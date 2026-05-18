Keystone Coleman Legacy 2800 Sundeck 2026: компактный дом на колесах с электроплатформой-патио и полной автономией

18 мая 2026, 19:44
Keystone Coleman 2800Sundeck: компактный пятитонник с премиальным боковым патио
В 2026 году Keystone RV выводит на рынок Coleman Legacy 2800Sundeck - уникальный пятый прицеп с электроприводным боковым патио и полноценным домашним оснащением. Модель сочетает компактные размеры, легкий вес и премиальные опции, оставаясь при этом доступной по цене.
Keystone RV в 2026 году делает установку на доступные и премиальные решения, выпуская Coleman Legacy 2800 Sundeck — пятый прицеп, который может изменить представление о компактных домах на колесах. В условиях, когда рынок автофургонов насыщен крупными и дорогими моделями, появление относительно легкой и недорогой версии с электроприводным боковым патио выглядит как вызов устоявшимся стандартам.
Главная особенность 2800 Sundeck — это выдвижная боковая платформа с электроприводом, превращающаяся в полноценную зону отдыха с уличной акустикой. Подобные решения встречаются в более дорогих и продвинутых моделях, но здесь они реализованы в корпусе длиной 9,7 метра и полной массой 11 600 кг. При этом полезная нагрузка составляет 2 405 кг, что позволяет взять с собой всё необходимое для длительных поездок.
Внутри прицепа — продуманная планировка для пары или небольшой семьи: спальня с кроватью king-size и тремя шкафами, просторная гостиная с театральными креслами (или диваном по желанию), камин и обеденная зона для двоих. Кухня занимает заднюю часть и часть слайдера, оснащена столешницами из искусственного камня, глубокой мойкой из нержавейки, газовыми конфорками, микроволновой печью с конвекцией (или аэрогрилем) и большим 12-вольтовым холодильником. В конце кухонного блока предусмотрено место под домашний офис, которое легко трансформируется под нужды владельца — например, под винный шкаф или посудомоечную машину.
Доступ к платформе организован прямо из кухни, что позволяет устраивать ужины на свежем воздухе или смотреть фильмы на уличном телевизоре. Ванная комната оборудована душем с цельнолитым поддоном, унитазом с удлиненной чашей и вместительной тумбой-шкафом. В стандартное оснащение входит автовыравнивание, две климатические системы (18 000 и 8 000 БТЕ), вытяжной вентилятор, проточный водонагреватель и две полноценные системы отопления.
Снаружи Coleman 2800 Sundeck оснащен композитными ступенями, усиленным капотом с амортизаторами, стальным I-образным каркасом и полностью окрашенным передним капотом. На крыше установлена солнечная панель мощностью 220 Вт с контроллером, а в переднем отсеке — запасное колесо и 60 литров газа. Баки для воды рассчитаны на 204 литра чистой воды, 257 литров серой и 128 литров черной воды, что позволяет путешествовать автономно несколько дней.
В целом Coleman 2800 Sundeck выглядит как удачный компромисс между ценой, оснащением и мобильностью. Важное замечание: модель рассчитана на проживание не только во время коротких выездов. Среди дополнительных плюсов — наличие автовыравнивания, солнечных панелей, большого багажного отсека и возможности дооснащения под конкретные задачи. В условиях российского рынка, когда спрос на компактные и автономные решения растет, подобные прицепы могут стать новым трендом для путешествий по стране.
По информации Keystone RV, стартовая цена Coleman Legacy 2800Sundeck у дилеров в США — от 56 199 долларов, что делает его одним из наиболее доступных пятитонников с доступным оснащением. Кстати, о новых тенденциях в сегменте домов на колесах - интересный пример скандинавского комфорта и минимализма можно найти в материале проекта Aurora Nook в штате Мэн: как американцы переосмыслили глэмпинг в скандинавском стиле .
