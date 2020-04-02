2 апреля 2020, 15:08
Kia больше не возит в Россию дизельные Sportage
- 121
- 0
Фото: Kia
Компания Kia завершила продажи в России кроссоверов Sportage с дизельными 185-сильными двигателями. Модель пропала из конфигуратора на официальном сайте компании. Теперь топовой версией Sportage стала 184-сильная бензиновая по цене от 1 929 000 рублей.
Фото: Kia
Ранее мы писали
Большинство россиян предпочитают передвигаться на кроссоверах и внедорожниках. Немудрено, учитывая климат ...Читать далее
Полноприводный кроссовер Kia Sportage с 2,0-литровым дизельным агрегатом мощностью 185 л.с. и 8-диапазонным «автоматом» предлагался в «богатой» комплектации Premium по цене от 2 304 900 рублей. К дизельным автомобилям в России традиционно относятся сдержанно. Да и цена «корейца» за 2,3 млн рублей многих отпугивала.
Интересно, что соплатформенный Hyundai Tucson пока сохранил в России дизель. Кроссовер оснащается тем же силовым агрегатом, который ставили на Kia Sportage, и стоит после недавнего подорожания минимум 1 949 000 рублей.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Kia Stinger: вышел месяц из тумана
14.05.2018, 05:50
Тест-драйв нового Kia Rio: естественный отбор
25.07.2017, 19:41
Тест-драйв Kia Sportage: цена вопроса
06.05.2016, 07:26
Тест-драйв Kia Sorento Prime: корейский размер
13.12.2015, 18:01
Тест-драйв нового Kia Picanto: весенний огонек
10.05.2015, 23:18
Тест-драйв Kia Rio New: сварной шов
22.03.2015, 16:51
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Kia Stinger: вышел месяц из тумана
14.05.2018, 05:50
Тест-драйв нового Kia Rio: естественный отбор
25.07.2017, 19:41
Тест-драйв Kia Sportage: цена вопроса
06.05.2016, 07:26
Тест-драйв Kia Sorento Prime: корейский размер
13.12.2015, 18:01
Тест-драйв нового Kia Picanto: весенний огонек
10.05.2015, 23:18
Тест-драйв Kia Rio New: сварной шов
22.03.2015, 16:51
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Всем привет. Подскажите пожалуйста стоит ли поднимать обороты двигателя на кия спортейдж 3!? Может кто нибудь уже это делал?
автор статьи не заслуженно забыл про форд "ескейп", "маверик" лично пользуюсь последним 14 лет, авто достойное похвалы!!!!
Удивлю? Уже 5 лет и пробег 135000 км без серьезных поломок на Great Wall Hover H5. Очень доволен и зимой, и летом!!!
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве