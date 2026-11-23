23 ноября 2026, 19:57
Почему в кемпере Lux Form на трехдверной Ниве помещается больше, чем ждешь от такой машины
Почему в кемпере Lux Form на трехдверной Ниве помещается больше, чем ждешь от такой машины
Lux Form оборудовала трехдверную Lada 4x4 жилым модулем с кроватью на двоих и кухней; предусмотрен и душ. Базовая версия стоит 1,6 млн рублей, но разгон до 100 км/ч занимает более 20 секунд.
Рынок автодомов в России последние годы растет вместе с внутренним туризмом: спрос смещается от прицепных дач к компактным самоходным кемперам, которые можно ставить на обычное парковочное место и не регистрировать как отдельное транспортное средство. На этом фоне проект Lux Form на базе трехдверной Lada 4x4 выглядит логичным ответом на запрос: сохранить внедорожные свойства серийной машины и добавить к ним полноценный жилой блок. Ниже — разбор конструкции, оснащения и цены, а также пояснение, чем обусловлена динамика такого автомобиля и для какого сценария поездок он спроектирован.
Динамика как следствие массы, а не недостаток конструкции
Разгон до 100 км/ч у машины с жилым модулем занимает более 20 секунд. Прибавка массы задает характер поездки: подобный кемпер рассчитан на спокойный маршрут, а не на быстрые обгоны. Такой показатель корректно оценивать не в сравнении с легковым автомобилем, а в логике класса — автодом с полным бытовым оснащением, запасом воды и газовым оборудованием.
Что представляет собой проект
Проект Lux Form сохраняет техническую основу трехдверной Lada 4x4, добавляя к ней полноценное жилое оснащение. На полурамном шасси установили модуль размером 4796 × 1746 × 2776 мм, колесная база составляет 2,85 м. Чтобы компенсировать прибавку массы, заднюю подвеску усилили рессорами.
Планировка и бытовое оснащение
В салоне разместили трансформируемую кровать размером 1980 × 1580 мм, рассчитанную на двух человек. В сложенном состоянии она освобождает место под кухню или гардероб. Для хранения предусмотрены подвесные шкафы и двустворчатый шкаф; в повседневном быту пригодятся диван со складным столом.
Кухонный блок оснащен газовой плитой, которую в зависимости от версии делают встраиваемой или съемной, и холодильником объемом 70 л с морозильной камерой. В жилом модуле также установлены биотуалет и душевой поддон с акриловым покрытием; есть бойлер на 5 л. Запас воды распределен между баком на 70 л для чистой воды и емкостью на 40 л для серой.
Для зарядки устройств предусмотрены розетка на 220 В и порт USB. Все это разместили в заводском кузове трехдверной машины, поэтому компактные внешние размеры сочетаются с разными функциями внутри.
Техническая база и трансмиссия
Под капотом остается серийный бензиновый двигатель объемом 1,7 л мощностью 83 л.с. Он работает с пятиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. В трансмиссии сохранили понижающую передачу и блокировку дифференциала, внедорожные функции исходной модели.
Цены и комплектации
Базовая версия автодома стоит 1,6 млн рублей, максимальная комплектация оценена в 2,1 млн рублей. Разница зависит от состава жилого оборудования, в том числе от варианта газовой плиты и оснащения санитарной зоны. В описании проекта также отмечены доступность запасных частей и простота обслуживания в поездках по регионам.
Другие направления производителя
Lux Form выпускает и другие варианты переоборудования. Жилые модули компания устанавливает на УАЗ «Патриот» в кузове пикап, а кемперы строит на базе Lada Granta и УАЗ «Буханка». В линейке есть фуд-траки и рефрижераторные автомобили.
Технические параметры — габариты модуля, колесная база, размеры кровати, объемы холодильника и баков, мощность двигателя, цены — приведены по публикации 110km.ru, описывающей проект Lux Form, и не являются расчетными оценками. Характеристики трансмиссии и подвески соответствуют серийной Lada 4x4 с доработкой задней подвески рессорами, о которой сообщает источник.
Показатель разгона свыше 20 секунд указан как заявленная характеристика снаряженного автодома; методика замера в источнике не раскрыта, поэтому цифру корректно воспринимать как ориентир, а не как лабораторный результат. Стоимость дана в рублях на момент публикации и может измениться — перед покупкой ее стоит уточнять у производителя.
Сведения о запасе частей и сервисной простоте в регионах — это позиция, заявленная в описании проекта; независимого подтверждения по парку эксплуатируемых машин в материале нет. Что действительно поддается проверке без дополнительных данных: комплектация, габариты, тип двигателя и коробки передач, наличие понижающей передачи и блокировки дифференциала — эти параметры можно сверить с документацией на базовый автомобиль и с перечнем оборудования, который приводит производитель.
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