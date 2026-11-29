Как устроен кемпер Lux Form на базе трехдверной Lada 4x4

Lux Form оснастила трехдверную Lada 4x4 жилым модулем с кроватью для двоих и бытовым оборудованием. Базовая версия стоит 1,6 млн рублей, а разгон до 100 км/ч занимает более 20 секунд.

Lux Form оснастила трехдверную Lada 4x4 жилым модулем с кроватью для двоих и бытовым оборудованием. Базовая версия стоит 1,6 млн рублей, а разгон до 100 км/ч занимает более 20 секунд.

В основе проекта лежит серийный трехдверный внедорожник Lada 4x4, известный также как ВАЗ-21214, с атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,7 л и мощностью 83 л.с., пятиступенчатой ​​механической коробкой передач и постоянным полным приводом.

Переоборудовала машину Московская компания Люкс Форма: жилой модуль, установленный на полурамной конструкции, штатная внедорожная схема с понижающей передачей и блокировкой дифференциала сохранена. «АвтоВАЗ» такую ​​модификацию не выпускает. Это компактный автодом для поездок по дорогам и средней сложности бездорожью. Разгон до 100 км/ч занимает больше 20 секунд, поэтому кемпер рассчитан на размеренные поездки.

Что добавили во внедорожную базу

Компания «Люкс Форм» установила жилое оборудование на полурамном каркасе. Габариты кемпера составляют 4796×1746×2776 мм, колесная база – 2,85 м. Дополнительную нагрузку компенсировали, усилив заднюю подвеску рессорами. В трансмиссии имеется понижающая передача и блокировка дифференциала.

Такое сочетание сохраняет внедорожные возможности исходной модели, но не превращает ее в легковую машину. Показатель разгона свыше 20 секунд указан для снаряженного автодома. Точная масса и методика измерения в описании проекта не приводятся.

Согласно описанию рынка, спрос на компактные самоходные рынки в России растет вместе с внутренним туризмом. На публикации 110km.ru отмечен переходный интерес от прицепных дач к машинам, которые можно оставить на обычной парковке и не регистрировать как отдельное транспортное средство. На этом фоне проект выделятся жилым блоком на базе серийной трехдверной Lada 4x4.

Кровать трансформируется в кухонную зону

Внутри установлена ​​кровать размером 1980×1580 мм, рассчитанная на двух человек. После трансформации она освобождает место для кухни или хранения вещей. Для хранения предусмотрены подвесные шкафы и отдельный двустворчатый шкаф.

Кухонный блок оборудован газовой плитой. В зависимости от комплектации она бывает встраиваемой или съемной. Рядом установлен холодильник емкостью 70 л с морозильной плитой. В санитарной комнате установили биотуалет, душевую с поддоном с акриловым покрытием и бойлер на 5 л.

Для воды предусмотрен бак на 70 л для чистой воды и емкость на 40 л для серой. Заряжать устройства можно от розетки на 220 В или через USB-порт. Все оборудование размещено в жилом модуле на базе трехдверной машины: снаружи кемпер компактен, внутри есть несколько зон для отдыха.

Комплектации и цена

Под капотом автодома серийный атмосферный бензиновый мотор мощностью 1,7 л мощностью 83 л.с. Он работает с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач и полным приводом. В трансмиссии базового автомобиля сохранилась понижающая передача и блокировка дифференциала.

Базовая версия стоит 1,6 млн рублей, максимальная комплектация оценивается в 2,1 млн рублей. Различия зависят от состава жилого оборудования, в том числе от типа газовой плиты и оборудования санитарной зоны.

В описании проекта компания также говорит о наличии запасных частей и простоте обслуживания при поездках по регионам. Это позиция Люкс Форм.

Lux Form выпускает и другие проекты: жилые модули для УАЗ «Патриот» в кузове пикап и кемперы на базе Lada Granta или УАЗ «Буханка». Также компания производит фуд-траки и рефрижераторные автомобили.