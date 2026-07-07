Корейский неликвид: в России начали продавать обновлённый SsangYong (KGM) Torres — стоит ли покупать

7 июля 2026, 07:17
KGM Torres: обновленный корейский кроссовер в России - комплектации, цены и проблемы рынка
KGM Torres: обновленный корейский кроссовер в России - комплектации, цены и проблемы рынка
В России стартовали продажи обновленного KGM Torres с улучшенным оснащением и дизайном, но высокая стоимость сдерживает интерес покупателей. Разбираемся, чем выделяется модель и почему она пока не может конкурировать с аналогами на рынке.
Обновленный KGM Torres появился на российском рынке в пяти комплектациях. Однако, несмотря на свежий дизайн и расширенный список опций, спрос на модель остается крайне низким. Главная причина – высокая цена, которая делает кроссовер малопривлекательным для большинства покупателей. В условиях, когда корейские бренды ранее занимали лидирующие позиции, ситуация с Torres выглядит особенно показательно.
История KGM в России непростая. После банкротства SsangYong в 2019 году и последующего ребрендинга, марка вернулась под новым именем только в 2025 году. Однако за 15 месяцев удалось реализовать около 4 тысяч автомобилей, причем Torres стала самой востребованной моделью. Попытки локализовать производство на «Автоторе» не увенчались успехом — сборка так и не началась, и все машины были поставлены из Кореи.
Torres предлагается в версиях: Сити, Оптимум, Оптимум 4Х4, Престиж 4Х4 и Премьер 4Х4. В базовых комплектациях установлены 18-дюймовые диски, в топовых — 20-дюймовые. Габариты кроссовера (4705×1890×1720 мм, колесная база 2680 мм) сопоставимы с Geely Monjaro. Внешне модель выделяется массивной решеткой радиатора в стиле Jeep, светодиодной оптикой и практичными черными накладками по периметру кузова.
Внутри Torres оборудован современным салоном с цифровой приборной панелью и единым 12,3-дюймовым дисплеем мультимедиа. В зависимости от комплектации доступны тканевая, комбинированная или кожаная отделка, электроприводы сидений, подогрев и вентиляция, а также беспроводная зарядка. В топ-версиях предусмотрены расширенные системы безопасности, включающие контроль усталости водителя и систему экстренного торможения.
Технически Torres оснащен турбомотором объемом 1,5 литра (163 л.с., 280 Нм), шестиступенчатым автоматом Aisin и передним или полным приводом. Дорожный просвет составляет 195 мм, объем багажника — 703 литра (до 1526 л при сложенных сиденьях). В оснащение входит полный набор современных опций: камеры, парктроники, климат-контроль, электропривод пятой двери и многое другое.
Цены на обновленный Torres стартуют от 4 210 000 рублей за версию 2WD и достигают 5 430 000 рублей за топовый 4WD. На автомобили 2025 года действует скидка, но даже с ее учетом предложение выглядит дорого на фоне конкурентов. Как отмечают эксперты, за эти деньги можно выбрать более оснащенный и комфортабельный автомобиль, что ставит под сомнение ценовую стратегию KGM в России.
KGM (ранее SsangYong) — один из ведущих корейских брендов, сохранивший присутствие на российском рынке после ухода Hyundai и Kia. Однако отсутствие локализации, высокая стоимость и сильная конкуренция со стороны китайских и европейских марок делают перспективы Torres весьма туманными. Если ценовая политика не изменится, вряд ли модель сможет занять заметную долю рынка.
Интересно, что ситуация с Torres напоминает недавний запуск Jeland J8, где ставка на локализацию и адаптацию под российские условия вызвала большой интерес у покупателей — подробнее об этом можно узнать в материале о старте производства Jeland J8 и его особенностях .
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