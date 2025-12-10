Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

10 декабря 2025, 06:23

Kia Bongo 4WD с интегрированным жилым модулем для экстремальных условий и путешествий

Дом на колесах для сурового климата – комфорт и автономность на базе Kia Bongo 4WD

Уникальный дом на колесах на базе Kia Bongo 4WD готов к эксплуатации в любых климатических условиях. Модуль рассчитан на троих и полностью автономен. Возможна установка на разные автомобили. Цена стартует от 1,5 млн рублей. Откройте новые горизонты путешествий.

На российском рынке появилась необычная серийная модель – Kia Bongo 4WD с интегрированным жилым модулем, созданная специально для длительного проживания в самых суровых климатических условиях. Этот автомобиль способен обеспечить комфорт и безопасность при температурах от +40 до -40 градусов, что делает его отличным выбором для путешественников и любителей автономных поездок.

Фото: severavtodom.ru

В основе проекта лежит доработанный Kia Bongo-3 с дизельным двигателем объемом 2,5 литра и мощностью 123 л.с., соответствующий стандарту Евро-4. Автомобиль оснащен шестиступенчатой механической коробкой передач, подключаемым полным приводом, блокировкой заднего моста и пониженной передачей. Для повышения проходимости и надежности установлены новая резина на литых дисках, пневмоподвеска на задней оси, а также электрическая лебедка с дистанционным управлением, способная вытянуть до 3,8 тонн.

Фото: severavtodom.ru

Особое внимание уделено комфорту водителя и пассажиров: в салоне есть кондиционер, подогрев сидений, электрорегулировка водительского кресла, подогрев и регулировка зеркал, современная магнитола с поддержкой MP3, камера заднего вида и центральный замок. Для эксплуатации в холодных регионах предусмотрен автономный подогреватель двигателя и дополнительный топливный бак.

Фото: severavtodom.ru

Главная особенность этой версии – интегрированный жилой модуль, полностью спроектированный для автономного проживания до трех суток. Внутри размещены четыре спальных места, кухня, душевая кабина, мебель, двери и окна. Модуль оборудован двумя независимыми системами отопления на разном топливе и собственным аккумулятором, что позволяет не зависеть от внешних источников энергии. Все материалы и оборудование рассчитаны на работу в условиях сильной вибрации и резких перепадов температур.

В процессе доработки была демонтирована стандартная бортовая платформа, увеличена и расширена колесная база для лучшей устойчивости и развесовки, а также выполнен лифт кабины. Жилой модуль выполнен на прочном пространственном каркасе, что обеспечивает дополнительную безопасность и долговечность конструкции.

Стоимость такого решения начинается от 1,5 миллиона рублей, а цена полностью готового автомобиля с интегрированным модулем составляет 5,5 миллиона рублей. Отдельно приобрести жилой модуль можно от 3 миллионов рублей.

Упомянутые марки: KIA
