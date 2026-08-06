«Кеджаши»: мотоцикл, у которого переднее колесо поворачивается отдельно от рамы

Kejashi меняет правила: новая система рулевого управления для мотоциклов

В Южной Австралии представили инновационную систему Kejashi, позволяющую переднему колесу мотоцикла двигаться отдельно от рамы. Это решение может стать ключевым для повышения устойчивости и безопасности на поворотах, что особенно актуально на фоне поиска новых технологий для мотоциклистов.

В Южной Австралии представили инновационную систему Kejashi, позволяющую переднему колесу мотоцикла двигаться отдельно от рамы. Это решение может стать ключевым для повышения устойчивости и безопасности на поворотах, что особенно актуально на фоне поиска новых технологий для мотоциклистов.

В мире мотоциклов давно не хватает свежих идей, способных реально обеспечить безопасность и управляемость. Система Kejashi, разработанная в Южной Австралии, как раз из таких. Она позволяет переднему колесу мотоцикла двигаться независимо от рамы, что сразу выделяет ее на фоне классических конструкций.

Главная форма Кеджаши - возможность переднего колеса отклоняться отдельно от основной рамы. Это не просто техническая новинка, а попытка решить давнюю проблему: на поворотах мотоциклы часто теряют устойчивость из-за необходимости сильного поворота и ограниченного сцепления с дорожным сцеплением. Благодаря новому механизму, масса байка и райдера размещается внутри дуги, что уменьшает угол наклона и позволяет подвеске работать эффективнее. В результате мотоцикл становится более вертикальным, а значит, увеличивается контакт шин с асфальтом и снижается риск срыва.

Еще один важный элемент – активное антикрыло, синхронизированное с рулевым управлением. При каждом повороте оно меняет положение, сохраняя прижимную силу независимо от направления движения.

Традиционные мотоциклы всегда сталкивались с компромиссами между управляемостью и безопасностью. Две шины, отсутствие развитой динамики, необходимость наклоняться в поворотах - все это создает риски, особенно на плохом покрытии или при резких маневрах. Кеджаши предлагает альтернативу: независимое управление колесами открывает новые возможности для настройки подвески и аэродинамики, а также может снизить аварийность на дорогах.

Производители мотоциклов в последние годы активно ищут нестандартные решения для повышения устойчивости. Например, Yamaha Motor недавно получила престижную награду за соответствие инновационному балансу. А среди экспертов все чаще обсуждается, как новые технологии могут изменить привычные подходы к проектированию байков.

Подобная разработка может быть особенно актуальной для российских мотоциклистов, столкнувшихся со сложными дорожными условиями и частыми перепадами качества покрытий. Тема поиска новых решений для транспорта становится все более актуальной - например, в материале о ключевых параметрах электровелосипедов для курьеров .

Кеджаши - не просто эксперимент, а реальное изменение подхода к управлению мотоциклом. Если технология получит поддержку производителя, она сможет задать новый вектор развития всей отрасли.