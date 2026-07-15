Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

15 июля 2026, 11:57

Kejashi: новая система рулевого управления для мотоциклов меняет подход к прохождению поворотов

Kejashi: новая система рулевого управления для мотоциклов меняет подход к прохождению поворотов

«Кеджаши»: мотоцикл, у которого переднее колесо поворачивается отдельно от рамы

Kejashi: новая система рулевого управления для мотоциклов меняет подход к прохождению поворотов

В Южной Австралии разработали уникальную систему Kejashi, позволяющую переднему колесу мотоцикла двигаться независимо от рамы. Это решение может повлиять на устойчивость и безопасность в поворотах, что особенно актуально на фоне поиска новых технологий для мотоциклистов.

В Южной Австралии разработали уникальную систему Kejashi, позволяющую переднему колесу мотоцикла двигаться независимо от рамы. Это решение может повлиять на устойчивость и безопасность в поворотах, что особенно актуально на фоне поиска новых технологий для мотоциклистов.

В мире мотоциклов давно ищут способы повышения безопасности и управляемости на поворотах. Именно на этом фоне вызывает интерес разработка Кента Джеймса Шиллито из Южной Австралии: система «Кеджаши» предлагает принципиально иной подход к управлению. Суть новинки в том, что переднее колесо может поворачиваться независимо от основной рамы, что позволяет снизить угол наклона мотоцикла и повысить сцепление с дорогой.

Традиционные мотоциклы всегда сталкивались с ограничениями по сцеплению на поворотах. Две шины, отсутствие развитой аэродинамики и необходимость сильного наклона – всё это снижает устойчивость и увеличивает риск срыва. «Кеджаши» решает эти проблемы за счёт смещения веса во время поворота: когда переднее колесо отклоняется, масса мотоцикла и райдера автоматически смещается внутрь дуги, уменьшая угол наклона.

По словам Кента Джеймса Шиллито, такой подход позволяет подвеске работать эффективнее, ведь мотоцикл остаётся более вертикальным. Ещё одно важное решение — активное антикрыло, которое синхронизируется с рулевым управлением: при повороте оно меняет положение, сохраняя прижимную силу независимо от направления движения. Это решение может стать новым стандартом как для спортивных, так и для дорожных мотоциклов.

Если рассматривать концепцию «Кеджаши» в целом, стоит отметить несколько важных моментов. Во-первых, подобные системы могут снизить аварийность на дорогах, особенно в условиях плохого покрытия или при резких манёврах. Во-вторых, независимое управление колесом открывает новые возможности для настройки подвески и аэродинамики. В-третьих, если технология получит поддержку производителей, она сможет полностью изменить подход к проектированию мотоциклов. Судя по имеющимся данным, «Кеджаши» — это не просто эксперимент, а потенциальный шаг к новому поколению безопасных и быстрых байков.

Пока испытания «Кеджаши» ограничены, но сама идея уже вызвала интерес у специалистов. В последние годы производители активно экспериментируют с балансом и управлением: например, Yamaha Motor недавно получила престижную награду за концепцию, в которой также реализованы нестандартные решения по устойчивости. Подробнее об этом можно узнать в материале о новых подходах к балансу и инновационным концепциям Yamaha .

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