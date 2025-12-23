Свежие снимки нового пикапа KGM Musso удивили комплектациями — что известно сейчас

23 декабря 2025, 22:46
KGM Musso впервые показали до официальной премьеры - раскрыты детали и фото
Первые изображения нового пикапа KGM Musso появились в сети. Ожидается две версии моторов и разные комплектации. Внутри - классический стиль и минимум электроники. Когда ждать старт продаж и чем удивит новинка - подробности в материале.
В сети появились первые фотографии нового пикапа KGM Musso, который готовится к дебюту. Как сообщает Российская Газета, корейский производитель решил не дожидаться официальной премьеры, и теперь у автолюбителей есть возможность рассмотреть новинку заранее. Ранее модель фигурировала под индексом Q300, но теперь на капоте красуется узнаваемое имя Musso.
На опубликованных снимках можно увидеть сразу две версии пикапа. Одна из них выполнена в сером цвете, с окрашенным в тон кузова бампером и противотуманными фарами. Вторая - белая, с черным неокрашенным бампером и без дополнительной оптики. Кроме того, базовая комплектация отличается простыми штампованными дисками, тогда как более дорогая версия получила легкосплавные колеса.
Внутри Musso придерживается традиционного подхода: минимум сенсорных панелей, привычные кнопки и классические органы управления. В салоне заметны кресла с отделкой из экокожи, а также подрулевые лепестки для переключения передач. Такой интерьер явно рассчитан на тех, кто ценит практичность и надежность, а не только современные технологии.
Что касается технической части, ожидается, что пикап будет предлагаться с двумя вариантами двигателей. Покупателям предложат бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра, развивающий 228 лошадиных сил, а также дизельный агрегат на 2,2 литра мощностью 184 силы. В зависимости от комплектации, Musso получит либо механическую, либо автоматическую коробку передач. Привод - подключаемый полный, что особенно актуально для российских дорог и сложных условий эксплуатации.
Производство нового пикапа стартует в первом квартале 2026 года. Интересно, что ранее обсуждалась возможность локализации сборки KGM в России, однако, по информации Российской Газеты, эти планы были перенесены на тот же 2026 год. Таким образом, российские покупатели смогут рассчитывать на появление Musso не раньше этого срока.
Появление первых снимков Musso вызвало живой интерес среди поклонников марки и тех, кто следит за рынком пикапов. Новинка обещает стать серьезным конкурентом в своем сегменте благодаря сочетанию классического дизайна, современных моторов и практичного салона. Остается дождаться официальной премьеры, чтобы узнать все подробности о комплектациях и ценах.
Похожие материалы ССангЙонг
-
24.12.2025, 08:32
BMW M3 2027 года с электроприводом впервые показал серийную светотехнику
BMW готовит к выпуску первую электрическую M3. Прототипы уже оснащены серийными фарами и фонарями. Передняя оптика вдохновлена концептом Vision, а задние фонари напоминают iX3. Ожидается старт производства в марте 2027 года. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
24.12.2025, 08:06
GAC GS3 глазами водителей: плюсы и минусы нового кроссовера из Китая
GAC GS3 удивляет сочетанием динамики и внешности. Водители делятся неожиданными находками и разочарованиями. Не все решения инженеров оказались удачными. Эксперты рассказывают, что ждет владельцев этого кроссовера.Читать далее
-
24.12.2025, 07:59
Экспедиционный MAN TGS 18.480 4x4: дом на колесах для кругосветных путешествий
MAN TGS 18.480 4x4 — не просто грузовик, а полноценный дом на колесах. Внутри — кухня, душ, отопление и даже стиральная машина. Автомобиль полностью готов к длительным автономным поездкам. Узнайте, чем еще удивляет этот экспедиционный гигант.Читать далее
-
24.12.2025, 07:49
Tesla Model 3 2025 года не дотянула до высшей оценки IIHS по безопасности
Tesla Model 3 2025 года не смогла получить высшую награду IIHS. Причина - результаты краш-теста с умеренным перекрытием. Оценка оказалась лишь приемлемой. В чем именно были выявлены проблемы? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 07:27
Последний Land Rover Defender 90 Heritage Edition 2016 года выставлен на аукцион
На онлайн-аукционе появился уникальный Defender 90 Heritage Edition 2016 года. Это последний экземпляр лимитированной серии, выпущенной к завершению производства легендарной модели. Автомобиль сохранил минимальный пробег и одного владельца. Подробности о состоянии и истории машины - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 06:54
Volkswagen возвращает электроминвэн ID. Buzz в США в 2027 модельном году
Volkswagen готовит возвращение ID. Buzz на рынок США. Модель исчезла из продажи, но скоро вернется. Ожидаются интересные обновления и новые опции. Подробности о будущем электроминвэна держатся в секрете. Следите за новостями - будет интересно.Читать далее
-
24.12.2025, 06:48
Thor Industries запускает электродом на 724 км: новый дом на колесах Embark EV
Thor Industries готовит к выпуску уникальный электродом Embark EV. Модель сочетает электрическую платформу и маломощный генератор. Запас хода - до 450 миль (724 км). Внутри - простор и комфорт. Когда ждать на дорогах - интрига.Читать далее
-
24.12.2025, 06:18
Kia Soul: как скромный городской автомобиль чуть не стал культовым символом
Когда обычная машина становится чем-то большим? Kia Soul был близок к тому, чтобы стать настоящим культурным явлением. Его необычный дизайн и доступность сделали модель заметной на рынке. Но почему Soul так и не стал легендой? Вспоминаем путь этого автомобиля и его влияние на автокультуру.Читать далее
-
24.12.2025, 06:15
В Северной Корее начался бум частных автомобилей после изменений в законе
В Пхеньяне резко выросло число частных машин. Новые законы открыли доступ к личному транспорту. Власти сохраняют жесткий контроль над рынком. Подробности о переменах и их последствиях – в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 05:56
Редкий Chevrolet C10 1970 года простоял 42 года и сохранил пробег 5700 миль
В США обнаружили пикап Chevrolet C10 1970 года с пробегом всего 5700 миль. Машина простояла без движения 42 года. Владелец сохранил редкие опции и оригинальное состояние. Почему автомобиль не использовали так долго? Подробности этой находки интригуют.Читать далее
