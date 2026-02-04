Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

4 февраля 2026, 15:48

Как KGM и Совкомбанк меняют правила игры на рынке: что дает новая схема лизинга для частных лиц

Южнокорейский бренд KGM неожиданно предложил частным лицам в России уникальную лизинговую программу. Вышло исследование: теперь покупка нового автомобиля стала доступнее, а требования к заемщикам заметно смягчились. Какие условия скрыты за громким анонсом, и почему это может изменить рынок - разбираемся в деталях.

Южнокорейская компания KGM, ранее известная как SsangYong, совместно с Совкомбанком представила в России новую лизинговую программу для физических лиц. Как сообщает abiznews, проект получил название «Совком Мобилити» и нацелен на тех, кто ищет альтернативу классическому автокредиту, но не готов к жестким требованиям банков.

Главная особенность предложения - возможность приобрести новый автомобиль KGM без необходимости подтверждать доходы. Это решение может стать настоящим спасением для тех, кто сталкивался с отказами по кредитам из-за нестабильного заработка или отсутствия официальной справки о доходах. По условиям программы, размер финансирования варьируется от 300 тысяч до 9 миллионов рублей, а срок лизинга - от двух до семи лет. Первоначальный взнос составляет от 20 до 49,99% стоимости машины, что позволяет подобрать оптимальный вариант практически для любого бюджета.

Еще один важный момент - совместимость с семейной программой и возможностью трейд-ин. Это значит, что покупатели могут дополнительно снизить свои расходы, обменяв старый автомобиль на новый KGM и получив дополнительные льготы. Ежемесячные платежи по лизингу сопоставимы с условиями субсидируемого автокредита, а оформление занимает столько же времени, сколько и стандартная кредитная заявка.

В рамках «Совком Мобилити» отсутствуют ограничения по владению автомобилем: клиент может свободно распоряжаться машиной, не опасаясь скрытых условий. Однако на весь срок действия договора требуется оформление КАСКО, что обеспечивает дополнительную защиту для обеих сторон сделки.

По словам Дмитрия Сербулова, отвечающего за продажи и развитие дилерской сети KGM в России, новая программа призвана сделать процесс покупки максимально простым и понятным для широкой аудитории. Компания внимательно следит за изменениями на рынке и старается оперативно реагировать на запросы клиентов, чтобы вернуть доверие к марке и предложить действительно удобные условия для приобретения автомобиля.

Для получения детальной информации о тарифах и нюансах программы «Совком Мобилити» потенциальным покупателям рекомендуется обращаться в официальные дилерские центры KGM. Там можно узнать о доступных моделях, рассчитать индивидуальный график платежей и получить консультацию по всем вопросам, связанным с лизингом.

Стоит отметить, что запуск подобных программ отражает общую тенденцию на рынке: автопроизводители и банки ищут новые способы сделать покупку автомобиля более доступной для населения. В условиях нестабильной экономики и роста цен на новые машины такие инициативы могут сыграть ключевую роль в поддержке спроса и стимулировании продаж.

В завершение добавим, что KGM продолжает активно развивать дилерскую сеть в России, предлагая клиентам не только новые модели, но и современные сервисные решения. Компания делает акцент на качестве обслуживания и индивидуальном подходе, что особенно важно для покупателей, выбирающих автомобиль на долгий срок.

Южнокорейский бренд KGM, ранее известный как SsangYong, за последние годы прошел через серьезные перемены. После ребрендинга компания сосредоточилась на развитии модельного ряда и внедрении новых финансовых инструментов для покупателей. В России марка представлена широкой линейкой кроссоверов и внедорожников, которые пользуются спросом благодаря сочетанию надежности, современного дизайна и доступных цен. Эксклюзивным дистрибьютором KGM в стране выступает АО «РЭКС Моторс», активно расширяющее дилерскую сеть и внедряющее инновационные программы для клиентов. Такой подход позволяет бренду уверенно конкурировать с ведущими игроками рынка и предлагать актуальные решения для российских автолюбителей.

В предыдущем материале редакция подробно разбирала, какие перемены ожидают популярный кроссовер OMODA C5 в 2026 году. Производитель готовит масштабное обновление модели, включая свежий дизайн и новые технические решения. Эксперты отмечали, что за этим шагом стоит целая стратегия развития бренда, а поклонников ждут заметные перемены в оснащении и возможностях автомобиля. Подробнее о грядущих изменениях можно узнать в публикации OMODA C5 готовится к обновлению.

Упомянутые марки: SsangYong / KGM
