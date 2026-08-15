Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

15 августа 2026, 22:03

KGM Torres: опыт эксплуатации, плюсы и минусы кроссовера глазами эксперта

KGM Torres: опыт эксплуатации, плюсы и минусы кроссовера глазами эксперта

KGM Torres 2026: реальный расход, цена обслуживания и почему «официалы» лучше параллельного импорта

KGM Torres: опыт эксплуатации, плюсы и минусы кроссовера глазами эксперта

KGM Torres привлек внимание российских автолюбителей благодаря сочетанию надежности, комфорта и выгодных условий покупки. Эксперт с 20-летним стажем делится реальным опытом владения этим кроссовером и объясняет, на что стоит обратить внимание в 2026 году.

KGM Torres привлек внимание российских автолюбителей благодаря сочетанию надежности, комфорта и выгодных условий покупки. Эксперт с 20-летним стажем делится реальным опытом владения этим кроссовером и объясняет, на что стоит обратить внимание в 2026 году.

В условиях нестабильного рынка и постоянных изменений в модельных рядах автопроизводителей, выбор нового автомобиля становится настоящим испытанием. Особенно для тех, кто ценит не только внешний вид, но и долгосрочную надежность, экономичность и сохранность стоимости при перепродаже. Именно эти критерии стали определяющими для владельца, который поделился своим опытом эксплуатации кроссовера KGM Torres.

Автолюбитель, имеющий 20-летний стаж вождения и опыт владения другими марками, отмечает: корейский подход к производству автомобилей внушает больше доверия, чем китайский. По его словам, частая смена моделей у китайских брендов отрицательно сказывается на вторичном рынке - через несколько лет такие машины быстро теряют актуальность и стоимость. В отличие от этого, корейские автомобили, по мнению эксперта, реже требуют серьезного ремонта и дольше сохраняют ликвидность.

Выбор в пользу KGM Torres был сделан после тщательного сравнения с конкурентами, включая Kia Sportage, который по параллельному импорту обошелся почти на миллион дороже и не имел официальных гарантий. Риски, связанные с «серым» импортом, могут обернуться серьезными проблемами при регистрации и реализации автомобиля. Кроме того, официальные дилеры часто отказываются принимать такие в трейд-ин, выгодные кредитные программы на этих машинах отсутствуют.

Практичность KGM Torres была внедрена и в эксплуатации: за год пробега в 14 400 км не произошло ни одной серьезной поломки, а расходы на обслуживание остались наравне с одноклассниками. Важным плюсом стала пятилетняя гарантия, что особенно актуально для тех, кто планирует сменить автомобиль через несколько лет. Автолюбитель отметил, что даже базовые комплектации Torres оснащены кожаным салоном, круговым обзором, парктрониками, электроприводом и вентиляцией передних кресел, а также современной открытой системой с поддержкой Apple CarPlay.

Указаны и другие функции, которые делают ежедневные поездки гораздо удобнее: автоматическое открытие багажника, вместительные ниши в дверях, кнопки регулировки передних кресел с задних рядов. Передний привод позволяет снизить расход топлива, а зимой не возникло проблем с проходимостью в городе. Средний расход бензина по городу составил около 10 литров, по трассе - 7 литров на 100 км.

Надежность и обслуживание также находятся на высоте: запчасти доступны, дилерский сервис работает быстро, экономия на неофициальном обслуживании не дает гарантий. По мнению автовладельца, наличие прозрачной сервисной истории и официальных гарантий - ключевой плюс при перепродаже, особенно на фоне риска, связанного с параллельным импортом.

Многие автолюбители, выбирая между корейскими и китайскими кроссоверами, сталкиваются с похожими дилеммами. Как отмечают эксперты, покупка китайского автомобиля требует особой осторожности и знания нюансов, о чем подробно рассказывается в материалах о рисках и особенностях сдерживания китайских кроссоверов .

На фоне планов KGM по запуску производства в России и стабильной работе дилерской сети, Торрес выглядит сбалансированным выбором для тех, кто ценит надежность, современное оснащение и прозрачные условия покупки. Важно помнить, что официальная гарантия и понятная история обслуживания могут сыграть решающую роль при продаже автомобиля. 

Упомянутые модели: KIA Sportage (от 1 434 900 Р)
Упомянутые марки: KIA, Hyundai, Chevrolet, SsangYong / KGM, Genesis
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