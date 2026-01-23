Оригинальные детали теперь доступны онлайн — что скрывает новый сервис KGM

KGM представил цифровой каталог аксессуаров для своих автомобилей в России

KGM запускает онлайн-каталог аксессуаров для своих машин. Владельцы могут искать детали и узнавать цены. Платформа обещает удобство и прозрачность. Ожидаются новые возможности для покупателей.

На российском сайте KGM, ранее известного как SsangYong, появилась новая онлайн-витрина оригинальных аксессуаров. Теперь владельцы автомобилей этой марки могут не только ознакомиться с ассортиментом, но и узнать рекомендованные цены на интересующие позиции, не выходя из дома. Такой шаг выглядит логичным на фоне растущего спроса на дистанционные сервисы в автомобильной сфере.

Платформа позволяет быстро подобрать нужный аксессуар, а затем отправить запрос на его приобретение в ближайший дилерский центр. Это особенно удобно для тех, кто ценит свое время и не хочет тратить его на поездки по автосалонам в поисках нужной детали. В каталоге уже представлено более сотни наименований, причем значительная часть из них - продукция корейских заводов, что подчеркивает ориентацию бренда на качество и оригинальность.

Как сообщает пресс-служба KGM, более трети ассортимента составляют аксессуары, произведенные непосредственно в Корее. Это может стать важным аргументом для тех, кто предпочитает оригинальные детали и не готов рисковать, выбирая аналоги. Впрочем, сам факт появления подобной платформы говорит о том, что компания стремится идти в ногу со временем и учитывать современные потребности своих клиентов.

Интересно, что запуск онлайн-витрины совпал с периодом, когда многие автопроизводители активно развивают цифровые сервисы. KGM явно не хочет отставать от конкурентов и делает ставку на удобство и прозрачность. Теперь каждый владелец может заранее узнать стоимость аксессуара и быть уверенным в его подлинности. Это снижает риск столкнуться с подделками и упрощает процесс покупки.

Стоит отметить, что подобные сервисы становятся все более востребованными на российском рынке. Автовладельцы ценят возможность получить максимум информации онлайн, не тратя время на лишние звонки и визиты. KGM, похоже, уловил этот тренд и предложил решение, которое может изменить привычный подход к покупке аксессуаров.