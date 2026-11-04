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Автор: Дмитрий Новиков

4 ноября 2026, 09:05

Складные прицепы, надувные кухни и карбоновые кузова: чем удивили производители автодомов в 2026 году

Складные прицепы, надувные кухни и карбоновые кузова: чем удивили производители автодомов в 2026 году

Категорию B расширяют до 4,25 тонны: в Европе меняют правила для владельцев автодомов

Складные прицепы, надувные кухни и карбоновые кузова: чем удивили производители автодомов в 2026 году

В России философия «вэн-лайф» только набирает популярность. В Европе спрос на самостоятельные автопутешествия стабильно высок. Растет выбор доступных кемперов, однако спрос на полноприводные автодома остается высоким. Прицепы становятся легче, а компактное надувное оборудование экономит место.

В России философия «вэн-лайф» только набирает популярность. В Европе спрос на самостоятельные автопутешествия стабильно высок. Растет выбор доступных кемперов, однако спрос на полноприводные автодома остается высоким. Прицепы становятся легче, а компактное надувное оборудование экономит место.

В 2025 году в Германии зарегистрировали 94 134 новых транспортных средства для автопутешествий - автодома и караваны. Причем, на автодома пришлось 75 368 регистраций, выяснил 110km.ru. На вторичном рынке владельцев сменили 192 239 автодомов и караванов - это рекордный результат, на 2,7% выше предыдущего года и примерно вдвое больше объема новых регистраций. Подобные данные приводит отраслевой Caravaning Industrie Verband (CIVD).

Рынок расходится в разные стороны: рядом с дорогими автодомами растет предложение доступных моделей. Например, Bürstner Papillon на базе Citroën Jumper стоит меньше 40 000 евро. Холодильник и другое оснащение владелец может подобрать сам. Подобный подход снижает порог входа, но оставляет часть выбора покупателю. Соотношение новых и подержанных машин - примерно один к двум - особенно заметно в сегменте базовых фургонов и кастенвагенов, которые можно постепенно дооборудовать.

Самостоятельная переделка обычных фургонов также набирает популярность. В кастенвагенах часть оборудования закреплена стационарно, а заднее пространство часто делают модульным: кровать можно сложить и освободить место. Для индивидуальных проектов подходит Transporter Orca с карбоновой оболочкой. Такая конструкция дает возможность получить высокую полезную нагрузку.

Полноприводные автодома по-прежнему востребованы. В продаже есть как дорогие машины, так и модели в экспедиционном стиле, часто на базе Mercedes Sprinter. Электромобили в кемпинговом сегменте пока распространены слабо.

Среди прицепов выделяется Dethleffs c.fold: в сложенном виде он имеет высоту 1,65 метра и весит 775 килограммов. Небольшая масса особенно важна для электромобилей-тягачей, запас хода которых ограничен. Новая директива ЕС предусматривает возможность управлять некоторыми автодомами массой до 4,25 тонны с категорией B вместо прежнего предела 3,5 тонны. До вступления национальных норм в силу в Германии категория B дает возможность управлять автодомами с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны; для более тяжелых машин обычно требуется категория C1. Государствам ЕС предстоит принять национальные нормы к 26 ноября 2028 года, а применять новые правила для автодомов планируется с 26 ноября 2029 года. Для водителей предусмотрена дополнительная подготовка, экзамен или их сочетание. Конкретный порядок определит каждое государство.

Для стоянки и поездок производители предлагают компактное оборудование. Надувная кухня Stuff Bubble объединяет мойку, бак для воды, холодильник и плиту и помещается в большой рюкзак. Разрабатываются также надувные кровати, маркизы и подъемные крыши. Комфорт дополняют газовый обогреватель Truma CombiNeo, который быстро нагревает воду, мобильные сухие туалеты и небольшие солнечные панели для автономного энергоснабжения.

Российские производители автодомов не отстают. Недавно 110km.ru писал о компактном кемпере на базе трехдверной Lada Niva. Биотуалет, душ, кухня с плитой и холодильником, трансформируемая кровать - и все это максимум за 2,1 млн рублей.

В 2026 году среди направлений на автопутешествий в Европе популярность сохраняют Испания и Хорватия; Италия также остается востребованной. Интерес растет к Скандинавии и Албании, а также к странам Балтии. На кемпингах появляются новые развлечения: аквапарк Speedy Island на территории Union Lido под Венецией получил отметку за инновации и развитие. Camping & Resort Sangulí Salou на побережье Коста-Дорада победил в категории арендуемого жилья благодаря сафари-тентам с повышенным комфортом.

Упомянутые марки: Citroen
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