27 ноября 2026, 13:53
Kenworth W900 завершает производство в 2026 году: что известно о культовом тягаче
Kenworth W900 завершает производство в 2026 году: что известно о культовом тягаче
Для американских дальнобойщиков Kenworth давно означает больше, чем узнаваемый длинный капот: владельцы ценят тишину и ресурс, а при перепродаже учитывают цену. Компания объявила, что выпуск W900, T800W и C500 должен завершиться в 2026 году.
Компания Kenworth объявила о прекращении выпуска W900, ширококапотной T800W и C500 в 2026 году. Среди названных причин — экологические требования и ограничения по доступности отдельных компонентов. Речь идет именно о завершении производства, а не об остановке конвейера, который уже состоялся. Для американского рынка это событие символичное: черная W900A 1974 года с королевскими полосами стала для многих первым запомнившимся грузовиком.
Почему длинный капот стал частью образа
Популярность Kenworth связана с компоновкой и законодательством. В США ограничения касаются длины прицепа, а не всего автопоезда, поэтому тягачи с вынесенным вперед двигателем получили широкое распространение. В Европе лимит в 16,5 метра на автопоезд сделал плоские кабины практически безальтернативными. W900 — тяжелый грузовик класса 8 с традиционной компоновкой: двигатель расположен перед кабиной, отделенной длинным капотом. Семья ведет историю с 1961 года и пришла на смену более ранней 900-й серии. В линейке существовали варианты W900B и W900L с удлиненным капотом. Выпускавшаяся с начала 1960-х W900 стала одной из самых долгоживущих моделей в истории США; дольше нее без перерыва производятся Chevrolet Suburban, Ford F-Series и Chevrolet Corvette.
Что известно о технике и преемнике
Технические характеристики зависят от исполнения. В дилерских карточках отдельных W900 2025 года указан Cummins X15 объемом около 15 литров и мощностью 565 л. с., а также механическая трансмиссия Eaton Fuller. В одной из конфигураций перечислены четырехосная схема, задний мост с передаточным отношением 3,91, пневмоподвеска и тормозные механизмы Bendix. На смену классической W900 в шоу-румах пришел W990: он сохранил традиционную компоновку и длинный капот, но получил более современный дизайн. Расстояние от бампера до задней стенки кабины составляет 131,5 дюйма, что на полтора дюйма больше, чем у W900L. W990 продолжает традицию длиннокапотных тягачей, но не является полной заменой W900 для всех вариантов шасси и специализированных надстроек.
Legacy Edition и выбор перевозчика
Для завершения истории компания выпустила серию W900 Legacy Edition тиражом из 1000 экземпляров с двигателем Cummins X15. Покупателям предлагались три кабины: удлиненного дня, 72-дюймовая с плоским верхом и 86-дюймовая спальная студия. Двигатель окрашен в эксклюзивный «легаси-бежевый» цвет Cummins, а в интерьере предусмотрены платиновые акценты и винтажная прострочка. Каждая машина получает номер на бардачке: диапазон идет от 1000 до 0001. При этом для перевозчика, который учитывает текущие расходы и будущую цену продажи, ориентиром остается T680: на вторичном рынке он обычно стоит на 12–15 % дороже Freightliner Cascadia. W900 же остается культурной иконой, а его уход закрывает эпоху длиннокапотных тягачей Kenworth в прежнем виде.
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