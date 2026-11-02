Вместо двух кресел — диван, вместо ткани — экокожа: какие решения применили в кемпере «Байкал» и почему они спорны

Как из «буханки» сделали дом на колесах за 1,7 млн рублей

Байкал на базе «буханки» получил ОТТС, а в описании модели его предлагали через дилеров УАЗа. В кемпере появились холодильник на 40 литров и биотуалет, подъемная крыша добавила спальные места. Расчетная стоимость переделки вместе с машиной составляла 1,7 млн рублей.

Байкал на базе «буханки» получил ОТТС, а в описании модели его предлагали через дилеров УАЗа. В кемпере появились холодильник на 40 литров и биотуалет, подъемная крыша добавила спальные места. Расчетная стоимость переделки вместе с машиной составляла 1,7 млн рублей.

За год карантинных ограничений поездки по России на личном автомобиле заметно выросли в популярности. Вдали от развитой инфраструктуры автодом обеспечивает более высокий уровень комфорта. Для российского рынка такие машины — редкость, и даже аренда обходится дорого.

Один из вариантов — кемпер «Байкал» на базе «буханки». Модель получила ОТТС, и в описании автомобиля ее предложили заказывать через официального дилера УАЗа по стране. Производство планируется разместить в Ульяновске, на арендованных у УАЗа площадях. Цена заявлена на уровне двух миллионов рублей.

Фото: offroadclub.ru

Салон: больше оснащения, меньше жилого пространства

За год машину модернизировали, интерьер перекроили — по мнению некоторых покупателей, удачно: основная часть кемперов-«буханок» продавалась в Германии. Вместо мебели поперек салона ее расположили вдоль левого борта. Такое решение добавило ящиков, но сузило жилую зону.

Вместо двух отдельных кресел установили диван-трансформер размером 115 см на длинноходных салазках. Он раскладывается в спальное место длиной 185 см, но ровной поверхности не получается: для комфортного сна нужен дополнительный матрас. Фиксаторы спинки тугие — без отвертки ее сложно откинуть.

Обивка дивана из экокожи выглядит аккуратно, но в жару на ней неудобно, а спать на таком материале еще хуже. Передние кресла остались тканевыми, поэтому салон выглядит оригинально.

Высокому водителю также тесно: голова упирается в потолок, а верхняя кромка ветрового стекла оказывается ниже уровня глаз. Такая посадка небезопасна. Слева от руля расположены кнопки управления пневмоподвеской и приборы контроля давления в системе.

В жилой зоне есть розетка на 220 В и два USB-порта, складной столик на поворотной ножке, мойка и портативная газовая плита. Под заказ можно установить кондиционер.

Бытовое обновление

Главное — холодильник объемом 40 литров. В салоне появился и биотуалет. Для использованной воды предусмотрена емкость размещенная в дальнем шкафу, пространство внутри отведено под аккумуляторную коробку.

Подъемная крыша и особенности багажника

Стеклопластиковая крыша поднимается на ромбовидных шарнирах-ножницах. В верхнем положении высота потолка достигает двух метров, на втором ярусе располагаются два спальных места размером 190×130 см. В крыше есть окна-клапаны с противомоскитной сеткой и плафон освещения.

Стояночные конструкции дают возможность подняться в полный рост, но на ходу увеличивается парусность. При боковом ветре автомобиль заметно покачивается. Однако шарнирный механизм описывают как прочный: даже сильный ветер не заставляет крышу «играть».

В подвеске установлены пневмобаллоны для каждого колеса. Они позволяют приподнять кузов на 8 см. Основная задача системы — выровнять его при стоянке на неровной поверхности. Компрессор спрятан в мебельном гарнитуре, на ресивере, расположенном под ступеньками пассажирского отсека.

В рулевом механизме встроен демпфер, смягчающий толчки на неровностях. Его расположение не ухудшает геометрическую проходимость, в отличие от решений на «Патриоте». Впрочем, сама «буханка» остается шумной и прожорливой. В обзоре ее управляемость и устойчивость на прямых и в поворотах оценили как слабые. Крупные шины BFGoodrich дополнительно ограничивают и без того скромную динамику.

Посадка за рулем также не рассчитана на рослых водителей: низкая верхняя кромка ветрового стекла препятствует обзору. При этом авторы обзора не советовали серьезно переделывать рамки.

Цена и практический вариант

По приведенному расчету переделка тестовой машины стоила 865 752 рубля, цена базовой «буханку» — 830 000 рублей. Итоговая цена переделки заявлена в 1,7 млн.

Багажник вместительный, доступ к нему удобный, но левая дверь норовит закрыться: ей не хватает фиксатора. Поверхности салона закрыты АБС-пластиком, тяги замков багажника обтянуты войлоком.