Вместо двух кресел — диван, вместо ткани — экокожа: какие решения применили в кемпере «Байкал» и почему они спорны

2 ноября 2026, 14:57
Как из «буханки» сделали дом на колесах за 1,7 млн рублей
Как из «буханки» сделали дом на колесах за 1,7 млн рублей
Байкал на базе «буханки» получил ОТТС, а в описании модели его предлагали через дилеров УАЗа. В кемпере появились холодильник на 40 литров и биотуалет, подъемная крыша добавила спальные места. Расчетная стоимость переделки вместе с машиной составляла 1,7 млн рублей.
За год карантинных ограничений поездки по России на личном автомобиле заметно выросли в популярности. Вдали от развитой инфраструктуры автодом обеспечивает более высокий уровень комфорта. Для российского рынка такие машины — редкость, и даже аренда обходится дорого.
Один из вариантов — кемпер «Байкал» на базе «буханки». Модель получила ОТТС, и в описании автомобиля ее предложили заказывать через официального дилера УАЗа по стране. Производство планируется разместить в Ульяновске, на арендованных у УАЗа площадях. Цена заявлена на уровне двух миллионов рублей.
Салон: больше оснащения, меньше жилого пространства
За год машину модернизировали, интерьер перекроили — по мнению некоторых покупателей, удачно: основная часть кемперов-«буханок» продавалась в Германии. Вместо мебели поперек салона ее расположили вдоль левого борта. Такое решение добавило ящиков, но сузило жилую зону.
Вместо двух отдельных кресел установили диван-трансформер размером 115 см на длинноходных салазках. Он раскладывается в спальное место длиной 185 см, но ровной поверхности не получается: для комфортного сна нужен дополнительный матрас. Фиксаторы спинки тугие — без отвертки ее сложно откинуть.
Обивка дивана из экокожи выглядит аккуратно, но в жару на ней неудобно, а спать на таком материале еще хуже. Передние кресла остались тканевыми, поэтому салон выглядит оригинально.
Высокому водителю также тесно: голова упирается в потолок, а верхняя кромка ветрового стекла оказывается ниже уровня глаз. Такая посадка небезопасна. Слева от руля расположены кнопки управления пневмоподвеской и приборы контроля давления в системе.
В жилой зоне есть розетка на 220 В и два USB-порта, складной столик на поворотной ножке, мойка и портативная газовая плита. Под заказ можно установить кондиционер.
Бытовое обновление
Главное — холодильник объемом 40 литров. В салоне появился и биотуалет. Для использованной воды предусмотрена емкость размещенная в дальнем шкафу, пространство внутри отведено под аккумуляторную коробку.
Подъемная крыша и особенности багажника
Стеклопластиковая крыша поднимается на ромбовидных шарнирах-ножницах. В верхнем положении высота потолка достигает двух метров, на втором ярусе располагаются два спальных места размером 190×130 см. В крыше есть окна-клапаны с противомоскитной сеткой и плафон освещения.
Стояночные конструкции дают возможность подняться в полный рост, но на ходу увеличивается парусность. При боковом ветре автомобиль заметно покачивается. Однако шарнирный механизм описывают как прочный: даже сильный ветер не заставляет крышу «играть».
В подвеске установлены пневмобаллоны для каждого колеса. Они позволяют приподнять кузов на 8 см. Основная задача системы — выровнять его при стоянке на неровной поверхности. Компрессор спрятан в мебельном гарнитуре, на ресивере, расположенном под ступеньками пассажирского отсека.
В рулевом механизме встроен демпфер, смягчающий толчки на неровностях. Его расположение не ухудшает геометрическую проходимость, в отличие от решений на «Патриоте». Впрочем, сама «буханка» остается шумной и прожорливой. В обзоре ее управляемость и устойчивость на прямых и в поворотах оценили как слабые. Крупные шины BFGoodrich дополнительно ограничивают и без того скромную динамику.
Посадка за рулем также не рассчитана на рослых водителей: низкая верхняя кромка ветрового стекла препятствует обзору. При этом авторы обзора не советовали серьезно переделывать рамки.
Цена и практический вариант
По приведенному расчету переделка тестовой машины стоила 865 752 рубля, цена базовой «буханку» — 830 000 рублей. Итоговая цена переделки заявлена в 1,7 млн.
Багажник вместительный, доступ к нему удобный, но левая дверь норовит закрыться: ей не хватает фиксатора. Поверхности салона закрыты АБС-пластиком, тяги замков багажника обтянуты войлоком.
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