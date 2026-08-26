26 августа 2026, 10:48
Kia Bongo III 2023: корейский автодом с автономией и максимальной комплектацией
26 августа 2026, 10:48
Kia Bongo III 2023: корейский автодом с автономией и максимальной комплектацией
Kims Union Claudia 650: автодом без кемпингов — 200 л воды, 1200 А·ч батареи и 5 спальных мест
Kia Bongo III 2023: корейский автодом с автономией и максимальной комплектацией
На рынке Владивостока появился редкий автодом Kims Union Claudia 650 на базе Kia Bongo III 2023 года. Модель выделяется полной автономией, продуманной планировкой и богатой комплектацией, что особенно актуально для российских путешественников.
Современные автодома становятся все более востребованными среди российских автолюбителей, и появление Kims Union Claudia 650 на базе Kia Bongo III – яркое тому подтверждение. Эта модель сочетает в себе надежность корейского шасси, полный привод и продуманную автономию, что делает ее интересной для тех, кто ценит свободу передвижения и комфорт в любых условиях.
Автодом рассчитан на пятерых пассажиров и предлагает четыре-пять спальных мест, включая полноценную двуспальную кровать, двухъярусную кровать и трансформируемую обеденную зону. Внутри - теплый пол, дизельный обогреватель, кондиционер, бойлер, две мойки, душ и кассетный туалет с системой SOG. Для длительных мероприятий предусмотрены холодильник, микроволновая печь, индукционная плита, два телевизора (один из них наружный), а также внутренний багажный отсек и крепление для велосипедов.
Особое внимание следует обратить на автономную электросистему: аккумулятор LiFePO на 1200 А·ч, солнечные панели мощностью 660 Вт, инвертор на 3000 Вт и возможность зарядки от двигателя. Водоснабжение организовано через бак чистой воды на 200 литров и бак серой воды на 120 литров. Все это позволяет путешествовать без привязок к кемпингам и постоянным средствам связи.
Модель 2023 года, с пробегом всего 34 700 км, в ДТП не участвовал и являлся организатором одного владельца. Среди преимуществ — максимальная комплектация, большой багажный отсек под кроватью и возможность эксплуатации круглый год. Для российских покупателей важна и возможность официальной поставки из Южной Кореи с полным таможенным оформлением и ЭПТС.
На фоне растущего интереса к автодомам в России эксперты отмечают, что корейские модели часто выигрывают по соотношению цены, качества и оснащения. Для сравнения, в сегменте электромобилей аналогичные тенденции наблюдаются у китайских брендов, подробности об особенности эксплуатации китайских электромобилей на российском рынке . При этом подтверждается, что выбор техники из Азии становится все более рациональным для российских потребителей.
Kims Union Claudia 650 на базе Kia Bongo III – это не просто автодом, достойное решение для тех, кто хочет путешествовать по России без ограничений. Автономность, продуманная планировка и богатая комплектация делают его одним из самых интересных предложений по продаже домов на колесах в 2026 году.
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