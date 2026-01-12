Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

12 января 2026, 17:17

KGM Tivoli: тест-драйв корейского кроссовера с характером и нюансами

KGM Tivoli: тест-драйв корейского кроссовера с характером и нюансами

Почему этот автомобиль удивляет и разочаровывает одновременно – разбор на практике

KGM Tivoli: тест-драйв корейского кроссовера с характером и нюансами

KGM Tivoli появился на российском рынке недавно, но уже вызывает споры. Внешность выделяется, а интерьер отсылает к прошлому. Динамика радует, но цена кусается. Мы разобрались, что скрывается за этим кроссовером.

KGM Tivoli появился на российском рынке недавно, но уже вызывает споры. Внешность выделяется, а интерьер отсылает к прошлому. Динамика радует, но цена кусается. Мы разобрались, что скрывается за этим кроссовером.

В 2025 году на российском рынке дебютировал компактный кроссовер KGM Tivoli. Модель, знакомая миру с 2015 года, за это время трижды меняла внешность, последний раз - в 2023-м. Несмотря на возраст, Tivoli не теряется среди новых конкурентов, особенно китайских. Его дизайн - нечто особенное: передняя часть с трапециевидной решеткой и трехуровневыми противотуманками сразу бросается в глаза. Сзади - необычная дверь багажника с выштамповками и оригинальные фонари. В деталях встречаются яркие акценты: красная заглушка буксировочного крюка, алые элементы под капотом. Но если присмотреться, становится ясно - современные опции здесь редкость. Светодиодные фары доступны только в топовой версии, электропривода багажника нет, а люк или панорамная крыша не предусмотрены даже за доплату.

Салон Tivoli словно привет из середины 2010-х. Внутри - твердый пластик, множество физических кнопок, скромный восьмидюймовый экран мультимедиа. Однако эргономика радует: все под рукой, логично и удобно. Для тех, кто ценит классические решения, это плюс. Поддержка Apple CarPlay и Android Auto присутствует, но регулировки руля и сидений - только механические, даже в максимальной комплектации. Кресла удобные, сборка аккуратная, но материалы отделки не впечатляют.

Второй ряд рассчитан на двоих взрослых: есть подстаканники, карманы, места для бутылок. Багажник - без изысков, с жестким пластиком и тонким покрытием подполья, где спрятана докатка. О полноценной запаске можно забыть. В целом, практичность на среднем уровне.

Фото: KGM

Под капотом - бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра (163 л.с., 260 Нм), работающий в паре с шестиступенчатым автоматом Aisin. Привод - только передний. Двигатель разработан немецкой FEV по заказу Mahindra, выполнен из алюминия и требует контроля температуры. Коробка передач надежна, если не забывать о регулярном обслуживании. Подвеска - классика: спереди стойки McPherson, сзади полузависимая балка.

На дороге Tivoli ведет себя уверенно. Динамика достойная, автомат работает плавно, рулевое управление точное. Подвеска настроена на комфорт, но в поворотах возможны крены. Клиренс - 178 мм, что для города достаточно, но на бездорожье лучше не соваться. В шумной городской среде шумоизоляция могла бы быть лучше - мотор и арки слышны отчетливо.

Ценник Tivoli стартует с 2 990 000 рублей за базовую версию City. За топовую комплектацию Icon придется отдать 3,6 миллиона. В ней появляются боковые подушки, бесключевой доступ, кожаный салон и климат-контроль. Но даже в максимальной версии набор опций скромен, а материалы отделки не дотягивают до премиального уровня. Высокая стоимость - главный минус модели, особенно на фоне конкурентов.

Фото: KGM

Плюсы Tivoli - яркий дизайн, хорошая динамика, надежные агрегаты и удобная посадка. Минусы - завышенная цена, простые материалы, слабая шумоизоляция, ограниченный список опций и отсутствие внедорожных возможностей. Для тех, кто ищет необычный городской кроссовер с характером, Tivoli может стать интересным выбором, но компромиссов здесь немало.

Технические характеристики KGM Tivoli:

  • Тип кузова: кроссовер
  • Габариты (Д/Ш/В): 4255 / 1810 / 1613 мм
  • Колесная база: 2600 мм
  • Количество мест: 5
  • Дорожный просвет: 178 мм
  • Объем багажника: 433 / 1115 л
  • Снаряженная масса: 1375 кг
  • Двигатель: бензиновый, 1,5 л, 163 л.с., 260 Нм
  • Коробка передач: 6-ступенчатый автомат
  • Привод: передний
  • Максимальная скорость: 175 км/ч
  • Разгон 0-100 км/ч: 10,5 с
  • Средний расход топлива: 7,0 л/100 км
  • Цена: от 2 990 000 до 3 600 000 рублей

Как сообщает Autonews, KGM Tivoli - это своеобразный компромисс между стилем, динамикой и практичностью, но за него придется заплатить больше, чем хотелось бы.

Упомянутые модели: SsangYong / KGM Tivoli
Упомянутые марки: SsangYong / KGM
