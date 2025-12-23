Свежие снимки нового пикапа KGM Musso удивили комплектациями — что известно сейчас

KGM Musso впервые показали до официальной премьеры - раскрыты детали и фото

Первые изображения нового пикапа KGM Musso появились в сети. Ожидается две версии моторов и разные комплектации. Внутри - классический стиль и минимум электроники. Когда ждать старт продаж и чем удивит новинка - подробности в материале.

В сети появились первые фотографии нового пикапа KGM Musso, который готовится к дебюту. Как сообщает Российская Газета, корейский производитель решил не дожидаться официальной премьеры, и теперь у автолюбителей есть возможность рассмотреть новинку заранее. Ранее модель фигурировала под индексом Q300, но теперь на капоте красуется узнаваемое имя Musso.

На опубликованных снимках можно увидеть сразу две версии пикапа. Одна из них выполнена в сером цвете, с окрашенным в тон кузова бампером и противотуманными фарами. Вторая - белая, с черным неокрашенным бампером и без дополнительной оптики. Кроме того, базовая комплектация отличается простыми штампованными дисками, тогда как более дорогая версия получила легкосплавные колеса.

Внутри Musso придерживается традиционного подхода: минимум сенсорных панелей, привычные кнопки и классические органы управления. В салоне заметны кресла с отделкой из экокожи, а также подрулевые лепестки для переключения передач. Такой интерьер явно рассчитан на тех, кто ценит практичность и надежность, а не только современные технологии.

Фото: mobilitypost.co.kr

Что касается технической части, ожидается, что пикап будет предлагаться с двумя вариантами двигателей. Покупателям предложат бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра, развивающий 228 лошадиных сил, а также дизельный агрегат на 2,2 литра мощностью 184 силы. В зависимости от комплектации, Musso получит либо механическую, либо автоматическую коробку передач. Привод - подключаемый полный, что особенно актуально для российских дорог и сложных условий эксплуатации.

Производство нового пикапа стартует в первом квартале 2026 года. Интересно, что ранее обсуждалась возможность локализации сборки KGM в России, однако, по информации Российской Газеты, эти планы были перенесены на тот же 2026 год. Таким образом, российские покупатели смогут рассчитывать на появление Musso не раньше этого срока.

Появление первых снимков Musso вызвало живой интерес среди поклонников марки и тех, кто следит за рынком пикапов. Новинка обещает стать серьезным конкурентом в своем сегменте благодаря сочетанию классического дизайна, современных моторов и практичного салона. Остается дождаться официальной премьеры, чтобы узнать все подробности о комплектациях и ценах.