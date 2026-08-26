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Автор: Мария Степанова

26 августа 2026, 00:36

KIA Bongo 4WD с жилым модулем: новый уровень автономии и комфорта для путешествий

KIA Bongo 4WD с жилым модулем: новый уровень автономии и комфорта для путешествий

Автодом на шасси KIA Bongo 4WD за 6,5 млн рублей: дом на колесах, выдерживающий от +40 до -40 °С

KIA Bongo 4WD с жилым модулем: новый уровень автономии и комфорта для путешествий

На рынке России появился автодом на базе KIA Bongo 4WD, рассчитанный на пять человек и способный выдерживать экстремальные температуры. Модель выделяется продуманной конструкцией, современным оснащением и возможностью адаптации под любые погодные условия, что особенно актуально для российских путешественников.

На рынке России появился автодом на базе KIA Bongo 4WD, рассчитанный на пять человек и способный выдерживать экстремальные температуры. Модель выделяется продуманной конструкцией, современным оснащением и возможностью адаптации под любые погодные условия, что особенно актуально для российских путешественников.

Появление на российском рынке автодома на базе KIA Bongo 4WD со встроенным жилым модулем сразу вызвало интерес у тех, кто ценит свободу передвижения и не готов жертвовать комфортом даже в самых сложных климатических условиях. Эта модель рассчитана на пять человек и способна выдерживать температуру от +40 до -40 градусов, что делает ее универсальным вариантом для путешествий по стране.

В основе конструкции - дизельный KIA Bongo-3 с 2,5-литровым мотором мощностью 123 л.с., соответствующий стандарту Евро-4. Автомобиль новый, с нулевым пробегом. Среди технических особенностей - цепной привод ГРМ, подогрев топливного фильтра, современная магнитола с поддержкой MP3, три посадочных места в кабине с ремнями безопасности, фаркоп, камера заднего вида, электрорегулировка водительского кресла, блокировка заднего моста и подключаемый передний мост. Для более сложных дорог предусмотрена пониженная передача, новая резина 275/70 R16 на литых дисках, а также пневмоподвеска и лифт кабины на 25 мм.

Фото: severavtodom.ru 

Внутри автодома предусмотрены решения для максимального комфорта: кондиционер, подогрев сидений, электрорегулировка и подогрев зеркал, шестиступенчатая механика, гидроусилитель руля, электрическая лебедка с дистанционным управлением на 3,8 тонны, автономный подогрев двигателя «Бинар-4Д» и центральный замок. Модуль выполнен по каркасной технологии и прошел сертификацию, подтверждающую внесение изменений в освещение. Для увеличения устойчивости колесной базы на 300 мм дополнительный топливный бак увеличивает запас хода до 135 литров.

Жилой модуль продуман до мелочей: двери со смотровым окном, семь открывающихся окон из оптического поликарбоната с солнцезащитными шторками и москитными сетками, два потолочных люка, лестница и рейлинги на крыше, боксы для газовых баллонов и мотогенератора. Встроенный потолочный кондиционер поддерживает оптимальную температуру внутри. Спальные места трансформируются: две зоны по 210 на 95 см, подвесное спальное место в задней части и альков для двоих, столовая зона также трансформируется в кровать. Для хранения вещей предусмотрены закрытые полки, кухонный блок оборудован двухконфорочной газовой плитой, мойкой с горячей и холодной водой, запасом воды на 100 литров. Санузел включает в себя душевую кабину, унитаз и раковину, а для проветривания предусмотрен отдельный люк. В модуле установлен телевизор с диагональю 21 дюйм.

Стоимость автодома под заказ составляет 6 500 000 рублей, отдельно жилого модуля - 4 000 000 рублей. Комплектация может быть изменена по желанию клиента, модуль устанавливается на любой подходящий автомобиль. Такой подход позволяет адаптировать решение под внешний вид автомобиля. Для сравнения, на рынке уже встречаются проекты, где стандартный микроавтобус превращается в кемпер за короткое время —  итальянский комплект для УАЗ СГР позволяет создать современный автодом всего за 99 минут.

Если рассматривать рынок автодомов в России, то KIA Bongo 4WD со встроенным модулем выглядит как одно из самых универсальных решений для длительных поездок и автономного проживания. Важно отметить, что подобные модели востребованы не только среди любителей путешествий, но и среди тех, кто ищет мобильный офис или временное жилье для работы в удаленных регионах. Спрос на такие автодома растет, особенно в условиях нестабильной занятости и необходимости самостоятельного планирования маршрутов.

Упомянутые марки: KIA
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