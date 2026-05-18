Keystone Coleman Legacy 2800 Sundeck 2026: компактный дом на колесах с электроплатформой-патио и полной автономией

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

18 мая 2026, 19:44

Keystone Coleman 2800Sundeck: компактный пятитонник с премиальным боковым патио

Keystone Coleman 2800Sundeck: компактный пятитонник с премиальным боковым патио

Keystone Coleman Legacy 2800 Sundeck 2026: компактный дом на колесах с электроплатформой-патио и полной автономией

Keystone Coleman 2800Sundeck: компактный пятитонник с премиальным боковым патио

В 2026 году Keystone RV выводит на рынок Coleman Legacy 2800Sundeck - уникальный пятый прицеп с электроприводным боковым патио и полноценным домашним оснащением. Модель сочетает компактные размеры, легкий вес и премиальные опции, оставаясь при этом доступной по цене.

В 2026 году Keystone RV выводит на рынок Coleman Legacy 2800Sundeck - уникальный пятый прицеп с электроприводным боковым патио и полноценным домашним оснащением. Модель сочетает компактные размеры, легкий вес и премиальные опции, оставаясь при этом доступной по цене.

Keystone RV в 2026 году делает установку на доступные и премиальные решения, выпуская Coleman Legacy 2800 Sundeck — пятый прицеп, который может изменить представление о компактных домах на колесах. В условиях, когда рынок автофургонов насыщен крупными и дорогими моделями, появление относительно легкой и недорогой версии с электроприводным боковым патио выглядит как вызов устоявшимся стандартам.

Главная особенность 2800 Sundeck — это выдвижная боковая платформа с электроприводом, превращающаяся в полноценную зону отдыха с уличной акустикой. Подобные решения встречаются в более дорогих и продвинутых моделях, но здесь они реализованы в корпусе длиной 9,7 метра и полной массой 11 600 кг. При этом полезная нагрузка составляет 2 405 кг, что позволяет взять с собой всё необходимое для длительных поездок.

Фото: Camping World / соцсети

Внутри прицепа — продуманная планировка для пары или небольшой семьи: спальня с кроватью king-size и тремя шкафами, просторная гостиная с театральными креслами (или диваном по желанию), камин и обеденная зона для двоих. Кухня занимает заднюю часть и часть слайдера, оснащена столешницами из искусственного камня, глубокой мойкой из нержавейки, газовыми конфорками, микроволновой печью с конвекцией (или аэрогрилем) и большим 12-вольтовым холодильником. В конце кухонного блока предусмотрено место под домашний офис, которое легко трансформируется под нужды владельца — например, под винный шкаф или посудомоечную машину.

Доступ к платформе организован прямо из кухни, что позволяет устраивать ужины на свежем воздухе или смотреть фильмы на уличном телевизоре. Ванная комната оборудована душем с цельнолитым поддоном, унитазом с удлиненной чашей и вместительной тумбой-шкафом. В стандартное оснащение входит автовыравнивание, две климатические системы (18 000 и 8 000 БТЕ), вытяжной вентилятор, проточный водонагреватель и две полноценные системы отопления.

Снаружи Coleman 2800 Sundeck оснащен композитными ступенями, усиленным капотом с амортизаторами, стальным I-образным каркасом и полностью окрашенным передним капотом. На крыше установлена солнечная панель мощностью 220 Вт с контроллером, а в переднем отсеке — запасное колесо и 60 литров газа. Баки для воды рассчитаны на 204 литра чистой воды, 257 литров серой и 128 литров черной воды, что позволяет путешествовать автономно несколько дней.

В целом Coleman 2800 Sundeck выглядит как удачный компромисс между ценой, оснащением и мобильностью. Важное замечание: модель рассчитана на проживание не только во время коротких выездов. Среди дополнительных плюсов — наличие автовыравнивания, солнечных панелей, большого багажного отсека и возможности дооснащения под конкретные задачи. В условиях российского рынка, когда спрос на компактные и автономные решения растет, подобные прицепы могут стать новым трендом для путешествий по стране.

По информации Keystone RV, стартовая цена Coleman Legacy 2800Sundeck у дилеров в США — от 56 199 долларов, что делает его одним из наиболее доступных пятитонников с доступным оснащением. Кстати, о новых тенденциях в сегменте домов на колесах - интересный пример скандинавского комфорта и минимализма можно найти в материале проекта Aurora Nook в штате Мэн: как американцы переосмыслили глэмпинг в скандинавском стиле .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Hongqi Guoya едет в Россию: раскрыты характеристики новых моторов
Changan UNI‑V с турбомотором 2.0T выходит в России: 6,8 секунды до сотни
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Пермский край Сургут
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться