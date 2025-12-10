Четыре автосалона, но покупателей пока мало: корейцы удивляют Петербург

10 декабря 2025, 14:31
KGM удвоил число дилерских центров в Петербурге за полгода
KGM удвоил число дилерских центров в Петербурге за полгода
KGM неожиданно расширил дилерскую сеть в Петербурге. Продажи бренда пока не впечатляют. Но осенью ситуация изменилась. Что стоит за этим ростом, пока загадка.
Южнокорейский автопроизводитель KGM решил не ограничиваться скромным присутствием на рынке Санкт-Петербурга и за короткое время увеличил количество своих дилерских центров в городе с двух до четырех. Весной 2025 года марка только начинала осваивать северную столицу, но уже к концу осени число официальных точек продаж удвоилось. Как сообщает AutoRun SPb, теперь автомобили KGM можно найти сразу в четырех автосалонах города.
Несмотря на столь активное расширение дилерской сети, по итогам 11 месяцев 2025 года бренд пока не смог войти даже в топ-50 самых популярных марок Петербурга. За этот период в городе было зарегистрировано всего 132 новых автомобиля KGM. Однако стоит отметить, что более половины этих машин были реализованы только за сентябрь и октябрь, что может говорить о нарастающем интересе к марке или о грамотной работе новых дилеров.
Пока сложно сказать, приведет ли столь стремительное увеличение числа дилерских центров к заметному росту продаж. Петербургский рынок традиционно консервативен, и местные автолюбители не спешат отдавать предпочтение новым игрокам. Тем не менее, KGM явно делает ставку на долгосрочное присутствие и не боится инвестировать в развитие инфраструктуры.
Напомним, KGM — это южнокорейский бренд, который ранее был известен под именем SsangYong. После смены владельца и ребрендинга компания активно расширяет свое присутствие на мировых рынках, в том числе и в России. В модельной линейке KGM представлены кроссоверы, внедорожники и коммерческие автомобили, которые позиционируются как доступные и надежные транспортные средства для широкой аудитории.
Похожие материалы ССангЙонг
-
10.12.2025, 14:52
Россия сохранит параллельный импорт до 2026 года: что это значит для рынка
Власти приняли неожиданное решение о будущем параллельного импорта. Как это повлияет на автомобили и экономику? Эксперты не спешат с выводами. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 14:13
TENET за четыре месяца: 30 000 проданных авто и дилерская сеть по всей России
Российский рынок удивлен: TENET за считанные месяцы достиг рекордных продаж. Дилерская сеть растет быстрее, чем ожидали эксперты. Что стоит за этим успехом? Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 14:07
Mercedes-Benz готовит обновленный S-Class и запускает тесты роботакси в ОАЭ
Mercedes-Benz и Momenta вместе с K2 и Lumo начинают испытания роботакси на базе S-Class в Абу-Даби. Прототип 2027 года намекает на обновленный дизайн и новые системы автономного управления. Детали о силовой установке пока держатся в секрете. Внутри ожидаются современные цифровые решения. Следите за развитием событий – премьера может состояться уже в 2026 году.Читать далее
-
10.12.2025, 13:53
Opel Astra L 2026: обновленный дизайн Vizor, светящийся логотип и увеличенный запас хода
Opel Astra L 2026 года выходит с заметным обновлением. Модель получила фирменный стиль Vizor, светодиодную полосу и подсвеченный логотип. Интерьер стал современнее, а электрическая версия теперь проезжает дальше. Подробности о новинке – в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 13:48
Путин о тайных поездках за рулем и опасных курьерах на дорогах
Глава государства сделал неожиданное заявление. Он иногда ездит по городу инкогнито. Президент видит много нарушений на дорогах. Особенно его беспокоят работники доставки. Что теперь ждет нарушителей ПДД?Читать далее
-
10.12.2025, 13:29
АвтоВАЗ возвращается к полной рабочей неделе с 2026 года
АвтоВАЗ меняет рабочий график. Сотрудники вернутся к пятидневке. Это связано с планами на будущее. Компания уверенно смотрит в 2026 год. На заводе продолжается набор персонала.Читать далее
-
10.12.2025, 13:28
Kia представила второе поколение Seltos с тремя моторами и новыми технологиями
Kia запускает новое поколение Seltos с тремя вариантами двигателей и инновационными системами помощи водителю. Модель получила смелый дизайн и расширенную географию продаж. Впервые Seltos появится и в Европе. Ожидается гибрид и множество технологических новинок.Читать далее
-
10.12.2025, 13:15
Европейский электрический VTOL Valo готовится к первым коммерческим полетам в 2028 году
Британская компания представила новое имя для своего VTOL. Проект получил обновленный дизайн и свежие технические решения. Ожидается, что первые коммерческие рейсы стартуют в 2028 году. Подробности о будущем европейского воздушного транспорта пока держатся в секрете.Читать далее
-
10.12.2025, 12:57
Россия выбыла из десятки крупнейших автомобильных рынков мира
Российский авторынок показал спад. Страна покинула список лидеров. Продажи автомобилей заметно снизились. Кто теперь занимает верхние строчки? Какие страны обошли Россию в рейтинге? Узнайте подробности ноябрьской статистики.Читать далее
-
10.12.2025, 12:49
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Новая Lada Vesta Sportline вышла на рынок. Машина привлекает своим дерзким стилем. У нее спортивный характер и азартная управляемость. Но есть и серьезные недостатки. Стоит ли она своих денег?Читать далее
Похожие материалы ССангЙонг
-
10.12.2025, 14:52
Россия сохранит параллельный импорт до 2026 года: что это значит для рынка
Власти приняли неожиданное решение о будущем параллельного импорта. Как это повлияет на автомобили и экономику? Эксперты не спешат с выводами. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 14:13
TENET за четыре месяца: 30 000 проданных авто и дилерская сеть по всей России
Российский рынок удивлен: TENET за считанные месяцы достиг рекордных продаж. Дилерская сеть растет быстрее, чем ожидали эксперты. Что стоит за этим успехом? Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 14:07
Mercedes-Benz готовит обновленный S-Class и запускает тесты роботакси в ОАЭ
Mercedes-Benz и Momenta вместе с K2 и Lumo начинают испытания роботакси на базе S-Class в Абу-Даби. Прототип 2027 года намекает на обновленный дизайн и новые системы автономного управления. Детали о силовой установке пока держатся в секрете. Внутри ожидаются современные цифровые решения. Следите за развитием событий – премьера может состояться уже в 2026 году.Читать далее
-
10.12.2025, 13:53
Opel Astra L 2026: обновленный дизайн Vizor, светящийся логотип и увеличенный запас хода
Opel Astra L 2026 года выходит с заметным обновлением. Модель получила фирменный стиль Vizor, светодиодную полосу и подсвеченный логотип. Интерьер стал современнее, а электрическая версия теперь проезжает дальше. Подробности о новинке – в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 13:48
Путин о тайных поездках за рулем и опасных курьерах на дорогах
Глава государства сделал неожиданное заявление. Он иногда ездит по городу инкогнито. Президент видит много нарушений на дорогах. Особенно его беспокоят работники доставки. Что теперь ждет нарушителей ПДД?Читать далее
-
10.12.2025, 13:29
АвтоВАЗ возвращается к полной рабочей неделе с 2026 года
АвтоВАЗ меняет рабочий график. Сотрудники вернутся к пятидневке. Это связано с планами на будущее. Компания уверенно смотрит в 2026 год. На заводе продолжается набор персонала.Читать далее
-
10.12.2025, 13:28
Kia представила второе поколение Seltos с тремя моторами и новыми технологиями
Kia запускает новое поколение Seltos с тремя вариантами двигателей и инновационными системами помощи водителю. Модель получила смелый дизайн и расширенную географию продаж. Впервые Seltos появится и в Европе. Ожидается гибрид и множество технологических новинок.Читать далее
-
10.12.2025, 13:15
Европейский электрический VTOL Valo готовится к первым коммерческим полетам в 2028 году
Британская компания представила новое имя для своего VTOL. Проект получил обновленный дизайн и свежие технические решения. Ожидается, что первые коммерческие рейсы стартуют в 2028 году. Подробности о будущем европейского воздушного транспорта пока держатся в секрете.Читать далее
-
10.12.2025, 12:57
Россия выбыла из десятки крупнейших автомобильных рынков мира
Российский авторынок показал спад. Страна покинула список лидеров. Продажи автомобилей заметно снизились. Кто теперь занимает верхние строчки? Какие страны обошли Россию в рейтинге? Узнайте подробности ноябрьской статистики.Читать далее
-
10.12.2025, 12:49
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Новая Lada Vesta Sportline вышла на рынок. Машина привлекает своим дерзким стилем. У нее спортивный характер и азартная управляемость. Но есть и серьезные недостатки. Стоит ли она своих денег?Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве