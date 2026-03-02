Свобода по-русски: сколько стоит и как устроен автодом «Байкал» на базе УАЗ

2 марта 2026, 16:30
Кемпер Байкал на базе УАЗ: автодом с двухметровым потолком и биотуалетом
Кемпер Байкал на базе УАЗ: автодом с двухметровым потолком и биотуалетом
Кемпер Байкал, созданный на базе УАЗ, получил заводскую гарантию и доступен у официальных дилеров. Внутри - холодильник, биотуалет, розетки и даже подъемная крыша. Почему этот автодом может изменить подход к путешествиям по России - в нашем материале.
Появление кемпера «Байкал» на базе легендарной УАЗовской «буханки» — это событие, способное изменить представление о путешествиях по России. В то время, когда внутренний туризм набирает обороты, а инфраструктура в регионах все еще оставляет желать лучшего, такой автодом становится не просто экзотикой, а реальным средством для комфортных поездок на дальние расстояния.
Производство кемпера налажено в Ульяновске, причем сборка осуществляется на арендованных площадях самого завода УАЗ. Модель получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что позволяет продавать ее через дилерскую сеть по всей стране — от Калининграда до Владивостока. Цена вопроса — около двух миллионов рублей. Для рынка автодомов это выглядит вполне конкурентоспособно, учитывая наличие заводской гарантии и возможность заказа дополнительных опций.
Внутреннее пространство кемпера полностью переработано. По просьбам европейских клиентов мебель теперь размещена вдоль левого борта, а вместо штатных кресел установлен диван-трансформер шириной 115 см, который превращается в спальное место длиной 185 см. Однако без дополнительного матраса спать на нем не слишком удобно — поверхность получается неровной. Фиксаторы дивана довольно тугие, и для их разблокировки может потребоваться отвертка. Обивка из экокожи выглядит современно, но сидеть на ней в жару не очень приятно. Передние же кресла остались тканевыми, что добавляет комфорта в дальних поездках.
Оснащение кемпера заметно расширилось. Помимо мойки и газовой плиты, в списке оборудования теперь значатся холодильник на 40 литров и биотуалет. В жилой зоне предусмотрена розетка на 220 В и два USB-порта для зарядки гаджетов. По желанию клиента можно установить кондиционер, что особенно актуально для летних путешествий.
Главная «изюминка» модели — подъемная стеклопластиковая крыша, которая увеличивает высоту потолка в салоне. На образовавшейся «мансарде» размещены два спальных места размером 190x130 см, оборудованные окнами с антимоскитными сетками. Конструкция крыши прочная и устойчивая даже при сильном ветре, что важно для ночевок на природе.
Однако не обошлось и без недостатков. Эргономика «буханки» по-прежнему далека от идеала: рослым водителем управление будет напряженным, управляемость остается архаичной, а двигатель — шумным и прожорливым. Крупные внедорожные шины снижают динамику, хотя рулевой механизм с демпфером частично сглаживает удары. В подвеске появились пневмобаллоны для каждого колеса — они позволяют приподнять кузов на 8 см и выровнять машину на стоянке, что особенно удобно на неровной поверхности.
Стоимость переделки тестового экземпляра составила 865 752 рубля, а базовая «буханка» обошлась в 830 000 рублей. В итоге цена готового кемпера — около 1,7 миллиона рублей. Большинство потенциальных покупателей проживают в крупных городах, где такой автодом не всегда востребован для повседневной жизни, но для путешествий по стране это решение может стать настоящей находкой.
Кемпер «Байкал» — это пример того, как отечественный автопром может предложить нечто действительно уникальное для внутреннего туризма. Несмотря на ряд компромиссов, этот автодом способен подарить свободу передвижения и комфорт в самых отдаленных уголках страны.
Похожие материалы UAZ
-
02.03.2026, 18:08
Ford отзывает почти 4,4 млн машин из-за сбоя: под угрозой свет и тормоза
Ford начал крупнейшую сервисную кампанию за последние годы: почти 4,4 миллиона автомобилей отправят на внеплановое обновление. Причина - сбой, который может привести к отказу света и тормозов прицепа. Какие модели попали под удар и что делать владельцам - разбираемся.Читать далее
-
02.03.2026, 15:25
Дубликат ПТС: когда выдают, чем рискует покупатель и как не попасть впросак
Мало кто задумывается, что дубликат ПТС может стать причиной серьезных неприятностей при покупке машины. Почему этот документ вызывает вопросы у опытных водителей, какие ловушки скрыты в деталях и как не потерять деньги - объясняем на реальных примерах. Советы специалистов помогут избежать ошибок, которые часто игнорируют даже бывалые автолюбители.Читать далее
-
02.03.2026, 14:27
СТТ запускает масштабное обновление: 16 тысяч коммерческих авто получат новые системы
Компания СТТ объявила о старте крупной программы по модернизации бортовых систем безопасности на коммерческом транспорте. Более 16 тысяч машин получат современное оборудование с расширенными возможностями. Почему это решение может изменить подход к логистике и что ждет владельцев автопарков - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие новые функции появятся у привычных устройств.Читать далее
-
02.03.2026, 11:01
Возвращение Mitsubishi Pajero: новая угроза для Toyota Land Cruiser на рынке внедорожников
Mitsubishi официально подтвердила возвращение легендарного Pajero, и это событие уже вызвало волну обсуждений среди поклонников внедорожников. Новая модель обещает стать серьезным конкурентом для Toyota Land Cruiser. Эксперты отмечают, что рынок ждет настоящая борьба за лидерство.Читать далее
-
02.03.2026, 10:31
Задняя независимая подвеска на Lada Vesta: опыт эксплуатации после 15 000 км
Владелец Lada Vesta испытывал заднюю многорычажную подвеску на протяжении 15 000 км и поделился результатами. Как повлияла модернизация на поведение автомобиля, надежность и удобство обслуживания - подробности в материале. Актуально для тех, кто задумывается о доработках.Читать далее
-
02.03.2026, 08:44
JAC JS9 vs Sollers S9: что скрывает новый проект УАЗа и его китайский донор
В 2026 году на российском рынке появится новый рамный внедорожник JAC JS9, адаптированный для местных условий. УАЗ начнет выпускать аналогичную модель под брендом Sollers. Ожидаются современные опции и полный цикл производства в России.Читать далее
-
02.03.2026, 07:54
Toyota готовит новое поколение трехрядного внедорожника Fortuner для мировых рынков
Toyota Fortuner готовится к смене поколения: модель, которую не найти в Европе и США, получит заметные изменения. Внедорожник с тремя рядами сидений уже давно ждал обновления, и теперь компания раскрывает детали будущей новинки. Чем Fortuner отличается от других SUV Toyota и почему его не увидят на Западе - разбираемся в материале.Читать далее
-
02.03.2026, 06:34
Сравнение Lada Niva Travel и Chery Tiggo 4 Pro: опыт эксплуатации на 20 000 км
Два популярных автомобиля - Lada Niva Travel и Chery Tiggo 4 Pro - прошли по 20 000 км в реальных условиях. Итоги эксплуатации удивили даже опытных водителей: разница в затратах и надежности оказалась существенной. Разбираемся, что важнее - комфорт или выносливость.Читать далее
-
02.03.2026, 04:57
Ограниченный или неограниченный полис ОСАГО: как не ошибиться при выборе страховки
Выбор между ограниченным и неограниченным полисом ОСАГО может повлиять не только на стоимость страховки, но и на вашу финансовую безопасность. В статье рассматриваются ключевые нюансы, которые помогут принять взвешенное решение в 2026 году.Читать далее
-
01.03.2026, 22:08
King Goat V2: электробайк с педалями, который разгоняется до 110 км/ч и вызывает вопросы
King Goat V2 - это не просто электробайк, а настоящий вызов привычным представлениям о городском транспорте. Его максимальная скорость и необычная конструкция уже привлекли внимание экспертов. Чем опасен такой транспорт и почему он вызывает споры - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы UAZ
-
02.03.2026, 18:08
Ford отзывает почти 4,4 млн машин из-за сбоя: под угрозой свет и тормоза
Ford начал крупнейшую сервисную кампанию за последние годы: почти 4,4 миллиона автомобилей отправят на внеплановое обновление. Причина - сбой, который может привести к отказу света и тормозов прицепа. Какие модели попали под удар и что делать владельцам - разбираемся.Читать далее
-
02.03.2026, 15:25
Дубликат ПТС: когда выдают, чем рискует покупатель и как не попасть впросак
Мало кто задумывается, что дубликат ПТС может стать причиной серьезных неприятностей при покупке машины. Почему этот документ вызывает вопросы у опытных водителей, какие ловушки скрыты в деталях и как не потерять деньги - объясняем на реальных примерах. Советы специалистов помогут избежать ошибок, которые часто игнорируют даже бывалые автолюбители.Читать далее
-
02.03.2026, 14:27
СТТ запускает масштабное обновление: 16 тысяч коммерческих авто получат новые системы
Компания СТТ объявила о старте крупной программы по модернизации бортовых систем безопасности на коммерческом транспорте. Более 16 тысяч машин получат современное оборудование с расширенными возможностями. Почему это решение может изменить подход к логистике и что ждет владельцев автопарков - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие новые функции появятся у привычных устройств.Читать далее
-
02.03.2026, 11:01
Возвращение Mitsubishi Pajero: новая угроза для Toyota Land Cruiser на рынке внедорожников
Mitsubishi официально подтвердила возвращение легендарного Pajero, и это событие уже вызвало волну обсуждений среди поклонников внедорожников. Новая модель обещает стать серьезным конкурентом для Toyota Land Cruiser. Эксперты отмечают, что рынок ждет настоящая борьба за лидерство.Читать далее
-
02.03.2026, 10:31
Задняя независимая подвеска на Lada Vesta: опыт эксплуатации после 15 000 км
Владелец Lada Vesta испытывал заднюю многорычажную подвеску на протяжении 15 000 км и поделился результатами. Как повлияла модернизация на поведение автомобиля, надежность и удобство обслуживания - подробности в материале. Актуально для тех, кто задумывается о доработках.Читать далее
-
02.03.2026, 08:44
JAC JS9 vs Sollers S9: что скрывает новый проект УАЗа и его китайский донор
В 2026 году на российском рынке появится новый рамный внедорожник JAC JS9, адаптированный для местных условий. УАЗ начнет выпускать аналогичную модель под брендом Sollers. Ожидаются современные опции и полный цикл производства в России.Читать далее
-
02.03.2026, 07:54
Toyota готовит новое поколение трехрядного внедорожника Fortuner для мировых рынков
Toyota Fortuner готовится к смене поколения: модель, которую не найти в Европе и США, получит заметные изменения. Внедорожник с тремя рядами сидений уже давно ждал обновления, и теперь компания раскрывает детали будущей новинки. Чем Fortuner отличается от других SUV Toyota и почему его не увидят на Западе - разбираемся в материале.Читать далее
-
02.03.2026, 06:34
Сравнение Lada Niva Travel и Chery Tiggo 4 Pro: опыт эксплуатации на 20 000 км
Два популярных автомобиля - Lada Niva Travel и Chery Tiggo 4 Pro - прошли по 20 000 км в реальных условиях. Итоги эксплуатации удивили даже опытных водителей: разница в затратах и надежности оказалась существенной. Разбираемся, что важнее - комфорт или выносливость.Читать далее
-
02.03.2026, 04:57
Ограниченный или неограниченный полис ОСАГО: как не ошибиться при выборе страховки
Выбор между ограниченным и неограниченным полисом ОСАГО может повлиять не только на стоимость страховки, но и на вашу финансовую безопасность. В статье рассматриваются ключевые нюансы, которые помогут принять взвешенное решение в 2026 году.Читать далее
-
01.03.2026, 22:08
King Goat V2: электробайк с педалями, который разгоняется до 110 км/ч и вызывает вопросы
King Goat V2 - это не просто электробайк, а настоящий вызов привычным представлениям о городском транспорте. Его максимальная скорость и необычная конструкция уже привлекли внимание экспертов. Чем опасен такой транспорт и почему он вызывает споры - разбираемся в деталях.Читать далее