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Автор: Мария Степанова

28 августа 2026, 12:04

Kia Bongo 4WD: как построили автодом для охоты и рыбалки с утеплением до 50 мм

Kia Bongo 4WD: как построили автодом для охоты и рыбалки с утеплением до 50 мм

Автодом своими руками на базе Kia Bongo III 4WD: автономность 3 суток и экономия на гостиницах

Kia Bongo 4WD: как построили автодом для охоты и рыбалки с утеплением до 50 мм

Kia Bongo 4WD был переоборудован в полноценный автодом для охоты и рыбалки, рассчитанный на три ночи автономного проживания. В материале - детали конструкции, особенности утепления и практические нюансы, которые важны для российских условий.

Kia Bongo 4WD был переоборудован в полноценный автодом для охоты и рыбалки, рассчитанный на три ночи автономного проживания. В материале - детали конструкции, особенности утепления и практические нюансы, которые важны для российских условий.

Переоборудование коммерческих автомобилей в автодома становится все более актуальным для российских любителей охоты и рыбалки. В 2014 году на базе Kia Bongo III 4WD был создан автодом, рассчитанный на комфортное проживание трех человек в условиях автономии до трех суток. Такой подход позволяет сэкономить на гостиницах и базах отдыха, а также наслаждаться поездками в отдаленные регионы.

Главные требования к проекту были сформулированы четко: машина должна перевозить прицеп, обеспечивать раздельные спальные места для троих, а также быть удобной для ночевок при низких температурах. Душ и туалет в конструкциях не предусмотрены - это решение обусловлено тем, что автомобиль используется преимущественно зимой, а встроенные баки с водой могут создать дополнительные трудности. Кухонный блок, напротив, оборудован максимально удобно: есть плита, раковина и холодильник.

Фото: severavtodom.ru 

Жилой модуль выполнен с расчетом на автономность - освещение и отопление работают независимо от двигателя, что позволяет не запускать мотор даже при длительных стоянках. Каркас, изготовленный из профильной трубы, утепление стен и пола достигает 35-50 мм за счет использования сэндвич-панелей. Это обеспечивает надежную защиту от холода и перегрева, что особенно важно для посещения в России.

В процессе доработки были сняты борта и передняя стенка кузова, а также удален оцинкованный вкладыш. Для повышения проходимости установили лебедку, модернизировали амортизаторы и усилили заднюю подвеску. Несмотря на увеличение массы, расход топлива увеличился незначительно, удобное проживание компенсирует этот нюанс.

Фото: severavtodom.ru 

За время эксплуатации автомобиль проехал 30 000 км, включая поездки при температуре от -35 до +30 градусов. Конструкция показала себя надежной: нигде не появилось трещин или люфтов, все элементы остались на наших местах. Такой опыт подтверждения того, что грамотная подготовка коммерческого транспорта может стать отличной альтернативой дорогам серийного транспорта.

Kia Bongo III 4WD — популярная модель среди коммерческих автомобилей в Корее, отличающаяся простотой конструкции и высокой ремонтопригодностью. В России такие машины часто используют для переоборудования под спецтехнику или автодома. Практика показывает, что при грамотном подходе даже бюджетные решения могут обеспечить высокий уровень комфорта и надежности в сложных климатических условиях.

Упомянутые модели: KIA Bongo (530 000 Р)
Упомянутые марки: KIA
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