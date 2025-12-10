Уникальный автодом на базе KIA Bongo 4WD – комфорт и автономность в любой поездке

10 декабря 2025, 09:23
KIA Bongo 4WD с жилым модулем для пятерых: автодом для любых условий
KIA Bongo 4WD с интегрированным модулем удивляет возможностями. Автодом рассчитан на пять человек. Внутри – современные решения для комфорта и автономии. Узнайте, чем выделяется эта модель среди других.
На российском рынке появился необычный автодом на базе KIA Bongo 4WD, который сразу привлек внимание любителей туризма. Эта модель оснащена интегрированным жилым модулем, рассчитанным на комфортное проживание пяти человек даже в самых суровых климатических условиях. Производитель заявляет, что модуль позволяет выдерживать температуру от +40 до -40 градусов, что делает его универсальным решением для поездок по всей стране.
мВ основе автодома лежит дизельный KIA Bongo-3 с двигателе 2,5 литра и мощностью 123 л.с., соответствующего стандарту Евро-4. Автомобиль абсолютно новый, с нулевым пробегом. Среди технических особенностей – цепной привод ГРМ, подогрев топливного фильтра, современная магнитола с поддержкой MP3, три посадочных места в кабине с ремнями безопасности, фаркоп, камера заднего вида, электрорегулировка водительского кресла, блокировка заднего моста и подключаемый передний мост. Для сложных дорожных условий предусмотрена пониженная передача, новая резина 275/70 R16, установленная на литых дисках с разболтовкой, под возврат для УАЗ.
В салоне также есть кондиционер, подогрев сидений, электрорегулировка и подогрев зеркал, шестиступенчатая механика, гидроусилитель руля, электрическая лебедка с дистанционным управлением на 3,8 тонны, автономный подогрев двигателя «Бинар-4Д» и центральный замок. Все это обеспечивает не только комфорт, но и уверенность в любой ситуации на дороге.
Внешний вид автодома также заслуживает внимания. Модуль выполнен по каркасной технологии и прошел сертификацию, подтверждающую свидетельство о внесении изменений в освещение транспортных средств. Для улучшения развесовки и устойчивости была удлинена колесная база на 300 мм и удлинена на 50 мм, установлена пневмоподвеска и лифт кабины на 25 мм. Дополнительный топливный бак увеличит общий запас топлива до 135 литров, а тяговая лебедка в переднем бампере поможет выбраться из сложной ситуации.
Для удобства предусмотрены двери со смотровым окном, семь открывающихся окон из оптического поликарбоната с солнцезащитными шторками и москитными сетками, два потолочных люка, лестница и рейлинги на крыше, а также боксы для газовых баллонов и мотогенератора. Встроенный потолочный кондиционер поддерживает комфортную температуру внутри модуля.
Внутреннее пространство продумано до мелочей. Пол покрыт прочным упором, есть две прикроватные зоны, которые легко трансформируются в спальные места размером 210 на 95 см, а также подвесное спальное место в задней части и альков для двоих. Обеденная зона также превращается в спальное место. Для хранения вещей предусмотрены закрытые полки, кухонный блок оборудован двухконфорочной газовой плитой, мойкой с горячей и холодной водой, запасом воды на 100 литров и автоматическим методом выдачи воды. В кухонном столе есть выдвижная емкость для столовых приборов.
Санузел включает в себя полноценную душевую кабину, унитаз и раковину с горячей и холодной водой, а для проветривания предусмотрен отдельный люк. В жилом модуле установлен телевизор с диагональю 21 дюйм.
Стоимость такого автодома под заказ составляет 6 500 000 рублей, а отдельно жилой модуль обойдется в 4 000 000 рублей. При возможности установки модуля на любой подходящий автомобиль, комплектация может быть изменена по желанию клиента. Такой подход делает KIA Bongo 4WD с интегрированным модулем интересным регулированием для тех, кто ценит свободу передвижения и комфорт в любых условиях.
