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Автор: Мария Степанова

26 августа 2026, 08:03

KIA Bongo 4WD с модулем для проживания: особенности автодома для сурового климата

KIA Bongo 4WD с модулем для проживания: особенности автодома для сурового климата

Уникальный автодом на базе KIA Bongo 4WD – комфорт и автономность в любой поездке

KIA Bongo 4WD с модулем для проживания: особенности автодома для сурового климата

На российском рынке появился автодом на базе KIA Bongo 4WD, рассчитанный на пять человек и адаптированный для экстремальных температур. Модель выделяется техническими решениями и возможностью индивидуальной комплектации, что актуально для путешествий по России.

На российском рынке появился автодом на базе KIA Bongo 4WD, рассчитанный на пять человек и адаптированный для экстремальных температур. Модель выделяется техническими решениями и возможностью индивидуальной комплектации, что актуально для путешествий по России.

Появление на рынке автодома на базе KIA Bongo 4WD сразу вызвало интерес среди тех, кто ищет универсальное решение для путешествий по России. Эта модель рассчитана на пять человек и оснащена встроенным жилым модулем, который позволяет комфортно жить даже при температуре от +40 до -40 градусов. Такой спектр эксплуатации делает автодом актуальным для поездок в любые регионы страны.

Фото: severavtodom.ru 

В основе конструкции - дизельный KIA Bongo-3 с 2,5-литровым мотором мощностью 123 л.с., соответствующий стандарту Евро-4. Среди технических особенностей - цепной привод ГРМ, подогрев топливного фильтра, современная магнитола с поддержкой MP3, три места в кабине с ремнями безопасности, фаркоп, камера заднего вида, электрорегулировка водительского кресла, блокировка заднего моста и подключаемый передний мост. Для сложных дорог предусмотрена пониженная передача, новая резина 275/70 R16 на литых дисках, а также электрическая лебедка на 3,8 тонны с дистанционным управлением.

В салоне реализованы функции повышения комфорта: кондиционер, подогрев сидений, электрорегулировка и подогрев зеркал, шестиступенчатая механика, гидроусилитель руля, автономный подогрев двигателя «Бинар-4Д» и центральный замок. Все это позволяет уверенно чувствовать себя на дороге независимо от погодных условий.

Фото: severavtodom.ru 

Жилой модуль выполнен по каркасной технологии и прошел сертификацию. Для устойчивости и логического развесовки увеличена колесная база на 300 мм, а также установлена ​​пневмоподвеска и лифт кабины на 25 мм. Дополнительный топливный бак увеличивает запас хода до 135 литров, а тяговая лебедка в переднем бампере помогает выбраться из сложной ситуации.

Внешне автодом имеет продуманные детали: двери со смотровым окном, семь открывающихся окон из оптического поликарбоната с солнцезащитными шторками и москитными сетками, два потолочных люка, лестницу и рейлинги на крыше, боксы для газовых баллонов и мотогенератора. Встроенный потолочный кондиционер поддерживает оптимальную температуру внутри.

Внутреннее пространство организовано максимально разумно. Пол покрыт прочным упором, две прикроватные зоны трансформируются в спальные места 210 на 95 см, есть подвесное спальное место и альков для двоих, столовая зона, а также раскладывающаяся в кровать. Для хранения вещей предусмотрены закрытые полки. Кухонный блок оснащен двухконфорочной газовой плитой, мойкой с горячей и холодной водой, запасом воды на 100 литров. В столе – выдвижная емкость для столовых приборов. Санузел включает в себя душевую кабину, унитаз и раковину с горячей и холодной водой, отдельный люк для проветривания. В модуле установлен телевизор с диагональю 21 дюйм.

Фото: severavtodom.ru 

Стоимость автодома под заказ составляет 6 500 000 рублей, отдельно жилого модуля - 4 000 000 рублей. Модуль можно установить на любой подходящий автомобиль, комплектацию - изменить по желанию клиента. Такой подход позволяет адаптировать автодом под задачи и маршруты.

KIA Bongo 4WD с жилым модулем может заинтересовать тех, кто ценит автономность и готовность к любым погодным условиям. Важно отметить, что подобные решения становятся все более востребованными на фоне роста внутреннего туризма и интереса к самостоятельным путешествиям в России. Для сравнения: большинство аналогичных моделей на рынке не рассчитаны на столь широкий диапазон температур и не предусматривают столь гибких комплектаций. Это может стать преимуществом для российских автолюбителей, особенно в регионах с суровым климатом.

Упомянутые модели: KIA Bongo (530 000 Р)
Упомянутые марки: KIA
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