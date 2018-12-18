18 декабря 2018, 11:40
Кен Блок выпустил юбилейную «Джимхану»
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В юбилейной десятой серии «Джимханы» приняли участие пять дрифт-каров: новый 927-сильный Hoonitruck, 1400-сильный полноприводный Hoonicorn, Focus RS RX для ралли-кросса, Fiesta WRC и гоночный Ford Escort RS. Съемки проходили в пяти местах: три - в США и по одному в Мексике и Швеции.
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В десятом сезоне гонщики впервые задействовал пять разных локаций. На севере Швеции Блок дрифтил по замершей реке Лулеэльвен. Затем покрышки жгли по улицам Детройта, мексиканского Гуанахуато, Лос-Анджелеса и на трассе US 66 близ городка Шамрок в Техасе.
Главным героем Gymkhana 10 стал дрифт-кар Hoonitruck, который в первой своей жизни был пикапом Ford F-150 образца 1977 года. После полномасштабной доработки он обзавелся модифицированной рамой и новой усиленной подвеской. Под капотом стандартный «фордовский» 3,5-литровый V6 EcoBoost дополнили парой турбин. В итоге, мощность агрегата увеличилась до 927 л.с., а максимальный крутящий момент – до 952 Нм. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач Sadev.
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