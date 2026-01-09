Караван мечты или бюджетный автодом? Проверяем возможности HOWO Camper

Кемпер HOWO: доступный автодом для семейных путешествий и кемпинга

Китайский автодом HOWO удивляет ценой и оснащением. Внедорожный караван для отдыха на природе подходит для семейных поездок и дальних маршрутов. Узнайте, чем он отличается от конкурентов.

Китайский рынок автодомов удивляет инновациями, и новинкой в этом сегменте стал кемпер HOWO. Эта модель ориентирована на путешественников, ищущих универсальное и доступное решение для отдыха на природе без переплаты за бренд.

Фото: Hubei Hongyu Special Automobile

Автодом впечатляет солидными габаритами и внедорожным видом. При длине около 6 метров и высоте 3,2 метра внутри просторно даже для семьи, а масса в 2,4 тонны обеспечивает уверенное движение по трассе и просёлочным дорогам. Его техническую основу составляет дизельный двигатель мощностью 107 л.с. с механической коробкой передач, что позволяет развивать скорость до 99 км/ч и справляться с лёгким бездорожьем.

Фото: Hubei Hongyu Special Automobile

Внутреннее пространство организовано функционально и эргономично. Производитель предлагает различные варианты отделки и комплектации, которые включают всё необходимое для жизни в дороге: спальные места, мини-кухню, санузел и продуманные системы хранения.

Таким образом, HOWO Camper представляет собой выгодную альтернативу дорогим европейским аналогам. Он сочетает в себе доступность, продуманный комфорт и надёжность, делая кемпинг более доступным, не жертвуя при этом ключевыми удобствами для свободы путешествий