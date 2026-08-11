Корейский неликвид: в России начали продавать обновлённый SsangYong (KGM) Torres — стоит ли покупать

KGM Torres: старт продаж в России, комплектации и главные рыночные вызовы

В России стартовали продажи обновленного кроссовера KGM Torres с современным оснащением и новым дизайном. Однако высокая цена и отсутствие локализации вызывают вопросы у экспертов и покупателей, особенно на фоне сильной конкуренции среди китайских и европейских брендов.

В России стартовали продажи обновленного кроссовера KGM Torres с современным оснащением и новым дизайном. Однако высокая цена и отсутствие локализации вызывают вопросы у экспертов и покупателей, особенно на фоне сильной конкуренции среди китайских и европейских брендов.

Продажи обновленного кроссовера KGM Torres стартовали в России, и это событие сразу вызвало оживленную дискуссию среди автолюбителей и экспертов. Причина проста: на фоне насыщенного рынка и сильной конкуренции модель оказалась в непростой ситуации из-за высокой стоимости и отсутствия локального производства.

Torres представлен в пяти комплектациях: Сити, Оптимум, Оптимум 4Х4, Престиж 4Х4 и Премьер 4Х4. Уже в базовой версии доступны 18-дюймовые диски, а топовые варианты оснащаются 20-дюймовыми колесами. Габариты кроссовера (4705×1890×1720 мм, колесная база 2680 мм) близки к Geely Monjaro, а внешний облик выделяется массивной решеткой радиатора в стиле Jeep, светодиодной оптикой и черными накладками по периметру кузова.

Внутри KGM Torres предлагает цифровую приборную панель, мультимедийный дисплей диагональю 12,3 дюйма и варианты отделки салона - от ткани до кожи. В зависимости от комплектации доступны электроприводы и подогрев сидений, вентиляция, беспроводная зарядка, а в топовых версиях - расширенные системы безопасности, включая контроль усталости водителя и экстренное торможение.

Техническая часть включает турбированный двигатель объемом 1,5 литра (163 л.с., 280 Нм), шестиступенчатый автомат Aisin, передний или полный привод. Дорожный просвет составляет 195 мм, объем багажника - 703 литра (до 1526 л при сложенных сиденьях). Среди оснащения - камеры, парктроники, климат-контроль, электропривод пятой двери и другие современные опции.

Цены на Torres начинаются от 4 210 000 рублей за переднеприводную версию и достигают 5 430 000 рублей за топовый вариант с полным приводом. Даже с учетом скидок на автомобили 2025 года, предложение выглядит дорогим на фоне конкурентов, особенно китайских моделей, которые зачастую предлагают больше опций за меньшие деньги.

История бренда KGM в России непростая: после банкротства SsangYong в 2019 году и последующего ребрендинга марка вернулась на рынок только в 2025 году. За 15 месяцев удалось реализовать около 4 тысяч автомобилей, причем Torres стал самой востребованной моделью. Попытки наладить сборку на «Автоторе» не увенчались успехом - все машины поставляются из Кореи, что напрямую влияет на стоимость.

Эксперты отмечают, что за аналогичные деньги можно приобрести более оснащенные и комфортные автомобили других марок. Это ставит под сомнение ценовую стратегию KGM и перспективы Torres на российском рынке. Ситуация напоминает опыт других брендов, где ставка на локализацию и адаптацию под местные условия оказалась более успешной. Например, интерес к доступному транспорту заметно вырос после появления новых городских мопедов, о чем подробно говорится в материале о нюансах эксплуатации Alpha V 12 (125) - подробнее в разборе альтернативных кроссоверов.

В целом, отсутствие локализации, высокая стоимость и сильная конкуренция со стороны китайских и европейских брендов делают перспективы KGM Torres в России весьма неопределенными. Для российского покупателя сейчас важны не только дизайн и оснащение, но и соотношение цены и качества, а также доступность сервисного обслуживания. Если ценовая политика не изменится, модель вряд ли сможет занять заметную долю рынка.