29 ноября 2026, 07:21
Как устроен кемпер Lux Form на базе трехдверной Lada 4x4
Как устроен кемпер Lux Form на базе трехдверной Lada 4x4
Lux Form оснастила трехдверную Lada 4x4 жилым модулем с кроватью для двоих и бытовым оборудованием. Базовая версия стоит 1,6 млн рублей, а разгон до 100 км/ч занимает более 20 секунд.
В основе проекта лежит серийный трехдверный внедорожник Lada 4x4, известный также как ВАЗ-21214, с атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,7 л и мощностью 83 л.с., пятиступенчатой механической коробкой передач и постоянным полным приводом.
Переоборудовала машину Московская компания Люкс Форма: жилой модуль, установленный на полурамной конструкции, штатная внедорожная схема с понижающей передачей и блокировкой дифференциала сохранена. «АвтоВАЗ» такую модификацию не выпускает. Это компактный автодом для поездок по дорогам и средней сложности бездорожью. Разгон до 100 км/ч занимает больше 20 секунд, поэтому кемпер рассчитан на размеренные поездки.
Что добавили во внедорожную базу
Компания «Люкс Форм» установила жилое оборудование на полурамном каркасе. Габариты кемпера составляют 4796×1746×2776 мм, колесная база – 2,85 м. Дополнительную нагрузку компенсировали, усилив заднюю подвеску рессорами. В трансмиссии имеется понижающая передача и блокировка дифференциала.
Такое сочетание сохраняет внедорожные возможности исходной модели, но не превращает ее в легковую машину. Показатель разгона свыше 20 секунд указан для снаряженного автодома. Точная масса и методика измерения в описании проекта не приводятся.
Согласно описанию рынка, спрос на компактные самоходные рынки в России растет вместе с внутренним туризмом. На публикации 110km.ru отмечен переходный интерес от прицепных дач к машинам, которые можно оставить на обычной парковке и не регистрировать как отдельное транспортное средство. На этом фоне проект выделятся жилым блоком на базе серийной трехдверной Lada 4x4.
Кровать трансформируется в кухонную зону
Внутри установлена кровать размером 1980×1580 мм, рассчитанная на двух человек. После трансформации она освобождает место для кухни или хранения вещей. Для хранения предусмотрены подвесные шкафы и отдельный двустворчатый шкаф.
Кухонный блок оборудован газовой плитой. В зависимости от комплектации она бывает встраиваемой или съемной. Рядом установлен холодильник емкостью 70 л с морозильной плитой. В санитарной комнате установили биотуалет, душевую с поддоном с акриловым покрытием и бойлер на 5 л.
Для воды предусмотрен бак на 70 л для чистой воды и емкость на 40 л для серой. Заряжать устройства можно от розетки на 220 В или через USB-порт. Все оборудование размещено в жилом модуле на базе трехдверной машины: снаружи кемпер компактен, внутри есть несколько зон для отдыха.
Комплектации и цена
Под капотом автодома серийный атмосферный бензиновый мотор мощностью 1,7 л мощностью 83 л.с. Он работает с пятиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. В трансмиссии базового автомобиля сохранилась понижающая передача и блокировка дифференциала.
Базовая версия стоит 1,6 млн рублей, максимальная комплектация оценивается в 2,1 млн рублей. Различия зависят от состава жилого оборудования, в том числе от типа газовой плиты и оборудования санитарной зоны.
В описании проекта компания также говорит о наличии запасных частей и простоте обслуживания при поездках по регионам. Это позиция Люкс Форм.
Lux Form выпускает и другие проекты: жилые модули для УАЗ «Патриот» в кузове пикап и кемперы на базе Lada Granta или УАЗ «Буханка». Также компания производит фуд-траки и рефрижераторные автомобили.
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