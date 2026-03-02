Парадокс Lada Granta: Почему бюджетный кемпер из РФ вызвал ажиотаж у британских экспертов

Кемпер на базе Lada Granta удивил британских экспертов сочетанием цены и оснащения

Автодом на базе Lada Granta оказался в центре внимания зарубежных специалистов благодаря необычному сочетанию доступности и функциональности. Однако эксперты предупреждают о ряде сложностей, которые могут возникнуть у европейских покупателей. В чем особенности этого кемпера и почему он стал предметом обсуждения - разбираемся в материале.

Кемпер, созданный на базе Lada Granta, неожиданно оказался в центре внимания британских автомобильных обозревателей. Причиной интереса стала не только его цена, но и тот факт, что подобные машины редко встречаются на европейском рынке. По мнению экспертов, такой автодом в настоящее время может стать находкой для семейной пары, мечтающей о путешествиях без лишних затрат.

Внутри компактного жилого модуля разместились два спальных места, мини-кухня, шкаф для вещей, а также полноценный санузел с душем. Для автономности предусмотрены баки для чистой и столовой воды, розетка на 220 В и пятилитровый бойлер.

Однако, несмотря на привлекательную стоимость - около 13,2 тысячи евро, что эквивалентно примерно 1,2 миллиона рублей, - эксперты отмечают ряд ограничений. Прежде всего, такие автомобили официально не поставлялись в страны Европы, а значит, их регистрация может стать настоящим испытанием для будущих владельцев. Кроме того, найти необходимые запчасти для ремонта или обслуживания в Европе будет крайне сложно, что может привести к значительным расходам и потере времени.

Тем не менее, интерес к частным решениям не снижается. В условиях роста цен на новые автомобили и стремления к самостоятельным путешествиям, компактные и доступные автодома становятся все более востребованными. Российская субсидия в этом смысле выделяется на фоне ограниченных возможностей при минимальных вложениях. Но потенциальным покупателям стоит заранее оценить все риски, связанные с эксплуатацией и обслуживанием такого необычного транспортного средства в российских реалиях.