18 декабря 2018, 11:40

Кен Блок выпустил юбилейную «Джимхану»

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В юбилейной десятой серии «Джимханы» приняли участие пять дрифт-каров: новый 927-сильный Hoonitruck, 1400-сильный полноприводный Hoonicorn, Focus RS RX для ралли-кросса, Fiesta WRC и гоночный Ford Escort RS. Съемки проходили в пяти местах: три - в США и по одному в Мексике и Швеции.
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  Кен Блок выпустил юбилейную «Джимхану» Кен Блок выпустил юбилейную «Джимхану» Кен Блок выпустил юбилейную «Джимхану» Кен Блок выпустил юбилейную «Джимхану» Кен Блок выпустил юбилейную «Джимхану»
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В 19-минутном видео, помимо самого основателя «Джимханы», американского гонщика и каскадера Кена Блока, снялись известный мотофристайлер Трэвис Пастрана, 17-летний гонщик Оливер Сольберг (сын знаменитого норвежского чемпиона ралли Петтера Сольберга), а также бывший механик Gas Gas Monkey Garage Аарон Кауфман. 

В десятом сезоне гонщики впервые задействовал пять разных локаций. На севере Швеции Блок дрифтил по замершей реке Лулеэльвен. Затем покрышки жгли по улицам Детройта, мексиканского Гуанахуато, Лос-Анджелеса и на трассе US 66 близ городка Шамрок в Техасе.

Главным героем Gymkhana 10 стал дрифт-кар Hoonitruck, который в первой своей жизни был пикапом Ford F-150 образца 1977 года. После полномасштабной доработки он обзавелся модифицированной рамой и новой усиленной подвеской. Под капотом стандартный «фордовский» 3,5-литровый V6 EcoBoost дополнили парой турбин. В итоге, мощность агрегата увеличилась до 927 л.с., а максимальный крутящий момент – до 952 Нм. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач Sadev.

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Кен Блок выпустил юбилейную «Джимхану»
{{material_124844}}В 19-минутном видео, помимо самого основателя «Джимханы», американского гонщика и каскадера Кена Блока, снялись известный мотофристайлер Трэвис Пастрана, 17-летний гонщик Оливер Сольберг (сын знаменитого норвежского чемпиона ралли Петтера Сольберга), а также бывший механик Gas Gas Monkey Garage Аарон Кауфман. В десятом сезоне гонщики впервые задействовал пять разных локаций. На севере Швеции Блок дрифтил по замершей реке Лулеэльвен. Затем покрышки жгли по улицам Детройта, мексиканского Гуанахуато, Лос-Анджелеса и на трассе US 66 близ городка Шамрок в Техасе.Главным героем Gymkhana 10 стал дрифт-кар Hoonitruck, который в первой своей жизни был пикапом Ford F-150 образца 1977 года. После полномасштабной доработки он обзавелся модифицированной рамой и новой усиленной подвеской. Под капотом стандартный «фордовский» 3,5-литровый V6 EcoBoost дополнили парой турбин. В итоге, мощность агрегата увеличилась до 927 л.с., а максимальный крутящий момент – до 952 Нм. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач Sadev.
2018-12-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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