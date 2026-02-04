Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

4 февраля 2026, 08:43

Кемпинг 2026: новые тренды, доступные фургоны и неожиданные направления для автопутешествий

Вышло исследование: какие перемены ждут рынок автодомов и кемперов, почему растет спрос на полноприводные модели и куда поедут россияне в новом сезоне

Вышло исследование: рынок автодомов и кемперов в 2026 году меняется на глазах. Новые бюджетные модели, расширение ассортимента полноприводных машин и неожиданные маршруты для отдыха — что это значит для российских автолюбителей и какие возможности открываются уже сейчас.

В 2026 году российские автолюбители сталкиваются с настоящей революцией на рынке автодомов и кемперов. Причина проста: меняются не только сами машины, но и подход к путешествиям на колесах. Как выяснил 110km.ru, новые бюджетные модели, свежие тренды и неожиданные направления делают автотуризм доступнее и интереснее, чем когда-либо. Для тех, кто давно мечтал о свободе на дорогах, сейчас самое время обратить внимание на перемены.

В последние годы производители активно расширяют линейку бюджетных моделей. Теперь войти в мир автопутешествий можно, не тратя целое состояние. Отечественные производители кемперов, например, «Автокемпер Пром» из Коломны или петербургский «Rus-Campers», все чаще предлагают минимализм, который позволяет самостоятельно выбирать комплектацию и экономить на ненужных опциях. Такой подход особенно актуален для тех, кто ценит индивидуальность и не готов переплачивать за излишества.

Параллельно растет интерес к самостоятельной доработке фургонов. Модульные решения, складные кровати и гибкие системы хранения позволяют адаптировать машину под любые задачи — от семейных поездок до экспедиций в труднодоступные места. Особого внимания заслуживают проекты типа «Лось 3.0» с карбоновой оболочкой: легкость, прочность и простор для творчества.

Полноприводные автодома становятся настоящим хитом. Спрос на такие машины объясняется не только желанием покорять бездорожье, но и стремлением к независимости. В 2026 году на рынке представлены как роскошные модели на базе КамАЗа с сауной, так и более утилитарные варианты для экстремальных путешествий на базе автомобилей ГАЗ. Электромобили пока не заняли значимую долю в этом сегменте, но эксперты уверены: их время еще придет.

Статистика подтверждает: несмотря на небольшое снижение продаж новых автодомов, рынок подержанных машин бьет рекорды, что говорит о стабильном интересе к автотуризму. Ожидается, что в 2026 году тенденция усилиться, а ассортимент станет еще шире.

Напомним, для автодома нужны права категории «B», если его полная масса не превышает 3,5 тонны, и до 8 пассажиров (кроме водителя). Если масса автодома больше 3,5 тонн, то требуется категория «C» (грузовые). Для автодома с прицепом (кемпера) правила сложнее: если общая масса автопоезда (авто + прицеп) до 3,5 т, то достаточно «B», но если прицеп тяжелее 750 кг, и общий вес больше 3,5 т, понадобится категория «BE».  

Значительные изменения происходят и в сфере аксессуаров. На пике популярности — легкие и компактные решения: надувные кухни, которые помещаются в рюкзак, складные кровати, мобильные тенты и даже надувные крыши. Все это позволяет экономить место и время на сборку лагеря. Для повышения комфорта производители предлагают новые системы отопления, мобильные туалеты и миниатюрные солнечные панели для автономного питания.

Что касается направлений для путешествий, россияне все чаще выбирают не только привычные направления (Карелия, города Золотого кольца, Краснодарский край и Кавказ), но и менее очевидные маршруты. В 2026 году в тренде Урал и Сибирь. Эти регионы привлекают своей природой, доступностью и отсутствием толп туристов.

В целом, 2026 год обещает стать переломным для всех, кто ценит мобильность и независимость. Новые модели, расширение ассортимента и свежие маршруты делают автотуризм доступным для самых разных категорий водителей. Важно не упустить момент и воспользоваться открывающимися возможностями, пока рынок находится на подъеме.

