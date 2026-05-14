Скидка 300 тысяч, но допы обязательны: сколько реально стоит KGM Torres

KGM Torres: как изменились цены, скидки и условия покупки в 2026 году

Корейский кроссовер KGM Torres снова обсуждают: дилеры снизили цены, но добавили обязательные «допы», а рассрочка доступна не всем. Почему интерес к модели растет, какие подводные камни ждут покупателей и что будет с ценами после возможной локализации - разбираемся, что важно знать прямо сейчас.

В 2026 году ситуация на российском авторынке резко изменилась: корейский бренд KGM, ранее известный как SsangYong, стал единственным официальным «некитайским» игроком среди массовых марок. Это событие вызвало оживление среди автолюбителей, ведь многие устали от однотипных предложений из Поднебесной. Однако, несмотря на интерес, Torres не смог сразу попасть в лидеры продаж - всему виной высокие цены и сложные условия покупки.

Как отмечают в Autonews, после корректировки цен и появления ощутимых скидок спрос на KGM Torres заметно вырос. По данным «Автостата», за первый квартал 2026 года дилеры реализовали 624 автомобиля этой модели, уступив по популярности лишь «параллельным» Kia и Hyundai. Впрочем, реальная стоимость и условия покупки оказались не такими простыми, как кажется на первый взгляд.

Скидки и «допы»: что реально предлагают дилеры

В московских автосалонах KGM Torres выставлен наравне с китайскими моделями и машинами параллельного импорта. Основной акцент - на комплектацию «Оптимум» с полным приводом. В нее входят подогрев всех сидений, цифровая приборная панель, большой мультимедийный экран, камера заднего вида и двухзонный климат-контроль. Цена такого кроссовера - 4 920 000 рублей, но к ней обязательно добавляют 80 тысяч за «дополнительное оборудование»: сетка радиатора, тонировка, ковры, брызговики и защита фар с картером. При этом действует скидка 300 тысяч, и итоговая сумма - 4 700 000 рублей. На сайте KGM цена чуть ниже - 4 620 000 рублей с учетом дисконта, но в реальности без «допов» машину не продадут.

Менеджеры обещают дополнительные бонусы: программа «Семейный автомобиль» для официально женатых, скидки за трейд-ин и возможность индивидуального обсуждения условий. Однако все решения принимаются только после согласования с руководством, и итоговая выгода зависит от настроения дилера.

Локализация и новые партии: ждать или брать сейчас?

В наличии у дилеров только автомобили 2025 года выпуска. Когда появятся Torres 2026 года, никто точно не знает - скорее всего, ближе к концу года. Сотрудники автосалонов не советуют надеяться на снижение цен даже при запуске сборки на «Автоторе»: по их словам, локализация не гарантирует удешевления, а неопределенность с производством только добавляет рисков.

Покупатели отмечают, что дизайн Torres выделяется на фоне «китайцев», а классический автомат и полный привод - редкость в этом сегменте. Один из клиентов, владелец Kia Sorento, признался, что именно эти параметры стали для него решающими. Другой, бывший владелец SsangYong Actyon, был шокирован стартовой ценой, но после снижения решил вернуться к рассмотрению покупки.

Цены скачут, рассрочка - не для всех

В дилерском центре Major минимальная цена на переднеприводный Torres в базовой комплектации «Сити» - 4 090 000 рублей, причем в подарок дают комплект зимней резины. Однако на сайте производителя стоимость ниже - 3 860 000 рублей с учетом прямой выгоды. Разницу объясняют все теми же обязательными «допами». Менеджеры предупреждают: цены меняются буквально каждый день, и сегодня выгодное предложение завтра может исчезнуть.

Для тех, кто не готов сразу выложить всю сумму, доступна рассрочка: нужно внести 60% стоимости, а остаток - в течение двух лет без процентов. Но на новые машины 2026 года эта опция пока не распространяется, и их цена, по прогнозам, будет выше. В наличии только автомобили 2025 года, а когда поступят свежие партии - неизвестно.

Премиум-комплектации и бонусы для семейных

В «Автогермесе» предлагают Torres в топовой версии «Премьер» с кожаным салоном, атмосферной подсветкой, системой кругового обзора, парктрониками и широким набором ассистентов. Цена - 4 950 000 рублей, и действует программа «Семейный автомобиль». Машины 2024 года давно распроданы, а новые поступления ожидаются только летом, причем стоимость обещает вырасти, а скидки могут исчезнуть.

Менеджеры подчеркивают: главное преимущество KGM - корейская надежность и классический автомат, чего не хватает многим китайским конкурентам. Салон продуман до мелочей, а тест-драйв, по их словам, снимает все вопросы. Среди посетителей встречаются и те, кто рассматривает Torres как альтернативу Jaecoo и Omoda, но отмечают, что другие модели KGM выглядят устаревшими.

Что еще важно знать о рынке

Появление KGM в России осенью 2024 года стало заметным событием: бренд привез кроссоверы Torres, Tivoli, Korando и рамный внедорожник Rexton. Все машины пока поставляются из Южной Кореи, но обсуждается возможность локализации. Как показывает практика, даже крупные бренды сталкиваются с проблемами поставок и запчастей - например, недавно стало известно, что некоторые китайские марки рискуют остаться без деталей на российском рынке, что может повлиять на выбор покупателей.

В итоге, покупка KGM Torres в 2026 году - это всегда компромисс между желанием сэкономить, получить надежный автомобиль и не попасть в ловушку навязанных услуг. Ситуация на рынке меняется быстро, и тем, кто хочет приобрести этот кроссовер, стоит внимательно следить за предложениями дилеров и не откладывать решение надолго.