Свобода по-русски: сколько стоит и как устроен автодом «Байкал» на базе УАЗ

Кемпер Байкал на базе УАЗ: автодом с двухметровым потолком и биотуалетом

Кемпер Байкал, созданный на базе УАЗ, получил заводскую гарантию и доступен у официальных дилеров. Внутри - холодильник, биотуалет, розетки и даже подъемная крыша. Почему этот автодом может изменить подход к путешествиям по России - в нашем материале.

Появление кемпера «Байкал» на базе легендарной УАЗовской «буханки» — это событие, способное изменить представление о путешествиях по России. В то время, когда внутренний туризм набирает обороты, а инфраструктура в регионах все еще оставляет желать лучшего, такой автодом становится не просто экзотикой, а реальным средством для комфортных поездок на дальние расстояния.

Производство кемпера налажено в Ульяновске, причем сборка осуществляется на арендованных площадях самого завода УАЗ. Модель получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что позволяет продавать ее через дилерскую сеть по всей стране — от Калининграда до Владивостока. Цена вопроса — около двух миллионов рублей. Для рынка автодомов это выглядит вполне конкурентоспособно, учитывая наличие заводской гарантии и возможность заказа дополнительных опций.

Фото: УАЗ

Внутреннее пространство кемпера полностью переработано. По просьбам европейских клиентов мебель теперь размещена вдоль левого борта, а вместо штатных кресел установлен диван-трансформер шириной 115 см, который превращается в спальное место длиной 185 см. Однако без дополнительного матраса спать на нем не слишком удобно — поверхность получается неровной. Фиксаторы дивана довольно тугие, и для их разблокировки может потребоваться отвертка. Обивка из экокожи выглядит современно, но сидеть на ней в жару не очень приятно. Передние же кресла остались тканевыми, что добавляет комфорта в дальних поездках.

Фото: УАЗ

Оснащение кемпера заметно расширилось. Помимо мойки и газовой плиты, в списке оборудования теперь значатся холодильник на 40 литров и биотуалет. В жилой зоне предусмотрена розетка на 220 В и два USB-порта для зарядки гаджетов. По желанию клиента можно установить кондиционер, что особенно актуально для летних путешествий.

Главная «изюминка» модели — подъемная стеклопластиковая крыша, которая увеличивает высоту потолка в салоне. На образовавшейся «мансарде» размещены два спальных места размером 190x130 см, оборудованные окнами с антимоскитными сетками. Конструкция крыши прочная и устойчивая даже при сильном ветре, что важно для ночевок на природе.

Однако не обошлось и без недостатков. Эргономика «буханки» по-прежнему далека от идеала: рослым водителем управление будет напряженным, управляемость остается архаичной, а двигатель — шумным и прожорливым. Крупные внедорожные шины снижают динамику, хотя рулевой механизм с демпфером частично сглаживает удары. В подвеске появились пневмобаллоны для каждого колеса — они позволяют приподнять кузов на 8 см и выровнять машину на стоянке, что особенно удобно на неровной поверхности.

Стоимость переделки тестового экземпляра составила 865 752 рубля, а базовая «буханка» обошлась в 830 000 рублей. В итоге цена готового кемпера — около 1,7 миллиона рублей. Большинство потенциальных покупателей проживают в крупных городах, где такой автодом не всегда востребован для повседневной жизни, но для путешествий по стране это решение может стать настоящей находкой.

Кемпер «Байкал» — это пример того, как отечественный автопром может предложить нечто действительно уникальное для внутреннего туризма. Несмотря на ряд компромиссов, этот автодом способен подарить свободу передвижения и комфорт в самых отдаленных уголках страны.