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17 июля 2019, 08:48

Кей-кар Subaru Chiffon сменил поколение

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Компания Subaru представила кей-кар Chiffon второго поколения. Новинка переехала на новую платформу, став при этом чуть просторнее, но на 40 кг легче. После доработки вырос крутящий момент турбомотора, а несколько полезных электронных ассистентов теперь входят в базовое оснащение.
Кей кар Subaru Chiffon сменил поколение
Кей кар Subaru Chiffon сменил поколение
Кей кар Subaru Chiffon сменил поколение
Кей кар Subaru Chiffon сменил поколение
Кей кар Subaru Chiffon сменил поколение
Кей кар Subaru Chiffon сменил поколение
Кей кар Subaru Chiffon сменил поколение
Кей кар Subaru Chiffon сменил поколение
Кей кар Subaru Chiffon сменил поколение
Кей кар Subaru Chiffon сменил поколение
Кей кар Subaru Chiffon сменил поколение
Кей кар Subaru Chiffon сменил поколение
Кей кар Subaru Chiffon сменил поколение
Кей кар Subaru Chiffon сменил поколение
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Кей-кар Chiffon появился в модельном ряду Subaru всего три года назад. Автомобиль первой генерации представлял собой перелицованный вариант Daihatsu Tanto. Недавно Tanto сменил поколение, поэтому появление нового Chiffon было лишь вопросом времени. По большому счету, внешние отличия Tanto и Chiffon сводятся лишь к разным логотипам на кузове и рулевом колесе.

Новый Subaru Chiffon, как и Daihatsu Tanto, построен на модульной платформе DNGA (Daihatsu New Global Architecture), которая, представляет собой компактную разновидность «тойотовской» архитектуры TNGA. После переезда на новое шасси колесная база Chiffon выросла на 5 мм (до 2 460 мм), кузов стал жестче, а масса сократилась на 40 килограммов. Малыш весит от 880 до 970 кг в зависимости от модификации.

Subaru Chiffon второго поколения сохранил бензиновый мотор объемом 660 куб. см, который доступен как в атмосферном (52 л.с.), так и в турбированном (64 л.с.) вариантах. После модернизации максимальный крутящий момент турбоверсии увеличился с 92 до 100 Нм. Агрегат работает в паре с вариатором D-CVT, привод – передний или полный. 

В базовое оснащение Subaru Chiffon, в отличие от Daihatsu Tanto, вошел комплекс электронных помощников Smart Assist, который включает стереокамеру, функцию удержания в полосе и функцию автоматического переключения дальнего света. Продвинутая версия Smart Assist Plus может похвастаться адаптивным круиз-контролем с функцией распознавания дорожных знаков и автоматическим «парковщиком». Продажи новинки в Японии стартуют 25 июля. Стоить Subaru Chiffon будет от 12 000 до 18 000 долларов (760 – 1 130 тыс. рублей в пересчете по актуальному курсу).


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Кей-кар Subaru Chiffon сменил поколение
{{material_125195}}Кей-кар Chiffon появился в модельном ряду Subaru всего три года назад. Автомобиль первой генерации представлял собой перелицованный вариант Daihatsu Tanto. Недавно Tanto сменил поколение, поэтому появление нового Chiffon было лишь вопросом времени. По большому счету, внешние отличия Tanto и Chiffon сводятся лишь к разным логотипам на кузове и рулевом колесе.Новый Subaru Chiffon, как и Daihatsu Tanto, построен на модульной платформе DNGA (Daihatsu New Global Architecture), которая, представляет собой компактную разновидность «тойотовской» архитектуры TNGA. После переезда на новое шасси колесная база Chiffon выросла на 5 мм (до 2 460 мм), кузов стал жестче, а масса сократилась на 40 килограммов. Малыш весит от 880 до 970 кг в зависимости от модификации.Subaru Chiffon второго поколения сохранил бензиновый мотор объемом 660 куб. см, который доступен как в атмосферном (52 л.с.), так и в турбированном (64 л.с.) вариантах. После модернизации максимальный крутящий момент турбоверсии увеличился с 92 до 100 Нм. Агрегат работает в паре с вариатором D-CVT, привод – передний или полный. В базовое оснащение Subaru Chiffon, в отличие от Daihatsu Tanto, вошел комплекс электронных помощников Smart Assist, который включает стереокамеру, функцию удержания в полосе и функцию автоматического переключения дальнего света. Продвинутая версия Smart Assist Plus может похвастаться адаптивным круиз-контролем с функцией распознавания дорожных знаков и автоматическим «парковщиком». Продажи новинки в Японии стартуют 25 июля. Стоить Subaru Chiffon будет от 12 000 до 18 000 долларов (760 – 1 130 тыс. рублей в пересчете по актуальному курсу).
2019-07-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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