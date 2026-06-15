Все плюсы и минусы KGM Rexton - сравнение с Tank 400 и Haval H9, особенности российской версии

15 июня 2026, 16:26
KGM Rexton: почему рамный внедорожник из Кореи не выдерживает конкуренции в России
KGM Rexton: почему рамный внедорожник из Кореи не выдерживает конкуренции в России
KGM Rexton обновился и вышел на российский рынок, но его продажи остаются низкими. В чем причина - в цене, оснащении или особенностях конструкции? Разбираемся, что мешает корейскому внедорожнику конкурировать с китайскими моделями и стоит ли рассматривать его к покупке.
Российский рынок внедорожников в последние годы переживает серьёзную трансформацию: на смену привычным моделям приходят новые игроки из Кореи и Китая. KGM Rexton — один из немногих рамных внедорожников, который после обновления 2023 года официально продаётся в России. Однако, несмотря на свежий дизайн и усиленную информационную поддержку, модель не пользуется высоким спросом. Причины кроются не только в цене, но и в особенностях комплектаций, которые заметно уступают конкурентам.
История Rexton началась ещё в 2001 году, когда он базировался на платформе Mercedes-Benz M-класса. За годы модель несколько раз модернизировали, но только в 2017 году появились полностью новая рама и усиленный кузов. Последние обновления затронули интерьер, электронику и трансмиссию. Однако российская версия отличается от корейской: здесь остались гидроусилитель руля, старый рычаг коробки передач и неразрезной задний мост. Дизельные модификации в России не предлагаются — только бензиновый турбомотор 2.0 (225 л.с., 350 Нм) с 6-ступенчатым автоматом Aisin и жёстко подключаемым полным приводом Part-Time.
В теории Rexton выглядит как крепкий внедорожник: дорожный просвет достигает 220 мм, багажник — один из самых вместительных в классе (до 1977 литров на сложенных сиденьях), салон получил современный дизайн. Но на примере оснащения разочаровывает: нет ни трёхзонного климат-контроля, ни атмосферной подсветки, ни проекции на лобовое стекло, ни беспроводной зарядки. Даже подогрев лобового стекла и датчик света отсутствуют, а аудиосистема уступает китайским аналогам по функционалу и количеству динамиков.
Цены на пятиместный KGM Rexton в 2026 году стартуют с 5,89 млн рублей за версию «Оптимум» и доходят до 6,3 млн за «Премьер». Семиместная версия стоит от 6,5 млн. Корейцы предоставляют скидки по трейд-ину, кредиту и даже отмечают акцию «штамп о браке» в паспорте, а на машину 2024 года — скидка до 700 тысяч рублей. Но даже с учётом акций Rexton оказывается дороже Tank 400 (от 5,75 млн) и Haval H9 (от 4,7 млн), которые обеспечивают более богатое оснащение: блокировки дифференциалов, адаптивный круиз-контроль, проекцию на стекло и другие опции, ставшие стандартом для китайских внедорожников.
В движении Rexton показывает неплохую динамику: разгон до 100 км/ч занимает 9,2 секунды, звучит на уровне Tank 300. Однако связка «мотор-коробка» настроена неидеально — старт резкий, а при сбросе газа в пробках появляется клёвок. Тормоза требуют привыкания: мягкая педаль, замедление начинается с задержкой. Управляемость по прямой достойная, но при активных манёврах руль тяжелее, гидроусилитель может закусывать. На бездорожье внедорожник справляется с типичными дачными задачами: зависимая подвеска и электронная имитация блокировок работают корректно, но геометрия ограничена массивным передним свесом.
Внутри Rexton создаёт удобство водительским креслом с развитыми боковыми поддержками и множеством регулировок, но без сохранения настроек и массажа. Безопасность на уровне: в топовой комплектации — 9 подушек, включая боковые задние и коленную для водителя. Вентиляция передних сидений, круговой обзор, цифровая приборка — всё это есть, но на фоне конкурентов оснащение выглядит скромно. Бортовой компьютер не считает средний расход на дистанции, бак на 70 литров ограничивает дальние поездки. Межсервисный интервал — 15 000 км, гарантия — 5 лет или 100 000 км.
Если сравнивать с китайскими конкурентами, становится очевидным: за те же деньги Tank 400 и Haval H9 предлагают больше опций и современный функционал. Даже GAC GS8 без рамы стоит дешевле и выигрывает по оснащению. Это подтверждает и опыт владельцев, которые отмечают, что за 6 миллионов хочется получить не только раму, но и полный набор современных удобств. Впрочем, базовые качества у Rexton на высоте: отличная обзорность, крепкая конструкция, достойная шумоизоляция. Но для массового успеха этого уже недостаточно.
Для тех, кто ценит чистоту кузова и хочет сохранить внешний вид внедорожника, будет полезно ознакомиться с советами по удалению битума и следить за кузовом . Это особенно актуально для владельцев рамных внедорожников, которые часто ездят по проселочным дорогам.
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