия покупки и доставки делают ее интересной для широкой аудитории.Читать далее
-
07.08.2026, 06:07
Советский эндуро «Минск» с жидкостным мотором: почему проект так и не запустили
В конце 80-х на ММВЗ создали прототипы внедорожных мотоциклов с жидкостным охлаждением, которые могли изменить подход к советской мототехнике. Однако из-за отраслевых интересов проект не получил развития. Почему эта история важна сегодня - в материале.Читать далее
-
07.08.2026, 05:15
На что обратить внимание при покупке подержанного мотоцикла с пробегом от 60 000 км
Покупка первого мотоцикла на вторичном рынке - серьезный шаг, особенно если пробег превышает 60 000 км. Эксперты предупреждают: неочевидные дефекты могут обернуться дорогостоящим ремонтом. Разбираемся, как не ошибиться с выбором и на что смотреть в первую очередь.Читать далее
Похожие материалы
-
07.08.2026, 12:02
Почему зеркала на крыле могут вернуться в современные автомобили
Мало кто задумывается, что привычные боковые зеркала не всегда были на дверях: раньше их устанавливали прямо на крылья. Сейчас этот подход исчез, но эксперты уверены - тренд может вернуться. Почему производители снова обращают внимание на старые решения, и что это значит для водителей, объясняем подробно.Читать далее
-
07.08.2026, 11:54
Ural Neo 500: новый мотоцикл с китайским мотором и ценой ниже Gear Up
Ирбитский завод выпустил Ural Neo 500 - первый «Урал» с рядным двигателем, разработанным в Китае. Модель дешевле флагмана Gear Up, но дороже китайских аналогов. Это попытка спасти легенду на фоне санкций и потери рынков.Читать далее
-
07.08.2026, 11:05
Benelli Si 750: редкий итальянский мотоцикл с шестью цилиндрами в истории СССР
Benelli Si 750 - уникальный мотоцикл с шестицилиндровым мотором, который в СССР был доступен лишь единицам. Его появление на улицах вызывало настоящий ажиотаж и стало символом эпохи, когда техника была предметом зависти и восхищения.Читать далее
-
07.08.2026, 09:48
Электромотоцикл EL MOTO RR 2026: 3 кВт, 135 км/ч и не нужны права категории А
EL MOTO RR 2026 выделяется среди электромотоциклов сочетанием мощности, спортивного дизайна и возможностью эксплуатации без прав категории А. Это решение может изменить подход к выбору транспорта в городских условиях уже в ближайшие годы.Читать далее
-
07.08.2026, 09:02
Morbidelli C252V: новый круизер 250 см³ с ременным приводом и премиальными деталями
Morbidelli C252V - свежий взгляд на класс круизеров: сочетание дизайна, современных технологий и премиальных материалов в доступном сегменте. В условиях ограниченного выбора на рынке модель может стать реальной альтернативой привычным фаворитам.Читать далее
-
07.08.2026, 08:42
Городской электромотоцикл JUMP: 90 кг веса, 90 км/ч и стальной каркас
JUMP - это городской электромотоцикл с индустриальным дизайном, легкой рамой и мощным электродвигателем. Модель сочетает маневренность, динамику и современные технологии, что делает ее актуальной для российских дорог.Читать далее
-
07.08.2026, 08:20
РЖД показали новый плацкарт: больше мест, индивидуальные розетки и шире полки
РЖД представили макет плацкартного вагона нового поколения с увеличенным пространством, современными решениями для хранения и индивидуальным комфортом. Это может изменить подход к массовым железнодорожным перевозкам в России уже в ближайшие годы.Читать далее
-
07.08.2026, 07:59
KAWASAKI Ninja 300 ABS: условия покупки, технические параметры и нюансы доставки
KAWASAKI Ninja 300 ABS - японский спортбайк, который выделяется сочетанием легкости, надежности и доступности. В 2026 году модель остается актуальной для городских дорог и трасс, а условия покупки и доставки делают ее интересной для широкой аудитории.Читать далее
-
07.08.2026, 06:07
Советский эндуро «Минск» с жидкостным мотором: почему проект так и не запустили
В конце 80-х на ММВЗ создали прототипы внедорожных мотоциклов с жидкостным охлаждением, которые могли изменить подход к советской мототехнике. Однако из-за отраслевых интересов проект не получил развития. Почему эта история важна сегодня - в материале.Читать далее
-
07.08.2026, 05:15
На что обратить внимание при покупке подержанного мотоцикла с пробегом от 60 000 км
Покупка первого мотоцикла на вторичном рынке - серьезный шаг, особенно если пробег превышает 60 000 км. Эксперты предупреждают: неочевидные дефекты могут обернуться дорогостоящим ремонтом. Разбираемся, как не ошибиться с выбором и на что смотреть в первую очередь.Читать далее