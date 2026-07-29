Subaru Sambar за 630 000 рублей и спасение послевоенной Японии: почему кей-кары возвращаются в тренд

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 июля 2026, 06:18

Кей-кары Японии: как мини-автомобили изменили рынок и повседневную жизнь

Кей-кары Японии: как мини-автомобили изменили рынок и повседневную жизнь

Subaru Sambar за 630 000 рублей и спасение послевоенной Японии: почему кей-кары возвращаются в тренд

Кей-кары Японии: как мини-автомобили изменили рынок и повседневную жизнь

Кей-кары появились в Японии после войны и быстро стали неотъемлемой частью городской среды. Сегодня эти компактные автомобили остаются актуальными благодаря низким налогам и удобству в мегаполисах. Разбираемся, что делает их уникальными именно сейчас.

Кей-кары появились в Японии после войны и быстро стали неотъемлемой частью городской среды. Сегодня эти компактные автомобили остаются актуальными благодаря низким налогам и удобству в мегаполисах. Разбираемся, что делает их уникальными именно сейчас.

Кей-кары - это не просто японская экзотика, а ответ на реальные вызовы послевоенного времени. В условиях острого дефицита ресурсов и необходимости быстрого восстановления страны, Япония сделала ставку на компактные и доступные автомобили. Уже в 1949 году на улицах городов появились первые кейджидося, которые сразу же получили строгие ограничения по размерам: длина не более 3,4 метра, ширина - максимум 1,48 метра, высота - до 2 метров. Такой подход позволил не только снизить стоимость владения, но и решить проблему парковки в перенаселенных мегаполисах.

Особое место среди кей-каров занимает Subaru Sambar. Этот мини-грузовик, вдохновленный упрощенными моделями вроде Volkswagen Type 2 и Fiat 600 Multipla, стал настоящим символом практичности. Первое поколение Sambar комплектовалось трехступенчатой ​​механикой, а уже во втором появилась четырехступенчатая коробка передач. Мощность была от 18 до 26 лошадиных сил.

В 1961 году Subaru Sambar выпустил шестое поколение, которое стало последним. С седьмого поколения производство перешло на Daihatsu, но концепция осталась прежней: минимальные габариты, простота обслуживания и доступная цена. На сегодняшний день стартовая стоимость Самбара составляет 968 000 иен, что по современному курсу примерно 630 000 рублей.

Такие машинки востребованы не только в городах, но и среди фермеров, владельцев бизнеса и уборщиков. Их популярность вызвана не только низкими налогами, но и возможностью легко найти место для стоянок даже в самых густонаселенных районах. 

В обзоре новых моделей Mazda CX-5 2026 года отмечается, что выбор комплектации напрямую влияет на безопасность и комфорт. Подробнее о влиянии комплектаций на итоговое решение о покупке можно узнать из материала о современных тенденциях в сегменте кроссоверов .

Малолитражки продолжают оставаться актуальными благодаря сочетанию экономичности, компактности и выгодных условий для владельцев. Для российского рынка опыт Японии может быть особенно полезен: в условиях роста городов и повышения стоимости парковки, компактные автомобили могут стать новым трендом. Кроме того, кей-кары могут заинтересовать малый бизнес и фермеров, которым важна мобильность и минимальные расходы на содержание транспорта.

Упомянутые марки: Subaru, Daihatsu, Volkswagen, Fiat
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Субару, Дайхатсу, Фольксваген, Фиат

Похожие материалы Субару, Дайхатсу, Фольксваген, Фиат

Гибридный Geely EX5 EM-R выходит на российский рынок: новые детали и особенности
Почему автомобильные поездки часто становятся серьезным испытанием для отношений
Бензин на нуле: как выжить на трассе в условиях топливного кризиса
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калининград Краснодарский край Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться