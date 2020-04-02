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2 апреля 2020, 15:08

Kia больше не возит в Россию дизельные Sportage

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Фото: Kia
Компания Kia завершила продажи в России кроссоверов Sportage с дизельными 185-сильными двигателями. Модель пропала из конфигуратора на официальном сайте компании. Теперь топовой версией Sportage стала 184-сильная бензиновая по цене от 1 929 000 рублей.
Kia больше не возит в Россию дизельные Sportage

Фото: Kia

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Первые слухи о том, что Россию могут оставить без дизельных Kia Sportage появились еще летом 2019 года. В качестве главной причины назывались небольшие объемы продаж. По информации портала wroom.ru, на долю дизельных версий приходилось не более 3% спроса.

Полноприводный кроссовер Kia Sportage с 2,0-литровым дизельным агрегатом мощностью 185 л.с. и 8-диапазонным «автоматом» предлагался в «богатой» комплектации Premium по цене от 2 304 900 рублей. К дизельным автомобилям в России традиционно относятся сдержанно. Да и цена «корейца» за 2,3 млн рублей многих отпугивала.

Интересно, что соплатформенный Hyundai Tucson пока сохранил в России дизель. Кроссовер оснащается тем же силовым агрегатом, который ставили на Kia Sportage, и стоит после недавнего подорожания минимум 1 949 000 рублей. 

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум KIA Sportage
Всем привет. Подскажите пожалуйста стоит ли поднимать обороты двигателя на кия спортейдж 3!? Может кто нибудь уже это делал?
Мирлан
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автор статьи не заслуженно забыл про форд "ескейп", "маверик" лично пользуюсь последним 14 лет, авто достойное похвалы!!!!
вадим
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Дмитрий
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Kia больше не возит в Россию дизельные Sportage
{{material_128993}}Первые слухи о том, что Россию могут оставить без дизельных Kia Sportage появились еще летом 2019 года. В качестве главной причины назывались небольшие объемы продаж. По информации портала wroom.ru, на долю дизельных версий приходилось не более 3% спроса.Полноприводный кроссовер Kia Sportage с 2,0-литровым дизельным агрегатом мощностью 185 л.с. и 8-диапазонным «автоматом» предлагался в «богатой» комплектации Premium по цене от 2 304 900 рублей. К дизельным автомобилям в России традиционно относятся сдержанно. Да и цена «корейца» за 2,3 млн рублей многих отпугивала.Интересно, что соплатформенный Hyundai Tucson пока сохранил в России дизель. Кроссовер оснащается тем же силовым агрегатом, который ставили на Kia Sportage, и стоит после недавнего подорожания минимум 1 949 000 рублей. 
2020-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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