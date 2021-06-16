Кен Блок продает свой культовый пикап за 80 млн рублей
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Но Hoonitruck – это не просто старое «ведро» с мощным мотором. Дрифт-кар построен вокруг специально спроектированного алюминиевого полноприводного шасси с трубчатой рамой. Кузовные панели изготавливались вручную. Выпускной коллектор пришлось напечатать на 3D-принтере. Пикап показал себя во всей красе в юбилейном, десятом выпуске джимханы.
Дрифт-пикап находится сейчас в Мичигане (США), у дилера, специализирующегося на торговле экзотическими автомобилями. За раритетный Ford просят 1,1 млн долларов или порядка 80 млн рублей в пересчете по актуальному курсу. В дополнение к нему предлагают целый набор запчастей, включая кузовные панели, колеса, фары, элементы подвески и еще один запасной мотор.
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