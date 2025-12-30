Свежий Musso от KGM: стиль, амбиции и намеки на Ford F-150 — что скрывает новинка

KGM представил новый Musso - преемник Rexton Sports для конкуренции с мировыми пикапами

KGM показал первые изображения Musso. Новинка сменит Rexton Sports и бросит вызов лидерам сегмента. Дизайн стал заметно агрессивнее. Технические детали пока держатся в секрете. Ожидается, что модель удивит не только внешностью.

Корейская компания KGM раскрыла первые официальные изображения своего нового пикапа Musso, который должен заменить хорошо знакомый Rexton Sports. Как сообщает Autonews, производитель делает ставку на обновленный дизайн и современные решения, чтобы составить конкуренцию таким признанным игрокам, как Ford Ranger и Toyota Hilux. Ожидания от новинки высоки, ведь предыдущая модель пользовалась популярностью и на российском рынке.

Внешний облик Musso сразу привлекает внимание массивной решеткой радиатора и внушительным бампером. Дизайнеры явно стремились подчеркнуть внедорожный характер автомобиля: на бортах и колесных арках появились защитные накладки, а в кузове установили дугу безопасности. Прочные пороги и дополнительные элементы намекают на готовность к суровым условиям эксплуатации. Для тех, кто предпочитает городской стиль, предусмотрен специальный пакет Grand Style, который придаст пикапу более элегантный вид.

Салон Musso рассчитан на пятерых пассажиров - благодаря двойной кабине, что становится стандартом для современных пикапов. Пока производитель не раскрывает подробностей о технической начинке, но по внешним признакам можно предположить, что новинка получит современные системы безопасности и комфорта. В сентябре прошлого года KGM уже демонстрировал тизер пикапа под кодовым названием Q300, и теперь стало ясно, что именно эта разработка легла в основу серийной модели.

Интересно, что в облике Musso угадываются черты сразу нескольких известных автомобилей. Форма фар напоминает Ford F-150, а решетка радиатора вызывает ассоциации с моделями Jeep, хотя у корейского пикапа она дополнительно подсвечивается. В целом, новый Musso перекликается с электрическим Musso EV, который был представлен зимой 2025 года. Такой подход к дизайну подчеркивает стремление KGM идти в ногу с мировыми трендами и предлагать покупателям актуальные решения.

На российском рынке KGM остается единственным иностранным брендом, не относящимся к Китаю, который официально продает автомобили с гарантией и сервисным обслуживанием. В модельной линейке компании уже присутствуют кроссоверы Tivoli, Korando, Torres и Rexton. Появление нового Musso может укрепить позиции бренда среди любителей пикапов и привлечь внимание тех, кто ищет альтернативу привычным моделям. Ожидается, что подробности о технических характеристиках и дате старта продаж появятся в ближайшее время.