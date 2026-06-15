Выгода до 1,3 млн рублей - как изменились условия покупки KGM Rexton

KGM Rexton стал значительно доступнее для россиян благодаря увеличенным скидкам

В России изменились условия покупки популярного корейского внедорожника. Производитель увеличил выгоды для покупателей. Теперь автомобиль стал ощутимо доступнее. Подробности - в нашем материале. Мало кто знает, как получить скидку до 1,3 млн рублей.

В России изменились условия покупки популярного корейского внедорожника. Производитель увеличил выгоды для покупателей. Теперь автомобиль стал ощутимо доступнее. Подробности - в нашем материале. Мало кто знает, как получить скидку до 1,3 млн рублей.

На российском рынке внедорожников произошли заметные перемены: KGM Rexton теперь можно приобрести с существенно большей выгодой. Хотя базовые цены на модель остались прежними, производитель пересмотрел размер прямых скидок, что сделало покупку более привлекательной для автолюбителей.

В 2024 году для наиболее доступных версий KGM Rexton размер выгоды вырос до 1 300 000 рублей, что почти вдвое больше прежних условий. Для автомобилей 2025 года выпуска, относящихся к 2024 модельному году, скидка составляет 1 000 000 рублей. Самые новые комплектации 2025 модельного года теперь предлагаются с выгодой от 900 000 до 1 000 000 рублей. Как сообщает Автоновости дня, это позволило снизить стоимость внедорожника на 9,7-11,6%.

В прайс-листе представлены следующие варианты: «Оптимум 4х4» 2024 года с турбомотором 2.0T и автоматической коробкой стоит 4 590 000 рублей с учетом максимальной выгоды. Версия «Премьер 4х4» обойдется в 4 995 000 рублей. Для автомобилей 2025 года цены варьируются от 4 890 000 до 5 595 000 рублей в зависимости от комплектации и размера скидки.

Все модификации KGM Rexton оснащаются бензиновым двигателем объемом 2,0 литра мощностью 225 л. с., который работает в паре с шестиступенчатым автоматом Aisin. Внедорожник комплектуется системой полного привода Part-time с понижающей передачей и жестким подключением передней оси. В числе новинок - семиместная версия «Экстра 4х4», которая также получила обновленные условия покупки.

Стоит отметить, что подобное увеличение скидок уже происходило в мае, когда выгода выросла на 300 тысяч рублей для всех комплектаций. В начале июня бренд также пересмотрел прайс-лист на другую модель - кроссовер Tivoli, убрав цену на базовую комплектацию «Сити», что привело к росту минимальной стоимости на 405 тысяч рублей.

Таким образом, KGM продолжает корректировать условия для покупателей, делая свои автомобили более доступными на фоне высокой конкуренции. Для тех, кто рассматривает покупку рамного внедорожника, нынешние предложения могут стать весомым аргументом в пользу выбора KGM Rexton.