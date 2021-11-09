Кен Блок показал свой новый Audi Sport Quattro: реплика мощностью 736 «лошадей»
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: Википедия
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Audi Sport Quattro – наиболее престижная и востребованная модель Audi. Эта специальная серия, выпускавшаяся в 1983 - 1986 годах, ограничилась всего 217 экземплярами. Автомобиль с укороченным шасси и мотором, мощность которого была доведена до 306 л.с., запросто конкурировал на равных с тогдашними Porsche 911.
53-летний Кен Блок, принимавший в свое время участие во многих видах спортивных соревнований, включая скейтбординг, сноубординг, мотокросс, ралли, ралли-кросс, только что покинул расположение Ford, чтобы выразить почтение Audi. А в честь своего перехода к немцам он на минувшей неделе наслаждался выставкой SEMA Show-2021 в Лас-Вегасе, где и демонстрировал свой новый Sport Quattro.
Снаружи автомобиль очень близок к серийной модели. Однако под капотом 5 турбореактивных цилиндров (при рабочем объеме 2,5 литра), выдающих сумасшедшие 736 лошадиных сил. Речь, конечно же, идет о реплике, а не о реально измененном Sport Quattro. Автомобиль приобретен у компании LCE Performance, которая продает Sport Quattro в более или менее мощных версиях. При этом окрашивали Audi почему-то в Америке.
Кен заявил, что собирается ездить на Sport Quattro по дорогам общего пользования. Даже страшновато…
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