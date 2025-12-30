Свежий Musso от KGM: стиль, амбиции и намеки на Ford F-150 — что скрывает новинка

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

30 декабря 2025, 10:26

KGM представил новый Musso - преемник Rexton Sports для конкуренции с мировыми пикапами

KGM представил новый Musso - преемник Rexton Sports для конкуренции с мировыми пикапами

Свежий Musso от KGM: стиль, амбиции и намеки на Ford F-150 — что скрывает новинка

KGM представил новый Musso - преемник Rexton Sports для конкуренции с мировыми пикапами

KGM показал первые изображения Musso. Новинка сменит Rexton Sports и бросит вызов лидерам сегмента. Дизайн стал заметно агрессивнее. Технические детали пока держатся в секрете. Ожидается, что модель удивит не только внешностью.

KGM показал первые изображения Musso. Новинка сменит Rexton Sports и бросит вызов лидерам сегмента. Дизайн стал заметно агрессивнее. Технические детали пока держатся в секрете. Ожидается, что модель удивит не только внешностью.

Корейская компания KGM раскрыла первые официальные изображения своего нового пикапа Musso, который должен заменить хорошо знакомый Rexton Sports. Как сообщает Autonews, производитель делает ставку на обновленный дизайн и современные решения, чтобы составить конкуренцию таким признанным игрокам, как Ford Ranger и Toyota Hilux. Ожидания от новинки высоки, ведь предыдущая модель пользовалась популярностью и на российском рынке.

Внешний облик Musso сразу привлекает внимание массивной решеткой радиатора и внушительным бампером. Дизайнеры явно стремились подчеркнуть внедорожный характер автомобиля: на бортах и колесных арках появились защитные накладки, а в кузове установили дугу безопасности. Прочные пороги и дополнительные элементы намекают на готовность к суровым условиям эксплуатации. Для тех, кто предпочитает городской стиль, предусмотрен специальный пакет Grand Style, который придаст пикапу более элегантный вид.

Салон Musso рассчитан на пятерых пассажиров - благодаря двойной кабине, что становится стандартом для современных пикапов. Пока производитель не раскрывает подробностей о технической начинке, но по внешним признакам можно предположить, что новинка получит современные системы безопасности и комфорта. В сентябре прошлого года KGM уже демонстрировал тизер пикапа под кодовым названием Q300, и теперь стало ясно, что именно эта разработка легла в основу серийной модели.

Интересно, что в облике Musso угадываются черты сразу нескольких известных автомобилей. Форма фар напоминает Ford F-150, а решетка радиатора вызывает ассоциации с моделями Jeep, хотя у корейского пикапа она дополнительно подсвечивается. В целом, новый Musso перекликается с электрическим Musso EV, который был представлен зимой 2025 года. Такой подход к дизайну подчеркивает стремление KGM идти в ногу с мировыми трендами и предлагать покупателям актуальные решения.

На российском рынке KGM остается единственным иностранным брендом, не относящимся к Китаю, который официально продает автомобили с гарантией и сервисным обслуживанием. В модельной линейке компании уже присутствуют кроссоверы Tivoli, Korando, Torres и Rexton. Появление нового Musso может укрепить позиции бренда среди любителей пикапов и привлечь внимание тех, кто ищет альтернативу привычным моделям. Ожидается, что подробности о технических характеристиках и дате старта продаж появятся в ближайшее время.

Упомянутые модели: SsangYong / KGM Musso
Упомянутые марки: SsangYong / KGM
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ССангЙонг

Похожие материалы ССангЙонг

FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владимир Республика Татарстан Омск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться