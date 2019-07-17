Автопортал 110km.ru Автожурнал Subaru Daihatsu Новинки и концепт кары Новинки и концепт кары Дайхатсу
17 июля 2019, 08:48
Кей-кар Subaru Chiffon сменил поколение
- 457
- 0
Компания Subaru представила кей-кар Chiffon второго поколения. Новинка переехала на новую платформу, став при этом чуть просторнее, но на 40 кг легче. После доработки вырос крутящий момент турбомотора, а несколько полезных электронных ассистентов теперь входят в базовое оснащение.
Ранее мы писали
Компания Suzuki подготовила для компактного минивена Spacia вседорожную версию Gear. Новинка отличается пластиковым ...Читать далее
Новый Subaru Chiffon, как и Daihatsu Tanto, построен на модульной платформе DNGA (Daihatsu New Global Architecture), которая, представляет собой компактную разновидность «тойотовской» архитектуры TNGA. После переезда на новое шасси колесная база Chiffon выросла на 5 мм (до 2 460 мм), кузов стал жестче, а масса сократилась на 40 килограммов. Малыш весит от 880 до 970 кг в зависимости от модификации.
Subaru Chiffon второго поколения сохранил бензиновый мотор объемом 660 куб. см, который доступен как в атмосферном (52 л.с.), так и в турбированном (64 л.с.) вариантах. После модернизации максимальный крутящий момент турбоверсии увеличился с 92 до 100 Нм. Агрегат работает в паре с вариатором D-CVT, привод – передний или полный.
В базовое оснащение Subaru Chiffon, в отличие от Daihatsu Tanto, вошел комплекс электронных помощников Smart Assist, который включает стереокамеру, функцию удержания в полосе и функцию автоматического переключения дальнего света. Продвинутая версия Smart Assist Plus может похвастаться адаптивным круиз-контролем с функцией распознавания дорожных знаков и автоматическим «парковщиком». Продажи новинки в Японии стартуют 25 июля. Стоить Subaru Chiffon будет от 12 000 до 18 000 долларов (760 – 1 130 тыс. рублей в пересчете по актуальному курсу).
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Ирина Сначала хотел ответить вам однозначно покупайте. А начал анализировать и именно для девушки я бы не посоветовал. Хоть и имеется у этого автомобиля антизаносная система, срабатывает она на скользкой поверхности не на все 100%, а потому полностью положившись на неё, можно попасть впросак ...
Оппозитный движок конечно обладает хорошей развесовкой, агрессивным звуком, имеет низкий центр тяжести. Но я думаю алюминиевый блок цилиндров - не лучшее решение. К тому же, этот мотор никогда не откажется от возможности покушать масло. Поэтому мне в этом субарике нравится всё, но будь у меня возможность ...
Цитата:| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве