Автор: Мария Степанова

19 ноября 2025, 13:36

КемпБот: как автодом-амфибия меняет представление о путешествиях и кемпинге

Дом на колесах и катер в одном корпусе – удивит ли КемпБот российских автолюбителей

Уникальный КемпБот сочетает комфорт дома и свободу катера. Четыре спальных места, кухня, душ и автономность. Передвижение по суше и воде стало реальностью. Откройте новые маршруты и впечатления. Необычный формат для отдыха и путешествий.

Современные путешественники все чаще ищут необычные решения для отдыха, и КемпБот стал настоящим открытием для тех, кто не хочет выбирать между домом на колесах и катером. Эта амфибия вносит свой вклад в реализацию полноценного автодома и судна, позволяя владельцам свободно перемещаться как по дорогам, так и по водоемам. Такой подход к мобильности открывает новые горизонты для любителей кемпинга и активного отдыха.

Корпус КемпБота выполнен из прочного материала, что обеспечивает легкость и удобство конструкции. Внутри предусмотрено все необходимое для комфортного проживания: четыре спальных места, полноценная кухня с гарнитуром, холодильником, туалетная комната с душем и умывальником. Для хранения вещей предусмотрены шкафы и полки, столовая зона легко трансформируется в дополнительное спальное место. В отделке использованы современные материалы, которые не боятся влаги и перепадов температур.

Мощность мотора 9,9 л.с. Позволяет развивать скорость до 15 км/ч на воде, при необходимости можно установить электродвигатель. Для управления судном предусмотрены штурвал и цифровая приборная панель, а также опционально доступны автопилот и GPS-компас. На суше КемпБот легко буксируется большинством кроссоверов и внедорожников, ведь его масса не превышает 2 тонны. Это делает его доступным для владельцев прав категории ВЕ и не требует предварительной подготовки.

Среди дополнительных опций — отопление, солнечные панели, автономный водопровод, камера кругового обзора, телевизор и даже выдвижная мансарда для стоянки на берегу. Для безопасности и удобства предусмотрены швартовные утки, леерное ограждение, автоматические помпы и гидравлическое управление мотором. Все это превращает КемпБот в универсальное средство для путешествий, которое не ограничивает владельца ни погодой, ни рельефом местности.

КемпБот – это не просто транспорт, это новый взгляд на свободу передвижения. Он позволяет путешествовать без ограничений, сочетая комфортную городскую квартиру с возможностями катера. Такой формат отдыха подойдет как для семейных поездок, так и для любителей уединения на природе. КемпБот уже сегодня меняет представление о том, «каким может быть современный человек», и открывает новые пути для тех, кто ценит независимость и комфорт.

