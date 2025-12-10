Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дмитрий Новиков

10 декабря 2025, 14:31

Четыре автосалона, но покупателей пока мало: корейцы удивляют Петербург

KGM неожиданно расширил дилерскую сеть в Петербурге. Продажи бренда пока не впечатляют. Но осенью ситуация изменилась. Что стоит за этим ростом, пока загадка.

Южнокорейский автопроизводитель KGM решил не ограничиваться скромным присутствием на рынке Санкт-Петербурга и за короткое время увеличил количество своих дилерских центров в городе с двух до четырех. Весной 2025 года марка только начинала осваивать северную столицу, но уже к концу осени число официальных точек продаж удвоилось. Как сообщает AutoRun SPb, теперь автомобили KGM можно найти сразу в четырех автосалонах города.

Несмотря на столь активное расширение дилерской сети, по итогам 11 месяцев 2025 года бренд пока не смог войти даже в топ-50 самых популярных марок Петербурга. За этот период в городе было зарегистрировано всего 132 новых автомобиля KGM. Однако стоит отметить, что более половины этих машин были реализованы только за сентябрь и октябрь, что может говорить о нарастающем интересе к марке или о грамотной работе новых дилеров.

Пока сложно сказать, приведет ли столь стремительное увеличение числа дилерских центров к заметному росту продаж. Петербургский рынок традиционно консервативен, и местные автолюбители не спешат отдавать предпочтение новым игрокам. Тем не менее, KGM явно делает ставку на долгосрочное присутствие и не боится инвестировать в развитие инфраструктуры.

Фото: KGM

Напомним, KGM — это южнокорейский бренд, который ранее был известен под именем SsangYong. После смены владельца и ребрендинга компания активно расширяет свое присутствие на мировых рынках, в том числе и в России. В модельной линейке KGM представлены кроссоверы, внедорожники и коммерческие автомобили, которые позиционируются как доступные и надежные транспортные средства для широкой аудитории.

